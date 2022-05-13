Пожары в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга ликвидированы, - Лунин

В Кременчуге ликвидировали все пожары, возникшие в результате российских ракетных ударов 12 мая.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга – ликвидирован", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 12 мая оккупанты выпустили по Кременчугу от 8 до 12 российских ракет. Часть попала в ПНС, который уже раньше был разрушен в результате обстрелов.

