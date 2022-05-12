Окупанти 4 рази вдарили по Кременчуцькому НПЗ, звуки вибухів чути в Полтавському районі, - ОВА (оновлено)

Російські окупанти 4 рази обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше Лунін повідомив: "Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!".

Також читайте: Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці. ФОТОрепортаж