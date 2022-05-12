РУС
Латвия заблокирует "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"

В Латвии заблокируют российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".

Об этом сообщил глава Нацсовета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение принято в соответствии с санкциями ЕС. Платформы будут заблокированы на следующей неделе.

NEPLP отмечает, что у него есть доказательства того, что платформы принадлежат российским бизнесменам Юрию Ковальчуку и Владимиру Кириенко, которые включены в список санкций ЕС.

Читайте: Рашисты в Херсонской области хотят отключить украинцам Facebook и Instagram, - росСМИ

Топ комментарии
+7
От скажіть мені - країна ЄС і НАТО.
Весь світ давно знає, шо ці ресурси під повним контролем ФСБ.... і що?????
показать весь комментарий
12.05.2022 22:40 Ответить
+5
так в нас вже давно. нефіг нюхать цих смердів.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:39 Ответить
+4
А несогласных лишать гражданства и нарасию - к березкам, дырке в полу и лучине...
показать весь комментарий
12.05.2022 23:02 Ответить
Походу голубей нужно заводить?)))
показать весь комментарий
12.05.2022 22:39 Ответить
У нас "всё сложно" ,как пишут в статусах)))
показать весь комментарий
12.05.2022 22:54 Ответить
негромадяни будуть обходити блокування через впн
показать весь комментарий
12.05.2022 22:43 Ответить
це не складно. але сморід лишається.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:45 Ответить
Відвідуваність при цьому падає на порядок.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:22 Ответить
Це лазєйка руского міра у твою свідомість. Однак просто нічого ніщому тобі дать . Лише відбере у вас.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:48 Ответить
Я бы не блокировал. Можно сделать отдел, где будут фиксировать комменты рашистов. И отправлять на родину.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:51 Ответить
Спасибо однофамильцу! К слову ОФИС Одноклассников находится в Риге! Типа ИХ и ТИПА скрепы... Даже свои порносайты сами не способны обслуживать!
показать весь комментарий
12.05.2022 23:48 Ответить
pirmā dzirdēšana....
показать весь комментарий
13.05.2022 00:09 Ответить
У чекистской соцсети офис на ул. Улброкас. Там сидит и некая группа ихних "разработчиков".
показать весь комментарий
13.05.2022 02:16 Ответить
Я удивлен, что в Латвии еще пользуются этими соц. сетями. "руzкий мир" кормится с этих помоев.
показать весь комментарий
13.05.2022 08:55 Ответить
 
 