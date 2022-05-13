Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука ліквідовані, - Лунін
У Кременчуці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських ракетних ударів 12 травня.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука – ліквідовані", - зазначив він.
Як повідомлялося раніше, 12 травня окупанти випустили від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку. Частина влучила в ПНЗ, який уже раніше було зруйновано внаслідок обстрілів.
