Латвія заблокує "Вконтакте", "Одноклассники" та "Мой мир"

У Латвії заблокують російські соціальні мережі "Вконтакте", "Однокласники" та "Мой мир".

Про це повідомив голова Нацради з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення ухвалено, відповідно до санкцій ЄС. Платформи буде заблоковано наступного тижня.

NEPLP зазначає, що має докази того, що платформи належать російським бізнесменам Юрію Ковальчуку та Володимиру Кирієнку, які включені до списку санкцій ЄС.

