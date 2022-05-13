РУС
Херсонщина может "войти" в состав РФ без референдума, - депутат Госдумы Бессарабов

Путин может предложить правительству и парламенту России принять оккупированную Херсонщину в состав Федерации на основе "международного договора".

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по вопросам государственного строительства и законодательства Данил Бессарабов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конституция РФ не запрещает принять в состав России новый субъект (Херсонскую область), находящийся в составе другого государства. Для этого необходимо заключить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму", - сказал он.

По словам Бесарабова, такое "включение" возможно "по взаимному согласию России и этого государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора".

Инициатива такого включения должна исходить от президента РФ.

+35
путін повинен дякувати за здачу херсонської області та сухопутний коридор до криму особисто зеленському та його команді
13.05.2022 09:48 Ответить
+17
"міжнародного договору"¿¿¿
13.05.2022 09:47 Ответить
+12
Вам смішно, а людям в окупації не дуже, про Мелітополь вже взагалі ніхто й не говорить.
13.05.2022 09:50 Ответить
"міжнародного договору"¿¿¿
13.05.2022 09:47 Ответить
це про що?
13.05.2022 09:51 Ответить
Якісь Марення Сивоі Кобили...
13.05.2022 12:20 Ответить
Договір Рфії з ким?????))))
13.05.2022 09:51 Ответить
Дебилы вы Лугу включите в состав Педлерастии.. кого вообще волнует мнение ************ совьета миньета ********** мнение ********** ***** в частности вы ПОКОЙНИКИ .. ВАС ВООБЩЕ НИКТО НЕ ВИДИТ НЕ СЛЫШИТ И НЕ ВОСПРИНИМАЕТ вы как те ******* в дурке сами с собой можете разговаривать плакать и гомерически смеяться...
13.05.2022 11:36 Ответить
В перші тижні війни враховуючи ситуацію тактика була правильна, зараз чорт і що, чому мости через Дніпро в Херсоні та Каховці досі стоять?
13.05.2022 09:47 Ответить
Ти трохи тупиш про Каховку ? Ти хоч погугли . Там ГЕС . Якщо її підірвати , о змиє пів області . Стратєг диванний .
13.05.2022 10:11 Ответить
Це війна, вони тими мостами перекидують техніку з людьми та ******** наші міста, чи ви думаєте при відході вони не замінують те все? Краще пошкодити зараз щоб вразити їх постачання, а каховську гес ніхто повністю руйнувати не буде, просто пошкодити шлях, вони доречі прямо з неї валять артилерією, там ппо стоїть, навіть якщо будуть сильні пошкодження катастрофи не станеться, навпаки можливо пересохне кримський канал.
13.05.2022 10:45 Ответить
ГЭС - это значит, что плотина электростанции и является мостом. Если ее взорвать, то "змиє пів області".
13.05.2022 11:17 Ответить
Откуда кацапу это знать? Ведь он на цензоре, всего лишь, третий день.
13.05.2022 12:23 Ответить
Хорошо,а Антоновский мост через Днепр на Чернобаевку специально не взорвали, чтоб туда приезжали почаще, так,
13.05.2022 11:57 Ответить
Тупишь ты.гугли как во время второй мировой взрывали запорожскую ГЭС и какие последствия были.ничего не смоет,затопит Херсон слегонца и то сомнения есть учитывая ширину русла с плавнями.для смытия надо одномоментно всю ГЭС взорвать по всей ширине водохранилища,что невозможно точкой у,а вот польза однозначно будет,нарушение логистики и накопления ресурсов для наступления на К.Рог и маленький бонус в виде падения уровня Каховского водхр. с невозможностью забора воды в Крымский канал.
Но наверное не для того сдавали Юг, чтобы кацапам создавать какие то проблемы.
13.05.2022 13:10 Ответить
Зараз тобі розкажуть що ти кацапський бот і накидають репортів, їх воля ми б вже давно перестали стрілять і жили під кацапами.
13.05.2022 13:38 Ответить
Хехехе, знаток. чо нащщот жд моста за антоновкой?
13.05.2022 11:54 Ответить
путін повинен дякувати за здачу херсонської області та сухопутний коридор до криму особисто зеленському та його команді
13.05.2022 09:48 Ответить
Рад старацца.
13.05.2022 10:33 Ответить
Іншими словами, якби головнокомандуючим був ти, то "друга армія світу" не змогла б не те що нас перемогти, а і взагалі не захопила б жодних територій?
