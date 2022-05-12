Латвия заблокирует "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"

В Латвии заблокируют российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".

Об этом сообщил глава Нацсовета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение принято в соответствии с санкциями ЕС. Платформы будут заблокированы на следующей неделе.

NEPLP отмечает, что у него есть доказательства того, что платформы принадлежат российским бизнесменам Юрию Ковальчуку и Владимиру Кириенко, которые включены в список санкций ЕС.

