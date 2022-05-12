Сьогоднішній обстріл Полтавщини чи не наймасштабніший від початку війни, - ОВА
Сьогоднішній ракетний обстріл Полтавської області російськими окупантами став чи не наймасштабнішим обстрілом регіону за час війни.
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній обстріл Полтавщини – чи не найбільший за час повномасштабної війни. 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука, більшість – по нафтопереробному заводу, який і так не працював. На НПЗ рятувальники гасять пожежу. Ніхто, на щастя, не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Funny Cat
показати весь коментар12.05.2022 21:21 Відповісти Посилання
+11 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар12.05.2022 22:02 Відповісти Посилання
+9 Anotol
показати весь коментар12.05.2022 21:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До того ж, це Бєнін НПЗ Що там Бєня казав про домовляння з москалями за мільярди баксів?