Херсонщина може "увійти" до складу РФ без референдуму, - депутат Держдуми Бессарабов

херсонщина,херсонська

Путін може запропонувати уряду та парламенту Росії прийняти окуповану Херсонщину до складу Федерації на основі "міжнародного договору".

Про це заявив перший заступник голови комітета Держдуми РФ з питань державного будівництва та законодавства Данило Бессарабов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Конституція РФ не забороняє прийняти до складу Росії новий суб’єкт (Херсонську область), який перебуває в складі іншої держави. Для цього необхідно укласти міжнародний договор та внести його на ратифікацію до Держдуми", - сказав він.

За словами Бесарабова, таке "включення" можливе "за взаємною згодою Росії та цієї держави або її частини на основі доброї волі та укладеного міжнародного договору".

Ініціатива такого включення має виходити від президента РФ.

Топ коментарі
+35
путін повинен дякувати за здачу херсонської області та сухопутний коридор до криму особисто зеленському та його команді
показати весь коментар
13.05.2022 09:48 Відповісти
+17
"міжнародного договору"¿¿¿
показати весь коментар
13.05.2022 09:47 Відповісти
+12
Вам смішно, а людям в окупації не дуже, про Мелітополь вже взагалі ніхто й не говорить.
показати весь коментар
13.05.2022 09:50 Відповісти
"міжнародного договору"¿¿¿
показати весь коментар
13.05.2022 09:47 Відповісти
це про що?
показати весь коментар
13.05.2022 09:51 Відповісти
Якісь Марення Сивоі Кобили...
показати весь коментар
13.05.2022 12:20 Відповісти
Договір Рфії з ким?????))))
показати весь коментар
13.05.2022 09:51 Відповісти
Дебилы вы Лугу включите в состав Педлерастии.. кого вообще волнует мнение ************ совьета миньета ********** мнение ********** ***** в частности вы ПОКОЙНИКИ .. ВАС ВООБЩЕ НИКТО НЕ ВИДИТ НЕ СЛЫШИТ И НЕ ВОСПРИНИМАЕТ вы как те ******* в дурке сами с собой можете разговаривать плакать и гомерически смеяться...
показати весь коментар
13.05.2022 11:36 Відповісти
В перші тижні війни враховуючи ситуацію тактика була правильна, зараз чорт і що, чому мости через Дніпро в Херсоні та Каховці досі стоять?
показати весь коментар
13.05.2022 09:47 Відповісти
Ти трохи тупиш про Каховку ? Ти хоч погугли . Там ГЕС . Якщо її підірвати , о змиє пів області . Стратєг диванний .
показати весь коментар
13.05.2022 10:11 Відповісти
Це війна, вони тими мостами перекидують техніку з людьми та ******** наші міста, чи ви думаєте при відході вони не замінують те все? Краще пошкодити зараз щоб вразити їх постачання, а каховську гес ніхто повністю руйнувати не буде, просто пошкодити шлях, вони доречі прямо з неї валять артилерією, там ппо стоїть, навіть якщо будуть сильні пошкодження катастрофи не станеться, навпаки можливо пересохне кримський канал.
показати весь коментар
13.05.2022 10:45 Відповісти
ГЭС - это значит, что плотина электростанции и является мостом. Если ее взорвать, то "змиє пів області".
показати весь коментар
13.05.2022 11:17 Відповісти
Откуда кацапу это знать? Ведь он на цензоре, всего лишь, третий день.
показати весь коментар
13.05.2022 12:23 Відповісти
Хорошо,а Антоновский мост через Днепр на Чернобаевку специально не взорвали, чтоб туда приезжали почаще, так,
показати весь коментар
13.05.2022 11:57 Відповісти
Тупишь ты.гугли как во время второй мировой взрывали запорожскую ГЭС и какие последствия были.ничего не смоет,затопит Херсон слегонца и то сомнения есть учитывая ширину русла с плавнями.для смытия надо одномоментно всю ГЭС взорвать по всей ширине водохранилища,что невозможно точкой у,а вот польза однозначно будет,нарушение логистики и накопления ресурсов для наступления на К.Рог и маленький бонус в виде падения уровня Каховского водхр. с невозможностью забора воды в Крымский канал.
Но наверное не для того сдавали Юг, чтобы кацапам создавать какие то проблемы.
показати весь коментар
13.05.2022 13:10 Відповісти
Зараз тобі розкажуть що ти кацапський бот і накидають репортів, їх воля ми б вже давно перестали стрілять і жили під кацапами.
показати весь коментар
13.05.2022 13:38 Відповісти
Хехехе, знаток. чо нащщот жд моста за антоновкой?
показати весь коментар
13.05.2022 11:54 Відповісти
путін повинен дякувати за здачу херсонської області та сухопутний коридор до криму особисто зеленському та його команді
показати весь коментар
13.05.2022 09:48 Відповісти
Рад старацца.
показати весь коментар
13.05.2022 10:33 Відповісти
Іншими словами, якби головнокомандуючим був ти, то "друга армія світу" не змогла б не те що нас перемогти, а і взагалі не захопила б жодних територій?
показати весь коментар
13.05.2022 10:40 Відповісти
