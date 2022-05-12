У "Приват24" стався збій
Клієнти Приват24 зіткнулися з тимчасовим тайм-аутом системи авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба банку.
У банку не уточнили, чому виникли проблеми, але запевнили, що фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24.
"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся — наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!" - сказано в повідомленні.
