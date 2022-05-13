УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5111 відвідувач онлайн
Новини Війна
23 039 34

Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину "Азовсталі", - Андрющенко. ФОТО

Окупанти під прикриттям обстрілів продовжують штурм заводу "Азовсталь".

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - зазначив він.

Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину Азовсталі, - Андрющенко 01
Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину Азовсталі, - Андрющенко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Робимо неможливе": Бійці "Азову" продовжують вибивати окупантів із позицій на "Азовсталі". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) Маріуполь (3267) штурм (274) Азов (819) Азовсталь (449) 36 окрема бригада морської піхоти (213) Андрющенко Петро (709)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
13.05.2022 09:04 Відповісти
+24
Віталій vitalik.skal і Ігор Гордійчук вподобали
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
10 год
онуфрій своєю заявою, що ПЦУ стала одним з приводів різанини та згвалтувань в Бучі став на один щабель з кирилом. В будь-якій країні вже б заборонили цю загрозу національній безпеці, але ж блд не на часі, розколе суспільство. Що це за суспільство, яке підтримує попів ФСБ
показати весь коментар
13.05.2022 09:33 Відповісти
+21
Дно скажете?

Так дно. От тільки у цієї «української» церкви під час всіх синодів висів портрет путінського «патріарха» гундяєва. Нічого собі деталь?

Але це не просто деталь. Це реально відповідь хто це такі.

Так звана «УПЦ МП» є прямим підрозділом окупантської «церкви», а отже окупантів.

Єдиний вихід - МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНА НАЗАВЖДИ!

Цього осередку путінського «русского міра» не має бути в жодному місті чи селі.
показати весь коментар
13.05.2022 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварюки.
показати весь коментар
13.05.2022 08:54 Відповісти
Саранча кацапская.
показати весь коментар
13.05.2022 08:55 Відповісти
Так писали вчора, що Азов вибиває з зайнятих позицій. Лягала спати з надією, проснулась з тривогою. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
13.05.2022 08:56 Відповісти
з надеждой на что? Что Азов освободит Мариуполь?
показати весь коментар
13.05.2022 09:17 Відповісти
У всiй Украiнi в серцi Героi Азовсталi...Спаси та збережи, Святий Боже,
наших захистникiв...🙏🙏🙏
показати весь коментар
13.05.2022 12:42 Відповісти
Увага!
Фестиваль "Faine Misto" відкрив збір коштів на потреби Окремого Загону Спеціального Призначення «https://azov.org.ua/donate/ Азов », який сьогодні базується в Маріуполі та найгарячіших точках країни.

формацію про потреби для військових ОЗСП «https://azov.org.ua/donate/ Азов » на передовій ми отримуємо безпосереднього з логістичного штабу ОЗСП "https://azov.org.ua/donate/ Азов " і всі зібрані кошти підуть лише на отримані запити від нього. - https://fainemisto.com.ua/donate
показати весь коментар
13.05.2022 18:34 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 09:04 Відповісти
Вчора (05.05) був невеличкий брифінг щодо зареєстрованого групою народних депутатів від Європейської Солідарності https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39545 проекту закону №7340 про перерозподіл бюджетних коштів для потреб Міністерства оборони.

Виявилося, що загальний підхід до скорочення видатків, який визначив для себе уряд, зовсім не застосовувався до таких статей витрат, як "соцеконом"

(ВИДАТКИ НА ОКРУГИ «ОБРАНИХ» НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЗА "ПРАВИЛЬНІ" ГОЛОСУВАННЯ), ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ДОРІГ ТА ЗНАЧНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ У 2022 РОЦІ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ПРОКУРОРІВ ТА ДБР.

https://tverezo.info/post/156078

https://eurosolidarity.org/2022/05/04/yevropejska-solidarnist-proponuye-zminy-do-byudzhetu-70-mlrd-grn-dodatkovo-vyratyty-na-zsu/
показати весь коментар
13.05.2022 10:59 Відповісти
Гетманцев це, пардон, гандон гірше навіть дєрьмака. Це ватан-комуняка, ціль якого при цьому підсасуватися до податкових потоків, інакше таку одержимість тим, щоб всіх обложити-переобложити податками - не пояснити. Він вже до речі хоче повернути перевірки, і придивляється ледь не до останньої галузі, що ще на ногах в нашій країні - IT. Його задача від кремлядських кураторів - знищти економіку України остаточно шляхом знищення малого/середнього бізнесу.
показати весь коментар
13.05.2022 18:13 Відповісти
Лізуть і лізуть...поможіть байрактарами. Їх де ворог не бачить.
показати весь коментар
13.05.2022 09:21 Відповісти
Хлопці, я за Вас молюся.
Я багато чого розумію в тому, що Ви робите "надможливе"

Бережіть себе!!!!!!
Counter-Strike --- "відпочиває"
AZOV --- Strike --- REALLY!!!
показати весь коментар
13.05.2022 09:23 Відповісти
Віталій vitalik.skal і Ігор Гордійчук вподобали
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
10 год
онуфрій своєю заявою, що ПЦУ стала одним з приводів різанини та згвалтувань в Бучі став на один щабель з кирилом. В будь-якій країні вже б заборонили цю загрозу національній безпеці, але ж блд не на часі, розколе суспільство. Що це за суспільство, яке підтримує попів ФСБ
показати весь коментар
13.05.2022 09:33 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW1Mh_S3Ux0IOrmLk0ZOl_lXMHkBMmWUL0ytOpfAcmiTHKZksCIw1s-Zu8aKUDxBUa0dqbaXJ-1eZIqiP-etP6ghLJP7gfQzVicWVyL_A10AYcxflc5doq06T8UIeWqQL0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

Сьогодні відбувся так званий «синод» РПЦ в Україні, або більш відому як «московський патріархат».