він такий головнокомандувач як з гівна куля-якби не захід та мужність украаїнського народу то все було б по іншому-сидіти в бункері під офісом президента зможе кожен-
показати весь коментар
13.05.2022 10:58 Відповісти
Задай себе вопрос,как сейчас ВСУ держат фронт в сотни километров и почему перешеек шириной в 10 км. не держали вообще? Кацапня была у Херсона уже в 10 утра 24.02.
показати весь коментар
13.05.2022 13:25 Відповісти
Загострення параноїдної шизофренії прогресує!!!))))
показати весь коментар
13.05.2022 09:48 Відповісти
Вам смішно, а людям в окупації не дуже, про Мелітополь вже взагалі ніхто й не говорить.
показати весь коментар
13.05.2022 09:50 Відповісти
Цікаво 73% відсоткам мабуть теж смішно,или это другое?
показати весь коментар
13.05.2022 09:54 Відповісти
У Новій Каховці непогано живеться. Тільки ціни трохи дратують.
показати весь коментар
13.05.2022 09:56 Відповісти
Іронія і сарказм це найдієвіші і найдешевші ліки від депресії!! Сміх не завжди веселий!!!))))
показати весь коментар
13.05.2022 10:11 Відповісти
А що, хтось здивований? https://www.youtube.com/watch?v=AB8ZZzumzrA
показати весь коментар
13.05.2022 09:59 Відповісти
А зачем вы публикуете кацапские высеры?
показати весь коментар
13.05.2022 11:49 Відповісти
Ну войдет она , дальше що? Как мокши собираются ее удержать при санкциях и парт движениях?!
показати весь коментар
13.05.2022 09:49 Відповісти
ніяк, вони думають як з днр але вже замороженого конфлікта не буде не буде "мінска" війна до останього орка питання часу
показати весь коментар
13.05.2022 09:55 Відповісти
А дальше: "Украина напала на расеюшку", военное положение в рашке и пол миллиона мяса. Именно такой сейчас план *****.
показати весь коментар
13.05.2022 09:55 Відповісти
пол миллиона пойдут в спортивках и кроссовках? их обуть хоть как то надо дать оружие научить стрелять, я не говорю про танкистов или теми кто управляет артилериею здесь навыки умения нужны учитывая немотивированость и ссыкливость орков они только с дивана воюют хоть миллион мобилизируйте при первых взрывах обстрелах сдадуться в плен или убежат
показати весь коментар
13.05.2022 10:01 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 09:50 Відповісти
За вами не успеешь , не успел,🤣
показати весь коментар
13.05.2022 10:07 Відповісти
після перемоги над РФ ********** пропоную нову смертну кару для злочинців. Годувати кацапів з лопати Українським черноземом поки вони не здохнуть в муках.
показати весь коментар
13.05.2022 09:50 Відповісти
Нехрен наш чернозём паганить от эти отбросы человечества.
показати весь коментар
13.05.2022 09:51 Відповісти
Бесконечный трэшак.
показати весь коментар
13.05.2022 09:51 Відповісти
Брянщина с белгородщиной может войти в состав нзависимой Украины!
показати весь коментар
13.05.2022 09:52 Відповісти
Нахрєн вони нам здалися? Ти там був? Там по селах баби п"ють уже більше мужиків! І не тому що там такі міцні жінки а тому що чоловіки вже поспивалися і пить багато не здатні! Так що якщо і брать - то звільнені від того "біосміття"!
показати весь коментар
13.05.2022 13:43 Відповісти
нахрена це повторювати думки різних заступників,про їх хотелкі про це вже сказано- хай по ходу приеднують Марс, Юпітер а ***** підпише що це ісконно руская земля
показати весь коментар
13.05.2022 09:53 Відповісти
Это все политические игры, просто шатают Зеленского разными шестерками. Нету у них возможности это сделать, потому что отбить его проще простого будет (проще - это значит проще, чем Донецк или Мариуполь, хотя насчет Донецка не все ясно, там же мало людей). А если включить Херсон в состав РФ и затем его потерять, то это катастрофа для Путина. Ему нужен коридор в Крым и ЛНР как минимум, а Херсон просто отвлечение внимания. Слишком много внимания к нему приковано с политической точки зрения. Хотят поднять цену в мирном договоре (не Украине, а Европе, что мы готовы на мир) в виде отказа от Херсона. Нужно недопустить этого, просто подчеркнуть, что мы отобьем этот город по щелчку пальцам, просто хотим это сделать без серьезных разрушений городу. А война вся идет в ЛНР и на юге.
показати весь коментар
13.05.2022 09:54 Відповісти
Можем сделать по счелчку пальца, но делать этого, конечно же, мы не будем.
показати весь коментар
13.05.2022 09:57 Відповісти
Для Европы и какой-то Испании мы как для нас Пакистан. Вы много знайте про боевые действия в Пакистане против Индии, знайте ключевые города, транспортные маршруты и вообще вам не плевать на них? Вот и ответ. В Европе надо просто и понятно дать понять, что если Путин предложит отдать Херсон якобы как жест большой воли в обмен на маленький кусочек дороги в Крым, то это все ерунда и ничего не стоит, потому что он на другом берегу от них. И каждой стране в Европе нужно сказать об этом, намекнуть, что мы его отобьет проще простого (что не совсем так), а не делаем, потому что не хотим разрушать город очень сильно, так как потом восстанавливать нам же. Тогда этот политический аргумент Путина будет обесценен.
