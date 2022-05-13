Херсонщина может "войти" в состав РФ без референдума, - депутат Госдумы Бессарабов

Путин может предложить правительству и парламенту России принять оккупированную Херсонщину в состав Федерации на основе "международного договора".

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по вопросам государственного строительства и законодательства Данил Бессарабов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конституция РФ не запрещает принять в состав России новый субъект (Херсонскую область), находящийся в составе другого государства. Для этого необходимо заключить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму", - сказал он.

По словам Бесарабова, такое "включение" возможно "по взаимному согласию России и этого государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора".

Инициатива такого включения должна исходить от президента РФ.

