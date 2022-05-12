РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8613 посетителей онлайн
Новости
8 496 10

В "Приват24" произошел сбой

приват24

Клиенты Приват24 столкнулись с временным тайм-аутом системы авторизации в приложении и веб-версии электронного банка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба банка.

В банке не уточнили, почему возникли проблемы, но заверили, что специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24.

"Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем трудности при входе в Приват24! Не беспокойтесь — наши специалисты уже решают вопросы. Берем и чиним!" – сказано в сообщении.

Читайте: "Приватбанк" закрывает кредитные каникулы. Обязательные платежи возвращают

приложение (171) Приватбанк (837)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Він би вкрав, але попередня влада попіклувалась, щоб його навіть в вітальню не пускали
показать весь комментарий
12.05.2022 15:19 Ответить
+12
попереду ще 700 днів. Слідкуйте за руками моторних герусів, гетьманцевих та інших орохамій.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:26 Ответить
+7
Нада зайти проверить, не украл ли бородатая бабушка Беня у меня пару гривен

Этой же бабусе яхту нужно содержать еще
показать весь комментарий
12.05.2022 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що то було, коломойський в дверях Привату застряг?
показать весь комментарий
12.05.2022 15:14 Ответить
Последствия переноса серверов в Европу.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:16 Ответить
Щойно попробував, все працює...
показать весь комментарий
12.05.2022 15:16 Ответить
Нада зайти проверить, не украл ли бородатая бабушка Беня у меня пару гривен

Этой же бабусе яхту нужно содержать еще
показать весь комментарий
12.05.2022 15:17 Ответить
Він би вкрав, але попередня влада попіклувалась, щоб його навіть в вітальню не пускали
показать весь комментарий
12.05.2022 15:19 Ответить
попереду ще 700 днів. Слідкуйте за руками моторних герусів, гетьманцевих та інших орохамій.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:26 Ответить
Не зміг отримати PDF квитанцію про грошовий переказ звичним способом ні в браузері, ні в приват 24. Довелося займатися шаманством, щоб нарешті отримати квитанцію.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:42 Ответить
Фух, попустило. А то я прочитав - У Приват стався бій..
показать весь комментарий
12.05.2022 16:10 Ответить
Хто з ким бився ? Хто переміг, Беня ?
показать весь комментарий
12.05.2022 16:11 Ответить
 
 