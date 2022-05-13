УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7734 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 789 4

Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука ліквідовані, - Лунін

кременчук

У Кременчуці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських ракетних ударів 12 травня.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука – ліквідовані", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 12 травня окупанти випустили від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку. Частина влучила в ПНЗ, який уже раніше було зруйновано внаслідок обстрілів.

Також читайте: Окупанти 4 рази вдарили по Кременчуцькому НПЗ, звуки вибухів чути в Полтавському районі, - ОВА (оновлено)

Автор: 

Кременчук (327) пожежа (4425) ракети (4183) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1232)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каломойський новий побудує... за наші кошти.,
показати весь коментар
13.05.2022 10:28 Відповісти
Захід дайте далекобійні ракети для знищення пускових установок рашистів, їх небагато і вони будуть знищені.
показати весь коментар
13.05.2022 10:29 Відповісти
Тут скоріше підійде назва - на розбомблений НПЗ було бездумно витрачено 12 ракет
показати весь коментар
13.05.2022 12:04 Відповісти
Хмм 3 місяць війни штати а підкиньте нам томагавків а?)
показати весь коментар
13.05.2022 17:13 Відповісти
 
 