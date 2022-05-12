УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини Війна
24 670 80

Окупанти 4 рази вдарили по Кременчуцькому НПЗ, звуки вибухів чути в Полтавському районі, - ОВА (оновлено)

кременчук

Російські окупанти 4 рази обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше Лунін повідомив: "Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!".

Також читайте: Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кременчук (327) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Вод вчера 11.05.2022 показали по телеку НПЗ, там было видно, что остались целые бочки. А сеголня уже прилеты. Просто дурачье работает на телевидение.
показати весь коментар
12.05.2022 17:40 Відповісти
+27
ну що, **** Бєнечка, домовився з мокалями про здачу України за 100 млрд. ?

страховка заводу за форс-мажорів не діє, надо полагать
показати весь коментар
12.05.2022 17:43 Відповісти
+27
Прикро, що кацапи знищують нашу економіку, наші дорогі і необхідні підприємства. Я дуже вдячний наріду 73% за їх чуйку і вибір, що немає чим збивати кацапські ракети. Єй, наріде! Вдарте по московії і по ракетах кусками елітного асфальту, а по Кримському містку містками, які вже давно підірвано. Геніальність стада і їх вожака видніється на віки.
показати весь коментар
12.05.2022 17:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добили все таки сволочи!
показати весь коментар
12.05.2022 17:28 Відповісти
ща офис скажет,шо им нужны пушки побольше...
показати весь коментар
12.05.2022 17:30 Відповісти
К чему таой этот высер?
показати весь коментар
12.05.2022 17:32 Відповісти
для стимуляции...тєжко самому допетрати?
показати весь коментар
12.05.2022 17:36 Відповісти
Да, офіс такий, він маячню постійно продукує... Але, до чого тут ваша недолуга недодумка? Ви, перепрошую, "мислітель"?
показати весь коментар
12.05.2022 17:49 Відповісти
Вчиняйте з москалями,як вчинив Мевлют Мерт Алтинташ.
показати весь коментар
12.05.2022 17:31 Відповісти
тупі кацапи він не працює після 2 обстрілу
показати весь коментар
12.05.2022 17:31 Відповісти
так тупі, але як на мене краще по зруйнованому металолому ніж по живих людях
показати весь коментар
12.05.2022 17:35 Відповісти
он и не будет работать-нефть то кацапская,на чем работать он будет?
показати весь коментар
12.05.2022 19:49 Відповісти
не треба язиком молоти кацапи вирішили остаточно добити-"Через завдані російськими військами руйнувань Кременчуцькому нафтопереробному заводу він не зможе запрацювати до кінця року.

Про це 6 травня заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Працівники НПЗ залучені до ремонту заводу, який зазнав значних руйнувань від ракетних ударів.
показати весь коментар
12.05.2022 17:33 Відповісти
а что ему писать???, "врежьте еще раз!, недобили???")... посмотри где хоть изредка но есть бенз, а где его нет от слова "совсем"..и сделай выводы.....
показати весь коментар
12.05.2022 17:41 Відповісти
згоден . менш пістіти тре...нічому життя не вчить млять...
показати весь коментар
12.05.2022 17:57 Відповісти
Чому б нам не роз)(yярити нафтопровід дружба? Туди нормально долітає. Заодне вирішимо проблему Орбана, і хай не дякує.
показати весь коментар
12.05.2022 17:35 Відповісти
З Дружби спочатку нада викачать нафти про запас. В трубу Одеса-Броды, та в інші ємності. У нас десятки неделгальних нафтопереробних заводів, була б нафта.
показати весь коментар
12.05.2022 17:40 Відповісти
а куди дівається нафта з Борислава ? там качалки працюють вже десятки років
показати весь коментар
12.05.2022 17:54 Відповісти
там уже все вичерпалось. а що не вичерпалось, те йде бородатій бабушкє. що, хіба даремно вона завела собі кишенькового презедента?
показати весь коментар
12.05.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 18:11 Відповісти
Бейте ответу, в близ лежащие районы роZZии.
показати весь коментар
12.05.2022 17:35 Відповісти
тупые выбрали президента терпилу или предателя - вот теперь и терпите
показати весь коментар
12.05.2022 19:34 Відповісти
пропало світло в Кременчуці
показати весь коментар
12.05.2022 17:36 Відповісти
На скільки знаю нпз ще працює і виробляє паливо.
показати весь коментар
12.05.2022 17:37 Відповісти
не працює 3 неділі
показати весь коментар
12.05.2022 17:43 Відповісти
Де ж ті "добрі" люди, що в кожній темі пишуть про неохідність розкуркулення пана Ігора, а зараз оніміли. Порадуйтесь.
показати весь коментар
12.05.2022 17:39 Відповісти
твой зебеня свое уже поимел - народ тупой не задумывается как его грабят
показати весь коментар
12.05.2022 19:36 Відповісти
Питання в тому, чому стратегічне підприємство не захищене ППО досі?
показати весь коментар
12.05.2022 17:39 Відповісти
а то что оно в частных руках и одно работающее на 40-ка миллионную Страну-это как бы и сомнений не вызывало???)
показати весь коментар
12.05.2022 17:43 Відповісти
та донедавна і воно не работало, бо "работав" Абрахамія з білоруських НПЗ
показати весь коментар
12.05.2022 17:44 Відповісти
Воно завжди работало, бо це завод Бєні, який переробляв там дешеву нафту українського видобутку! Заправки Укрнафта і ANP - це все кременчуцьке паливо!
показати весь коментар
12.05.2022 18:01 Відповісти
Может потому, что их крайне мало даже для фронта? Не приходила тебе в голову такая "неожиданная" мысль?
показати весь коментар
12.05.2022 17:44 Відповісти
а для чого на ФРОНТІ ппо???? чи може воно від градів захищає?
показати весь коментар
12.05.2022 23:18 Відповісти
Вод вчера 11.05.2022 показали по телеку НПЗ, там было видно, что остались целые бочки. А сеголня уже прилеты. Просто дурачье работает на телевидение.
показати весь коментар
12.05.2022 17:40 Відповісти
Нізя про це казати, Ви шо? Єдиний какал зроблений Самим Володькою на платформі Беняканалу, то Ви хочете сказати, шо то він, як колись Лєнка зробила "наводку"? Нігодіця!!! Перепишіть.
показати весь коментар
12.05.2022 18:40 Відповісти
опять мрази тсн обосрались как с ремонтом танков только смотрел и через 2 дня прилет и ихних дебилов журналистов никакая тероборона ни пристрелит а жаль...
показати весь коментар
12.05.2022 22:01 Відповісти
ну що, **** Бєнечка, домовився з мокалями про здачу України за 100 млрд. ?

