Окупанти 4 рази вдарили по Кременчуцькому НПЗ, звуки вибухів чути в Полтавському районі, - ОВА (оновлено)
Російські окупанти 4 рази обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод.
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!" - йдеться в повідомленні.
Пізніше Лунін повідомив: "Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!".
Про це 6 травня заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Працівники НПЗ залучені до ремонту заводу, який зазнав значних руйнувань від ракетних ударів.
