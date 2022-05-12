В "Приват24" произошел сбой

Клиенты Приват24 столкнулись с временным тайм-аутом системы авторизации в приложении и веб-версии электронного банка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба банка.

В банке не уточнили, почему возникли проблемы, но заверили, что специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24.

"Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем трудности при входе в Приват24! Не беспокойтесь — наши специалисты уже решают вопросы. Берем и чиним!" – сказано в сообщении.

