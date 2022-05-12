Сьогоднішній обстріл Полтавщини чи не наймасштабніший від початку війни, - ОВА

Сьогоднішній ракетний обстріл Полтавської області російськими окупантами став чи не наймасштабнішим обстрілом регіону за час війни.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній обстріл Полтавщини – чи не найбільший за час повномасштабної війни. 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука, більшість – по нафтопереробному заводу, який і так не працював. На НПЗ рятувальники гасять пожежу. Ніхто, на щастя, не постраждав", - йдеться в повідомленні.