13.05.2022 10:40 Ответить
він такий головнокомандувач як з гівна куля-якби не захід та мужність украаїнського народу то все було б по іншому-сидіти в бункері під офісом президента зможе кожен-
13.05.2022 10:58 Ответить
Задай себе вопрос,как сейчас ВСУ держат фронт в сотни километров и почему перешеек шириной в 10 км. не держали вообще? Кацапня была у Херсона уже в 10 утра 24.02.
13.05.2022 13:25 Ответить
Загострення параноїдної шизофренії прогресує!!!))))
13.05.2022 09:48 Ответить
Вам смішно, а людям в окупації не дуже, про Мелітополь вже взагалі ніхто й не говорить.
13.05.2022 09:50 Ответить
Цікаво 73% відсоткам мабуть теж смішно,или это другое?
13.05.2022 09:54 Ответить
У Новій Каховці непогано живеться. Тільки ціни трохи дратують.
13.05.2022 09:56 Ответить
Іронія і сарказм це найдієвіші і найдешевші ліки від депресії!! Сміх не завжди веселий!!!))))
13.05.2022 10:11 Ответить
А що, хтось здивований? https://www.youtube.com/watch?v=AB8ZZzumzrA
13.05.2022 09:59 Ответить
А зачем вы публикуете кацапские высеры?
13.05.2022 11:49 Ответить
Ну войдет она , дальше що? Как мокши собираются ее удержать при санкциях и парт движениях?!
13.05.2022 09:49 Ответить
ніяк, вони думають як з днр але вже замороженого конфлікта не буде не буде "мінска" війна до останього орка питання часу
13.05.2022 09:55 Ответить
А дальше: "Украина напала на расеюшку", военное положение в рашке и пол миллиона мяса. Именно такой сейчас план *****.
13.05.2022 09:55 Ответить
пол миллиона пойдут в спортивках и кроссовках? их обуть хоть как то надо дать оружие научить стрелять, я не говорю про танкистов или теми кто управляет артилериею здесь навыки умения нужны учитывая немотивированость и ссыкливость орков они только с дивана воюют хоть миллион мобилизируйте при первых взрывах обстрелах сдадуться в плен или убежат
13.05.2022 10:01 Ответить
13.05.2022 09:50 Ответить
За вами не успеешь , не успел,🤣
13.05.2022 10:07 Ответить
після перемоги над РФ ********** пропоную нову смертну кару для злочинців. Годувати кацапів з лопати Українським черноземом поки вони не здохнуть в муках.
13.05.2022 09:50 Ответить
Нехрен наш чернозём паганить от эти отбросы человечества.
13.05.2022 09:51 Ответить
Бесконечный трэшак.
13.05.2022 09:51 Ответить
Брянщина с белгородщиной может войти в состав нзависимой Украины!
13.05.2022 09:52 Ответить
Нахрєн вони нам здалися? Ти там був? Там по селах баби п"ють уже більше мужиків! І не тому що там такі міцні жінки а тому що чоловіки вже поспивалися і пить багато не здатні! Так що якщо і брать - то звільнені від того "біосміття"!
13.05.2022 13:43 Ответить
нахрена це повторювати думки різних заступників,про їх хотелкі про це вже сказано- хай по ходу приеднують Марс, Юпітер а ***** підпише що це ісконно руская земля
13.05.2022 09:53 Ответить
Это все политические игры, просто шатают Зеленского разными шестерками. Нету у них возможности это сделать, потому что отбить его проще простого будет (проще - это значит проще, чем Донецк или Мариуполь, хотя насчет Донецка не все ясно, там же мало людей). А если включить Херсон в состав РФ и затем его потерять, то это катастрофа для Путина. Ему нужен коридор в Крым и ЛНР как минимум, а Херсон просто отвлечение внимания. Слишком много внимания к нему приковано с политической точки зрения. Хотят поднять цену в мирном договоре (не Украине, а Европе, что мы готовы на мир) в виде отказа от Херсона. Нужно недопустить этого, просто подчеркнуть, что мы отобьем этот город по щелчку пальцам, просто хотим это сделать без серьезных разрушений городу. А война вся идет в ЛНР и на юге.
13.05.2022 09:54 Ответить
Можем сделать по счелчку пальца, но делать этого, конечно же, мы не будем.
13.05.2022 09:57 Ответить
Для Европы и какой-то Испании мы как для нас Пакистан. Вы много знайте про боевые действия в Пакистане против Индии, знайте ключевые города, транспортные маршруты и вообще вам не плевать на них? Вот и ответ. В Европе надо просто и понятно дать понять, что если Путин предложит отдать Херсон якобы как жест большой воли в обмен на маленький кусочек дороги в Крым, то это все ерунда и ничего не стоит, потому что он на другом берегу от них. И каждой стране в Европе нужно сказать об этом, намекнуть, что мы его отобьет проще простого (что не совсем так), а не делаем, потому что не хотим разрушать город очень сильно, так как потом восстанавливать нам же. Тогда этот политический аргумент Путина будет обесценен.
