В "Приват24" произошел сбой
Клиенты Приват24 столкнулись с временным тайм-аутом системы авторизации в приложении и веб-версии электронного банка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба банка.
В банке не уточнили, почему возникли проблемы, но заверили, что специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24.
"Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем трудности при входе в Приват24! Не беспокойтесь — наши специалисты уже решают вопросы. Берем и чиним!" – сказано в сообщении.
