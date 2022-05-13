Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину "Азовсталі", - Андрющенко. ФОТО

Окупанти під прикриттям обстрілів продовжують штурм заводу "Азовсталь".

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - зазначив він.