13.05.2022 10:03 Ответить
да? просто? языком как Арестович? Дали окопаться, а теперь будут кормить обещаниями, а в итоге скажут как про Марик " положим больше чем освободим" ну конечно после больше двух месяцев.
13.05.2022 10:02 Ответить
Не своей аудитории это продавать, а европейским элитам. Показать на карте, что к чему. Они этого по умолчанию не знают, они увидят уступки Путина и будут давить на Зеленского на равноценные, угрожая лишить помощи и поставок оружия. Это просто однозначно будет именно так. А нападать не надо, надо лишь показать, что это легко, просто, быстро и пускай делает с Херсоном что хочет, возьмем его за одни сутки, но пока мы воюем в другом месте.
13.05.2022 10:05 Ответить
" положим больше чем освободим" *** эта фраза просто убила! Т.е.воюй сынок,а родина всегда тебя бросит. ВСУ внимательно наблюдают за ситуацией с Азовом и делают выводы.демотивация страшная.
А кто бухгалтер с подсчетами? Положим больше чем освободим но попутно будут уничтожены орки,которых рано или поздно все равно надо уничтожать,сами они никуда не денуться.
13.05.2022 13:21 Ответить
13.05.2022 09:56 Ответить
ця новина не варта навіть того, щоб її публікувати.
13.05.2022 09:56 Ответить
В рашку может " войти " только ХЕР. Всё oстальное для них СОН.
13.05.2022 09:56 Ответить
Все шо може увійти, це хер ***** в кожну дупу лаптеноіда, сукі мацкалячі !
13.05.2022 09:58 Ответить
эти дегенераты хоть вместе с марсианской республикой могут присоединять, это ничего не изменит
13.05.2022 10:00 Ответить
Может! Никто не мешает.
13.05.2022 10:00 Ответить
А гланди на поцарапає?
13.05.2022 10:05 Ответить
С таким же успехом можно включить и Папуа Новую Гвинею
13.05.2022 10:10 Ответить
Вазелін не забудьте
13.05.2022 10:12 Ответить
Ця країна безнадійно хвора. https://www.youtube.com/watch?v=bx3wawcaXiw
13.05.2022 10:13 Ответить
План у них дуже простий захопити як найбільше українських земель а потім змушувати політичне керівництво України йти на переговори для фіксації статусу-кво ,в якості примусу буде використано давній шантаж про нанесенням удару ядерною зброєю.
13.05.2022 10:17 Ответить
13.05.2022 10:27 Ответить
А чего теперь разбираться - юг ведь *******… Люсик, у вас это всё так просто в вашем ОП, а ведь на самом деле, ваш ***** и ненагнетание, вместе с хабами и сервисными центрами для крысчан-предателей на Чонгаре, стоит многих тысяч жизней украинцев! Ну Люсик, кого первого расстреляем за предательство, поднятия бабла с крымского контрабаса, полный пофигизм и показной прорашистский. пацифизм???
13.05.2022 10:38 Ответить
Ну да, ну да…. А Калининградская область может спокойно войти в состав Польши, а Чечня стать суверенным государством, а Кубань стать частью Украины…. Ведь конституция кацапстана позволяет!
13.05.2022 10:31 Ответить
и это чмо зебильное дорикало Порошенко за Иловайск. Оно создало такую жопу своим про*бали, что весь юг в шоке.
13.05.2022 10:34 Ответить
ПО ДОГОВОРУ БЕССАГОНА ХЙЛА !?)
13.05.2022 11:00 Ответить
пропоную зекоманді діяти на випередження і без референдуму приєднати історично українські землі, які сьогодні окуповані **********. А це практично всі москальські області прилеглі до України!
13.05.2022 11:16 Ответить
то на похмєлля в нього все в голові перемешалося:
то член овцеьоба кадірова може войти в його дупу без салідолу
13.05.2022 11:20 Ответить
Могут принять только первые три буквы.
13.05.2022 11:26 Ответить
Потрібно терміново розмінувати всі заміновані поля і дороги і дати асвабадітєлям завершити окупацію всієї області, а не так, як ОРДЛО. Ми ж вже вміємо розміновувати свої території в рекордно короткі терміни, правда?
13.05.2022 11:27 Ответить
Цензор, сколько можно постить эти кацапские высеры...!? Завязывайте, уже.
13.05.2022 11:55 Ответить