страховка заводу за форс-мажорів не діє, надо полагать
показати весь коментар
12.05.2022 17:43 Відповісти
Боже, який цей Беня ідіот. і досвід Ахметова на Донбасі нічому його не навчив. Чого він сподівався? що йому буде все?? та рашисти таких зрадників, як він, вішають першими.
скотина. продав нас, через свого маппета, безголового зе(((((
показати весь коментар
12.05.2022 19:33 Відповісти
в кино "5-й элемент" один деятель тоже хотел с плохими инопланетянами договориться
показати весь коментар
12.05.2022 19:55 Відповісти
Прикро, що кацапи знищують нашу економіку, наші дорогі і необхідні підприємства. Я дуже вдячний наріду 73% за їх чуйку і вибір, що немає чим збивати кацапські ракети. Єй, наріде! Вдарте по московії і по ракетах кусками елітного асфальту, а по Кримському містку містками, які вже давно підірвано. Геніальність стада і їх вожака видніється на віки.
показати весь коментар
12.05.2022 17:51 Відповісти
нарід дуже мудрий і щедро дасть другий термін
показати весь коментар
12.05.2022 18:00 Відповісти
Запевняю Вас що цей самий "мудрий нарід" заслиниться і обере ту ж саму владу,прогнозую навіть з більшим відсотком.
показати весь коментар
12.05.2022 18:09 Відповісти
Вчора мені зателефонував бувший працівник ДАЇ, який дослужився до майора і пішов на пенсію і сказав, що у цьому всьому винен Порошенко, що не зробив багато ракет, бо він же знав, що клоун ракети робити не буде і сам їх не зробив. І це не жарт.
показати весь коментар
12.05.2022 18:42 Відповісти
для бувшого працівника ДАЇ, такой высер неудивителен
показати весь коментар
12.05.2022 19:20 Відповісти
мій тесть сказав те саме! а ще й рве на собі сорочку, що патріот!
показати весь коментар
12.05.2022 23:22 Відповісти
він по своєму правий - дуже вже коаліція порошенка і яценюка гралася в демократію. І це під час війни. Коли будь-який висер (словами чи ділом) на шкоду країні мав бути наказаний. про що говорити, коли "партію шарія" зареєстрували. Ну своїми діями чи бездіяльністю призвели до вибору наївними громадянами залежного в багатьох проявах презедента.
показати весь коментар
13.05.2022 07:07 Відповісти
Виберуть ще раз, побачите.
показати весь коментар
12.05.2022 20:04 Відповісти
Исчё бальшее нада атблагадарить тех, хто выбрал тех гамасекав, которые продали мардве 500 х55 ракет, а остальные 500 порезали и уместа рокетов запускать сраки продавцов.
показати весь коментар
12.05.2022 20:39 Відповісти
В українських реаліях створення ПРО потребувало щонайменше років 5, а то й 10. А от засоби для відповіді можливість виробляти була.
показати весь коментар
12.05.2022 21:26 Відповісти
надайте будь ласка хоча б одне посилання на притомне джерело, де би зазначалось про придбання ******** систем ППО та\або військової авіації у період з 2014 - 2019. дякую.
показати весь коментар
13.05.2022 08:54 Відповісти
Идиот ты, ответь чем ипашить?
показати весь коментар
13.05.2022 08:27 Відповісти
рашисты фашисты XXI века, их конец будет как и у третьего рейха.
показати весь коментар
12.05.2022 17:56 Відповісти
В полтавскький області добувають нафту. Якшо нема бензу - давайте людям нафту, підприємці самі наварять бенз без НПЗ. Вариться як самогон.
показати весь коментар
12.05.2022 17:58 Відповісти
с октановым числом максимум 66
показати весь коментар
12.05.2022 19:51 Відповісти
Насамперед потрібно дизпаливо, а воно виробляється де завгодно.
показати весь коментар
12.05.2022 21:50 Відповісти
Зе-нововведення від Гетьманцева перед вторгненням - всі ПММ в податкових деклараціях повинні бути з вказаннями координатами GPS.
показати весь коментар
12.05.2022 18:13 Відповісти
Каждый станок , на мелком производстве привязан , даже в селе ( но это было до Зе , не будем на него гнать напрасно - здесь тот редкий случай когда он не обосрался)
показати весь коментар
12.05.2022 18:19 Відповісти
Зе винен навіть коли звиду не винен, це той випадок коли людина винна завжди.
показати весь коментар
12.05.2022 21:28 Відповісти
намагаючись монополізувати ринок палива догралися до того, що під різними поводами забороняли зберігати паливо в фермерських господарствах вимагаючи сертифікації паливного складу. Прийшла агресія на всю територію. Роздайте суки хоча б соляру на зберігання підприємствам. Нє, краще хай москаль бази ракетами палить.
Те саме і з продуктовими базами в прифронтових районах - роздайте людям, аби вони потім ради їжі не стали мародерами. Ні, оставили кацапні.
Хіба це влада?
показати весь коментар
13.05.2022 07:15 Відповісти
Немножко для поднятия настроения

