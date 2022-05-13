Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину "Азовсталі", - Андрющенко. ФОТО
Окупанти під прикриттям обстрілів продовжують штурм заводу "Азовсталь".
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - зазначив він.
наших захистникiв...🙏🙏🙏
Фестиваль "Faine Misto" відкрив збір коштів на потреби Окремого Загону Спеціального Призначення «https://azov.org.ua/donate/ Азов », який сьогодні базується в Маріуполі та найгарячіших точках країни.
формацію про потреби для військових ОЗСП «https://azov.org.ua/donate/ Азов » на передовій ми отримуємо безпосереднього з логістичного штабу ОЗСП "https://azov.org.ua/donate/ Азов " і всі зібрані кошти підуть лише на отримані запити від нього. - https://fainemisto.com.ua/donate
Виявилося, що загальний підхід до скорочення видатків, який визначив для себе уряд, зовсім не застосовувався до таких статей витрат, як "соцеконом"
(ВИДАТКИ НА ОКРУГИ «ОБРАНИХ» НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЗА "ПРАВИЛЬНІ" ГОЛОСУВАННЯ), ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ДОРІГ ТА ЗНАЧНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ У 2022 РОЦІ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ПРОКУРОРІВ ТА ДБР.
https://tverezo.info/post/156078
https://eurosolidarity.org/2022/05/04/yevropejska-solidarnist-proponuye-zminy-do-byudzhetu-70-mlrd-grn-dodatkovo-vyratyty-na-zsu/
Я багато чого розумію в тому, що Ви робите "надможливе"
Бережіть себе!!!!!!
10 год
онуфрій своєю заявою, що ПЦУ стала одним з приводів різанини та згвалтувань в Бучі став на один щабель з кирилом. В будь-якій країні вже б заборонили цю загрозу національній безпеці, але ж блд не на часі, розколе суспільство. Що це за суспільство, яке підтримує попів ФСБ
Сьогодні відбувся так званий «синод» РПЦ в Україні, або більш відому як «московський патріархат».
Ви думаєте вони відділились від РПЦ окупанта?
Чи може засудили Гундяєва?
Чи навіть Путіна?
Чи хоча б засудили окупація та страшну війну в Україні?
Ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте.
Але, фсб-патріархат засудив Православну Церкву України.
Виявляється, що діяльність канонічної церкви є «підривною та диверсійною» і «одним з приводів вторгнення в Україну».
Також московські попи звернулись до Зеленського щоб їх «захистили» від гонінь та провокацій.
Так дно. От тільки у цієї «української» церкви під час всіх синодів висів портрет путінського «патріарха» гундяєва. Нічого собі деталь?
Але це не просто деталь. Це реально відповідь хто це такі.
Так звана «УПЦ МП» є прямим підрозділом окупантської «церкви», а отже окупантів.
Єдиний вихід - МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНА НАЗАВЖДИ!
Цього осередку путінського «русского міра» не має бути в жодному місті чи селі.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/
Гундяївський гадюшник під захистом влади.
действий Путина
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
тривають з 2017 року, коли Голова МНС Росії Владімір Пучков та московський патріарх Кирило підписали Угоду про співпрацю.
https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo/
https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo
24 Квітня 2022
Російська православна церква відіграє одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців.
Про це йдеться у розслідуванні сайту https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/ «Слідство.інфо» .
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250