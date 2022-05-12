УКР
Сьогоднішній обстріл Полтавщини чи не наймасштабніший від початку війни, - ОВА

Сьогоднішній ракетний обстріл Полтавської області російськими окупантами став чи не наймасштабнішим обстрілом регіону за час війни.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній обстріл Полтавщини – чи не найбільший за час повномасштабної війни. 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука, більшість – по нафтопереробному заводу, який і так не працював. На НПЗ рятувальники гасять пожежу. Ніхто, на щастя, не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти 4 рази вдарили по Кременчуцькому НПЗ, звуки вибухів чути в Полтавському районі, - ОВА (оновлено)

Топ коментарі
+21
Агонія здихаючої падалі
показати весь коментар
12.05.2022 21:21 Відповісти
+11
Реально дістали ци журналісти!!! От накуя писати "завод не працював".... барани млять!!!.... пишіть "завод продовжує працювати, не влучили" хай стріляють ще по непрацюючому заводу.... а так полетить ракети у іньшу точку.
показати весь коментар
12.05.2022 22:02 Відповісти
+9
Треба запускати міні заводи по переробці нафти. Вони до речі вже є, бо раніше це були або легальні, або нелегальні канторки. Але зараз вони би цілком стали би вирішенням проблеми
показати весь коментар
12.05.2022 21:39 Відповісти
вообще то сбить современные ракеты подобного класса - нетривиальная задача...(возможно, но сложно)
показати весь коментар
12.05.2022 21:36 Відповісти
Ну у нас сьогодні спочатку тривога була, а потім вже десь хвилин за десять "прильоти". Зараз он знову тривога.
показати весь коментар
12.05.2022 21:51 Відповісти
Настав другий період спеців. В першому, усі бомжі і двірники були спецами від ковіду.
показати весь коментар
12.05.2022 22:00 Відповісти
Тепер на ANP і Авіас вже точно черг не буде. Якщо чесно - то біда, бо з пальним і так повна задниця...
показати весь коментар
12.05.2022 21:32 Відповісти
Найбільший пакет у Нафтогазу 43%. То ж, думаю, пальне не тільки на заправках Коломойського продавалося. А і на будь-яких інших, хто бажав його продавати
показати весь коментар
12.05.2022 22:46 Відповісти
Ну да, ну не робитимуть вони Євро-5 дизель, робитимуть Євро-3 - танку чи комбайну пофіг, і такий підійде!
показати весь коментар
12.05.2022 21:49 Відповісти
Та бензин з них продавали на АЗС і їздили і легкові, не кажучи вже про вантажну і с г техніку. Бо інакше спасу не буде.
показати весь коментар
12.05.2022 22:03 Відповісти
Якщо двигун легкової не супер-пупер технологічний -то можна їздити.
показати весь коментар
12.05.2022 22:49 Відповісти
Так і є. Ось знову повітряна тривога. ХЗ що ще прилеить. І так багато за сьогодні вже прилетіло.
показати весь коментар
12.05.2022 21:50 Відповісти
Насправді добре, що вони ввалили в і так уже розбитий НПЗ - його і так треба відбудовувати з нуля, а так хоч людських жертв уникнути вдалося!
До того ж, це Бєнін НПЗ Що там Бєня казав про домовляння з москалями за мільярди баксів?
показати весь коментар
12.05.2022 21:55 Відповісти
Найбільший пакет у Нафтогазу 43%.(((
показати весь коментар
12.05.2022 22:50 Відповісти
Навряд чи кацапи будують свої плани обстрілів інфраструктури України , на основі того що пишуть журналісти . . Скоріше за все , вони їх навіть і не читають , бо їм вистачає і даних розвідки ,, плюс до всього - колаборантів , які зливають русні інформацію , в Україні ще вистачає .
показати весь коментар
12.05.2022 22:37 Відповісти
Журналісти написали те, що їм надала військова адміністрація.
показати весь коментар
12.05.2022 22:45 Відповісти
арестович зря миллионную зарплату переводит ездит на джирпе а еще полковник-а люди голодают..
показати весь коментар
12.05.2022 22:16 Відповісти
Схоже на те , що путлєр потихеньку здихає , тому так казиться , ****** 😡
показати весь коментар
12.05.2022 22:33 Відповісти
 
 