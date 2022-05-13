Херсонщина може "увійти" до складу РФ без референдуму, - депутат Держдуми Бессарабов

Путін може запропонувати уряду та парламенту Росії прийняти окуповану Херсонщину до складу Федерації на основі "міжнародного договору".

Про це заявив перший заступник голови комітета Держдуми РФ з питань державного будівництва та законодавства Данило Бессарабов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Конституція РФ не забороняє прийняти до складу Росії новий суб’єкт (Херсонську область), який перебуває в складі іншої держави. Для цього необхідно укласти міжнародний договор та внести його на ратифікацію до Держдуми", - сказав він.

За словами Бесарабова, таке "включення" можливе "за взаємною згодою Росії та цієї держави або її частини на основі доброї волі та укладеного міжнародного договору".

Ініціатива такого включення має виходити від президента РФ.