Стесняюсь спросить, договора рф с каким государством ???
13.05.2022 12:11 Ответить
Дебилы рашистские
13.05.2022 12:57 Ответить
Ідею перевлаштування після воєнної Європи подав Сталіну сам Черчіль у 1944 році по Балканському Польському питаннях, "Три сірника" називав її Уінстон.По Польському питанню звучало так Західна Україна СРСР, а вся Сілезія Польщі і при цьому перекладались сірники. А тепер Вольдемар бажає перекроїти Європу простим приєднанням територій. Чистої води загарбницька політика. Знайшов однодумців у ФРН,Австрії,земляків у Венгрії, висунув жупел, густо приправлений міфічним рассіянством і вперед. А тунгуські шамани обкурили і Вольдемар вдарив у бубен. А зараз на ходу щось придумують, бо орди встали і змішались орки та їх коні, зараз будуть кожному 10 відсікати оченята з прищуром від кінцівок і це привселюдно. Якийсь табарасанець перед строєм роздягає російських офіцерів, звязує попарно і в будку на етап. Ось що значиться Кавказ як кузниця кадрів великой і непобедімой. На фіга їм зброя вони ордою наступають і ордою втікають,
13.05.2022 13:07 Ответить
Просто пішов на йух,кацап смердючий.
13.05.2022 13:32 Ответить
Я нагадаю ми місяць стоїмо біля Херсона, місяць ! При тому їдуть обстріли Миколаева його рівняють. Місяць ми даємо їм травити нашу землю стягувати війська і закриплятися.А тим часом люди в Херсоні Мелітополі і інших містах виходять на мітинги і роблять супротив.Питання на стільки хвати людей при гум катастрофі арештів нападів розстрілв і іншому?Чи ми хочемо щоб Азов був на всьому півдні?звільняти треба свою территорію.
13.05.2022 17:21 Ответить
 
 