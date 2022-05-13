РУС
Пожары в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга ликвидированы, - Лунин

В Кременчуге ликвидировали все пожары, возникшие в результате российских ракетных ударов 12 мая.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга – ликвидирован", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 12 мая оккупанты выпустили по Кременчугу от 8 до 12 российских ракет. Часть попала в ПНС, который уже раньше был разрушен в результате обстрелов.

Смотрите также: Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. ФОТОрепортаж

Кременчуг (381) пожар (6038) ракеты (3721) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1267)
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каломойський новий побудує... за наші кошти.,
показать весь комментарий
13.05.2022 10:28 Ответить
Захід дайте далекобійні ракети для знищення пускових установок рашистів, їх небагато і вони будуть знищені.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:29 Ответить
Тут скоріше підійде назва - на розбомблений НПЗ було бездумно витрачено 12 ракет
показать весь комментарий
13.05.2022 12:04 Ответить
Хмм 3 місяць війни штати а підкиньте нам томагавків а?)
показать весь комментарий
13.05.2022 17:13 Ответить
 
 