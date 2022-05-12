УКР
У "Приват24" стався збій

Клієнти Приват24 зіткнулися з тимчасовим тайм-аутом системи авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба банку.

У банку не уточнили, чому виникли проблеми, але запевнили, що фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24.

"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся — наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!" - сказано в повідомленні.

Читайте також: "Приват24" не працюватиме в ніч з 10 на 11 квітня

а що то було, коломойський в дверях Привату застряг?
12.05.2022 15:14 Відповісти
Последствия переноса серверов в Европу.
12.05.2022 15:16 Відповісти
Щойно попробував, все працює...
12.05.2022 15:16 Відповісти
Нада зайти проверить, не украл ли бородатая бабушка Беня у меня пару гривен

Этой же бабусе яхту нужно содержать еще
12.05.2022 15:17 Відповісти
Він би вкрав, але попередня влада попіклувалась, щоб його навіть в вітальню не пускали
12.05.2022 15:19 Відповісти
попереду ще 700 днів. Слідкуйте за руками моторних герусів, гетьманцевих та інших орохамій.
12.05.2022 15:26 Відповісти
Не зміг отримати PDF квитанцію про грошовий переказ звичним способом ні в браузері, ні в приват 24. Довелося займатися шаманством, щоб нарешті отримати квитанцію.
12.05.2022 15:42 Відповісти
Фух, попустило. А то я прочитав - У Приват стався бій..
12.05.2022 16:10 Відповісти
Хто з ким бився ? Хто переміг, Беня ?
12.05.2022 16:11 Відповісти
 
 