Латвія заблокує "Вконтакте", "Одноклассники" та "Мой мир"
У Латвії заблокують російські соціальні мережі "Вконтакте", "Однокласники" та "Мой мир".
Про це повідомив голова Нацради з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рішення ухвалено, відповідно до санкцій ЄС. Платформи буде заблоковано наступного тижня.
NEPLP зазначає, що має докази того, що платформи належать російським бізнесменам Юрію Ковальчуку та Володимиру Кирієнку, які включені до списку санкцій ЄС.
Топ коментарі
+7 Сергій Осадчий
показати весь коментар12.05.2022 22:40 Відповісти Посилання
+5 Генадий Горелик
показати весь коментар12.05.2022 22:39 Відповісти Посилання
+4 Дорогой Я
показати весь коментар12.05.2022 23:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Весь світ давно знає, шо ці ресурси під повним контролем ФСБ.... і що?????