ВСУ подорвали склад РСЗО в тылу российской армии - детонаций ракет убило 70 оккупантов,: попадание снаряда ВСУ пришлось на ящики ракет РСЗО.

Удар по скоплению оккупантов был сосредоточен в глубоком тылу российских военных. На видео зафиксировано попадание снаряда ВСУ в ящики ракет РСЗО, которыми российские оккупанты обстреливали населенные пункты и позиции украинской армии.

Как видите, уничтожать врага можно дешево и сердито с минимальным риском для гражданского населения даже в глубоком враждебном тылу (до 45 км). Прямое попадание авиабомбой. Детонация. Минус склад. Минус командный пункт. Минус полтора десятка единиц техники. Минус семьдесят россиян. Минус комендатура оккупантов"

https://www.dialog.ua/war/251700_1652357776
показати весь коментар
12.05.2022 18:15 Відповісти
То там бомбу с беспилотника сбросили.

https://t.me/glavredinfo/36165
показати весь коментар
12.05.2022 20:45 Відповісти
Когда до тупорылых Зе командиров дойдёт, что сейчас война. Это не шоу , а война. Нефтеперерабатывающие заводы есть в раше , в пределах досягаемости нашего оружия , есть нефтебазы, есть эшелоны с горючим И техникой. С начала войны мы не выстрелили по раше даже из рогатки- показываем любовь к ,, братьям,, Долбоебы! Проснитесь
показати весь коментар
12.05.2022 18:16 Відповісти
І що тепер ?
показати весь коментар
12.05.2022 21:26 Відповісти
ипанутся млять , уже по 12 ракет за раз прилетает.... а шо ПВО, ПРО ...ghjt,fkb ?
показати весь коментар
12.05.2022 18:39 Відповісти
Так с 91 года Кравчук и Кучма распродали все ППО а то что осталось-его мизер
показати весь коментар
13.05.2022 11:32 Відповісти
Треба,запустити фейк,що все працює, завод випускає бензин,хай *******,все одно його вже не відновиш,то хоть ракети курви потратять.
показати весь коментар
12.05.2022 19:38 Відповісти
Когда эти власть имущие дебилы поймут что надо меньше языком пи*здеть ?
показати весь коментар
12.05.2022 19:40 Відповісти
Вони як тільки обстріляють завод коломойського так шмаркля починає про перемовини співати
показати весь коментар
12.05.2022 19:54 Відповісти
сволота на банковій через свої шалаво медіа сама зливає об'єкти під обстріл.Потім наш дупогляд заводить свою звичну маячню про хдєта пасірідінє.
показати весь коментар
12.05.2022 20:33 Відповісти
***** оно ********!
показати весь коментар
12.05.2022 21:06 Відповісти
А чому нічого не чутно в Бєлгороді, Курську, Воронежі, в Мацквє, а Генштаб ?
показати весь коментар
12.05.2022 21:24 Відповісти
А де Абдристович, який казав, що у рашці ракети вже давно закінчилися?
показати весь коментар
13.05.2022 07:56 Відповісти
 
 