Ви думаєте вони відділились від РПЦ окупанта?

Чи може засудили Гундяєва?

Чи навіть Путіна?

Чи хоча б засудили окупація та страшну війну в Україні?

Ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте.

Але, фсб-патріархат засудив Православну Церкву України.
Виявляється, що діяльність канонічної церкви є «підривною та диверсійною» і «одним з приводів вторгнення в Україну».

Також московські попи звернулись до Зеленського щоб їх «захистили» від гонінь та провокацій.
показати весь коментар
13.05.2022 09:58 Відповісти
Дно скажете?

Так дно. От тільки у цієї «української» церкви під час всіх синодів висів портрет путінського «патріарха» гундяєва. Нічого собі деталь?

Але це не просто деталь. Це реально відповідь хто це такі.

Так звана «УПЦ МП» є прямим підрозділом окупантської «церкви», а отже окупантів.

Єдиний вихід - МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНА НАЗАВЖДИ!

Цього осередку путінського «русского міра» не має бути в жодному місті чи селі.
показати весь коментар
13.05.2022 09:59 Відповісти
Я скажу більше - треба заборонити як якусь секту, та донести до світу хто це такі, показати істинне обличчя цієї потвори і добиватися від Ватикану заборони цих сатанистів, час настав покласти кінец цій мерзоті
показати весь коментар
13.05.2022 11:11 Відповісти
СЄВЄРОДОНЕЦЬК: СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ УПЦ МП ПЕРЕДАВАВ ВОРОГУ ДАНІ ПРО ДИСЛОКАЦІЮ ЗСУ

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/
показати весь коментар
13.05.2022 11:03 Відповісти
Влада каже "Не_на_часі".
Гундяївський гадюшник під захистом влади.
показати весь коментар
13.05.2022 11:05 Відповісти
Глава СБУ Бакланов есть прихожанином РПЦ, она же УПЦ МП, так чтож вы хотите...
показати весь коментар
13.05.2022 11:19 Відповісти
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки

действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
показати весь коментар
13.05.2022 11:08 Відповісти
А ГДЕ КОЛЮЧКА НА ЗАБОРАХ !?
показати весь коментар
13.05.2022 11:03 Відповісти
Як відзначають журналісти, ЗНОСИНИ РПЦ ТА РОСІЙСЬКИХ СИЛОВИКІВ

 тривають з 2017 року, коли Голова МНС Росії Владімір Пучков та московський патріарх Кирило підписали Угоду про співпрацю.

https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo/
показати весь коментар
13.05.2022 11:23 Відповісти
РПЦ займається депортацією українців та замовляє поширення інформації про благодійність - «Слідство.інфо»

https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo

24 Квітня 2022

Російська православна церква відіграє одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців.

Про це йдеться у розслідуванні сайту https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/ «Слідство.інфо» .
показати весь коментар
13.05.2022 11:25 Відповісти
Гарний кацап - мертвий кацап.
показати весь коментар
13.05.2022 11:31 Відповісти
6 уже фактически сдохших свинособак. И их боекомплект будет не лишним...
показати весь коментар
13.05.2022 11:36 Відповісти
Спецпідрозділ Азов заявив. що у них існує реальний план по деблокаді Маріуполя. Хто відгукнувся на цю заяву ? Чи військові мають загинути для того. щоб надійшла допомога для прориву блокади? Радник мера ( а де сам мер ? ) Андрющенко. куди офіційно звертався щодо цього питання - до спікера парламенту. до ВР. народних депутатів ( а їм всім. як заціпило ! ). щоб питання Маріуполя постійно звучало у стінах парламенту. щоб парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони заслухав на закритому засіданні (за участі лідерів фракцій ) представників генштабу. верховного головнокомандувача ЗСУ щодо деблокади та порятунку захисників Маріуполя. Інакше. яка тоді відводиться роль парламенту та військового комітету щодо напрацювань для оборони та захисту країни ?
показати весь коментар
13.05.2022 13:12 Відповісти
Какая нафиг деблокада? Бои идут за клочки земли по 2км, РФ за один такой прорыв ложит по 50 единиц техники, и наших гибнет не мало чтобы это просто удержать. Вы карту давно смотрели? Наверное можно всю армию положить и дойти до Мариуполя, но потом уже на ВСУ можно будет ставить крест.
показати весь коментар
13.05.2022 14:38 Відповісти
Перекрыть нефтепровод и сразу освободят. Нет - перекрыть газ. Нет - запретить экспорт зерна. Нет? Выдворить всех владельцев паспортов РФ в тс депутатов. И тд
показати весь коментар
13.05.2022 17:25 Відповісти
першинги и томагавки должны прилететь по целям - только это успокоит ...- и все это сша может организовать за 24 часа ...
показати весь коментар
13.05.2022 17:35 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показати весь коментар
13.05.2022 13:58 Відповісти
На фото заход с перекрестка Каменный карьер и Набережной (северная сторона Азовстали). Надеюсь этих перебили.
показати весь коментар
13.05.2022 14:30 Відповісти
Остановите транзит газа и нефти, запретите экспорт зерна пока не освободят воинов!!!!
показати весь коментар
13.05.2022 17:19 Відповісти
 
 