показати весь коментар
13.05.2022 10:03 Відповісти
да? просто? языком как Арестович? Дали окопаться, а теперь будут кормить обещаниями, а в итоге скажут как про Марик " положим больше чем освободим" ну конечно после больше двух месяцев.
показати весь коментар
13.05.2022 10:02 Відповісти
Не своей аудитории это продавать, а европейским элитам. Показать на карте, что к чему. Они этого по умолчанию не знают, они увидят уступки Путина и будут давить на Зеленского на равноценные, угрожая лишить помощи и поставок оружия. Это просто однозначно будет именно так. А нападать не надо, надо лишь показать, что это легко, просто, быстро и пускай делает с Херсоном что хочет, возьмем его за одни сутки, но пока мы воюем в другом месте.
показати весь коментар
13.05.2022 10:05 Відповісти
" положим больше чем освободим" *** эта фраза просто убила! Т.е.воюй сынок,а родина всегда тебя бросит. ВСУ внимательно наблюдают за ситуацией с Азовом и делают выводы.демотивация страшная.
А кто бухгалтер с подсчетами? Положим больше чем освободим но попутно будут уничтожены орки,которых рано или поздно все равно надо уничтожать,сами они никуда не денуться.
показати весь коментар
13.05.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 09:56 Відповісти
ця новина не варта навіть того, щоб її публікувати.
показати весь коментар
13.05.2022 09:56 Відповісти
В рашку может " войти " только ХЕР. Всё oстальное для них СОН.
показати весь коментар
13.05.2022 09:56 Відповісти
Все шо може увійти, це хер ***** в кожну дупу лаптеноіда, сукі мацкалячі !
показати весь коментар
13.05.2022 09:58 Відповісти
эти дегенераты хоть вместе с марсианской республикой могут присоединять, это ничего не изменит
показати весь коментар
13.05.2022 10:00 Відповісти
Может! Никто не мешает.
показати весь коментар
13.05.2022 10:00 Відповісти
А гланди на поцарапає?
показати весь коментар
13.05.2022 10:05 Відповісти
С таким же успехом можно включить и Папуа Новую Гвинею
показати весь коментар
13.05.2022 10:10 Відповісти
Вазелін не забудьте
показати весь коментар
13.05.2022 10:12 Відповісти
Ця країна безнадійно хвора. https://www.youtube.com/watch?v=bx3wawcaXiw
показати весь коментар
13.05.2022 10:13 Відповісти
План у них дуже простий захопити як найбільше українських земель а потім змушувати політичне керівництво України йти на переговори для фіксації статусу-кво ,в якості примусу буде використано давній шантаж про нанесенням удару ядерною зброєю.
показати весь коментар
13.05.2022 10:17 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 10:27 Відповісти
А чего теперь разбираться - юг ведь *******… Люсик, у вас это всё так просто в вашем ОП, а ведь на самом деле, ваш ***** и ненагнетание, вместе с хабами и сервисными центрами для крысчан-предателей на Чонгаре, стоит многих тысяч жизней украинцев! Ну Люсик, кого первого расстреляем за предательство, поднятия бабла с крымского контрабаса, полный пофигизм и показной прорашистский. пацифизм???
показати весь коментар
13.05.2022 10:38 Відповісти
Ну да, ну да…. А Калининградская область может спокойно войти в состав Польши, а Чечня стать суверенным государством, а Кубань стать частью Украины…. Ведь конституция кацапстана позволяет!
показати весь коментар
13.05.2022 10:31 Відповісти
и это чмо зебильное дорикало Порошенко за Иловайск. Оно создало такую жопу своим про*бали, что весь юг в шоке.
показати весь коментар
13.05.2022 10:34 Відповісти
ПО ДОГОВОРУ БЕССАГОНА ХЙЛА !?)
показати весь коментар
13.05.2022 11:00 Відповісти
пропоную зекоманді діяти на випередження і без референдуму приєднати історично українські землі, які сьогодні окуповані **********. А це практично всі москальські області прилеглі до України!
показати весь коментар
13.05.2022 11:16 Відповісти
то на похмєлля в нього все в голові перемешалося:
то член овцеьоба кадірова може войти в його дупу без салідолу
показати весь коментар
13.05.2022 11:20 Відповісти
Могут принять только первые три буквы.
показати весь коментар
13.05.2022 11:26 Відповісти
Потрібно терміново розмінувати всі заміновані поля і дороги і дати асвабадітєлям завершити окупацію всієї області, а не так, як ОРДЛО. Ми ж вже вміємо розміновувати свої території в рекордно короткі терміни, правда?
показати весь коментар
13.05.2022 11:27 Відповісти
Цензор, сколько можно постить эти кацапские высеры...!? Завязывайте, уже.
показати весь коментар
13.05.2022 11:55 Відповісти

