У "Приват24" стався збій

Клієнти Приват24 зіткнулися з тимчасовим тайм-аутом системи авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба банку.

У банку не уточнили, чому виникли проблеми, але запевнили, що фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24.

"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся — наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!" - сказано в повідомленні.

