Латвия заблокирует "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"
В Латвии заблокируют российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".
Об этом сообщил глава Нацсовета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, решение принято в соответствии с санкциями ЕС. Платформы будут заблокированы на следующей неделе.
NEPLP отмечает, что у него есть доказательства того, что платформы принадлежат российским бизнесменам Юрию Ковальчуку и Владимиру Кириенко, которые включены в список санкций ЕС.
Сергій Осадчий
12.05.2022 22:40
Генадий Горелик
12.05.2022 22:39
Дорогой Я
12.05.2022 23:02
Весь світ давно знає, шо ці ресурси під повним контролем ФСБ.... і що?????