Стесняюсь спросить, договора рф с каким государством ???
показати весь коментар
13.05.2022 12:11 Відповісти
Дебилы рашистские
показати весь коментар
13.05.2022 12:57 Відповісти
Ідею перевлаштування після воєнної Європи подав Сталіну сам Черчіль у 1944 році по Балканському Польському питаннях, "Три сірника" називав її Уінстон.По Польському питанню звучало так Західна Україна СРСР, а вся Сілезія Польщі і при цьому перекладались сірники. А тепер Вольдемар бажає перекроїти Європу простим приєднанням територій. Чистої води загарбницька політика. Знайшов однодумців у ФРН,Австрії,земляків у Венгрії, висунув жупел, густо приправлений міфічним рассіянством і вперед. А тунгуські шамани обкурили і Вольдемар вдарив у бубен. А зараз на ходу щось придумують, бо орди встали і змішались орки та їх коні, зараз будуть кожному 10 відсікати оченята з прищуром від кінцівок і це привселюдно. Якийсь табарасанець перед строєм роздягає російських офіцерів, звязує попарно і в будку на етап. Ось що значиться Кавказ як кузниця кадрів великой і непобедімой. На фіга їм зброя вони ордою наступають і ордою втікають,
показати весь коментар
13.05.2022 13:07 Відповісти
Просто пішов на йух,кацап смердючий.
показати весь коментар
13.05.2022 13:32 Відповісти
Я нагадаю ми місяць стоїмо біля Херсона, місяць ! При тому їдуть обстріли Миколаева його рівняють. Місяць ми даємо їм травити нашу землю стягувати війська і закриплятися.А тим часом люди в Херсоні Мелітополі і інших містах виходять на мітинги і роблять супротив.Питання на стільки хвати людей при гум катастрофі арештів нападів розстрілв і іншому?Чи ми хочемо щоб Азов був на всьому півдні?звільняти треба свою территорію.
показати весь коментар
13.05.2022 17:21 Відповісти
 
 