Латвія заблокує "Вконтакте", "Одноклассники" та "Мой мир"

вконтакте

У Латвії заблокують російські соціальні мережі "Вконтакте", "Однокласники" та "Мой мир".

Про це повідомив голова Нацради з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення ухвалено, відповідно до санкцій ЄС. Платформи буде заблоковано наступного тижня.

NEPLP зазначає, що має докази того, що платформи належать російським бізнесменам Юрію Ковальчуку та Володимиру Кирієнку, які включені до списку санкцій ЄС.

Читайте: Рашисти на Херсонщині хочуть відключити українцям Facebook та Instagram, - росЗМІ

Топ коментарі
+7
От скажіть мені - країна ЄС і НАТО.
Весь світ давно знає, шо ці ресурси під повним контролем ФСБ.... і що?????
показати весь коментар
12.05.2022 22:40 Відповісти
+5
так в нас вже давно. нефіг нюхать цих смердів.
показати весь коментар
12.05.2022 22:39 Відповісти
+4
А несогласных лишать гражданства и нарасию - к березкам, дырке в полу и лучине...
показати весь коментар
12.05.2022 23:02 Відповісти
так в нас вже давно. нефіг нюхать цих смердів.
показати весь коментар
12.05.2022 22:39 Відповісти
Походу голубей нужно заводить?)))
показати весь коментар
12.05.2022 22:39 Відповісти
От скажіть мені - країна ЄС і НАТО.
Весь світ давно знає, шо ці ресурси під повним контролем ФСБ.... і що?????
показати весь коментар
12.05.2022 22:40 Відповісти
У нас "всё сложно" ,как пишут в статусах)))
показати весь коментар
12.05.2022 22:54 Відповісти
негромадяни будуть обходити блокування через впн
показати весь коментар
12.05.2022 22:43 Відповісти
це не складно. але сморід лишається.
показати весь коментар
12.05.2022 22:45 Відповісти
Відвідуваність при цьому падає на порядок.
показати весь коментар
12.05.2022 23:22 Відповісти
Це лазєйка руского міра у твою свідомість. Однак просто нічого ніщому тобі дать . Лише відбере у вас.
показати весь коментар
12.05.2022 22:48 Відповісти
Я бы не блокировал. Можно сделать отдел, где будут фиксировать комменты рашистов. И отправлять на родину.
показати весь коментар
12.05.2022 22:51 Відповісти
А несогласных лишать гражданства и нарасию - к березкам, дырке в полу и лучине...
показати весь коментар
12.05.2022 23:02 Відповісти
Спасибо однофамильцу! К слову ОФИС Одноклассников находится в Риге! Типа ИХ и ТИПА скрепы... Даже свои порносайты сами не способны обслуживать!
показати весь коментар
12.05.2022 23:48 Відповісти
pirmā dzirdēšana....
показати весь коментар
13.05.2022 00:09 Відповісти
У чекистской соцсети офис на ул. Улброкас. Там сидит и некая группа ихних "разработчиков".
показати весь коментар
13.05.2022 02:16 Відповісти
Я удивлен, что в Латвии еще пользуются этими соц. сетями. "руzкий мир" кормится с этих помоев.
показати весь коментар
13.05.2022 08:55 Відповісти
 
 