Херсонщина может "войти" в состав РФ без референдума, - депутат Госдумы Бессарабов
Путин может предложить правительству и парламенту России принять оккупированную Херсонщину в состав Федерации на основе "международного договора".
Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по вопросам государственного строительства и законодательства Данил Бессарабов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Конституция РФ не запрещает принять в состав России новый субъект (Херсонскую область), находящийся в составе другого государства. Для этого необходимо заключить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму", - сказал он.
По словам Бесарабова, такое "включение" возможно "по взаимному согласию России и этого государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора".
Инициатива такого включения должна исходить от президента РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но наверное не для того сдавали Юг, чтобы кацапам создавать какие то проблемы.
А кто бухгалтер с подсчетами? Положим больше чем освободим но попутно будут уничтожены орки,которых рано или поздно все равно надо уничтожать,сами они никуда не денуться.
то член овцеьоба кадірова може войти в його дупу без салідолу
Стесняюсь спросить, договора рф с каким государством ???