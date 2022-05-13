УКР
Арестович зареєстрував своє ім’я як торговельні марки

арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у квітні зарєестрував кілька торговельних марок зі своїм прізвищем.

Відповідна інформація міститься в системі Укрпатенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, ним зареєстровано марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Олексій Арестович", а також "Arestovych" та "Arestovich".

Зареєстровані за цією торговою маркою класи товарів і послуг передбачають, зокрема: астрологічне консультування, арттерапію, адміністративну допомогу щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, медичні та ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства, страхові та фінансові послуги, відеознімання та організацію семінарів, конференцій тощо.

Юрист Максим Попов вважає, що такий широкий спект послуг пов’язаний з тим, що перелік просто копіювали. "Ще один цікавий факт для юристів у сфері ІВ: в опис 35 класу додали навіть те, що він не охоплює: канцелярію, ювелірні прикраси, пиво, сумки, соки-води, сигарети та сигари. Що це - спроба зекономити на зборах?" - зазначив він.

Арестович зареєстрував своє ім’я як торговельні марки 01
Арестович зареєстрував своє ім’я як торговельні марки 02

Автор: 

торгова марка (68) Арестович Олексій (383)
Топ коментарі
+57
Дебіл? Ні, він не дебіл. Дебіли то ті 73%, яку таку наволоч у владу привели. О то і є дебіли, від слова абсолютні. І то є аферист, шарлатан, злодій. брехун... та будь хто, але зовсім не дебіл.
показати весь коментар
13.05.2022 16:56 Відповісти
+51
Дебіл!
показати весь коментар
13.05.2022 16:39 Відповісти
+48
Торгова марка: "полковник оральних військ"
показати весь коментар
13.05.2022 16:42 Відповісти
Це наш Понасєнков. Такий же самозакоханий нарцис.
13.05.2022 17:11 Відповісти
Не.... Ну по уровню интеллекта Люся и рядом не стояла....
14.05.2022 03:31 Відповісти
Що це не як піар на крові України.
Хто Херсон здав? Хто буде відвойовувати?
13.05.2022 17:11 Відповісти
Які претензії до радника ? Радника ОП ...
13.05.2022 20:03 Відповісти
ти ****** давай відповідай про піар,чи це не піар,а тільки "барига" Порох "піариться",давай не крути ******.а то звикло подоляківське всюди питанням на питання висиратись
13.05.2022 20:53 Відповісти
Бізнес це не піар.
Робітник на військовому заводі теж ЗП отримує. А Ви не знали ?
Правда Вам не до цього, Ви тільки про ср..ки і піз..и думаєте.
13.05.2022 21:08 Відповісти
Торговельна марка "Абдрістовіч", вилизує очко торговельній марці "Зе".
показати весь коментар
Даю совет. С таким брендом пусть выпускает туалетную бумагу. Успех гарантирован .
13.05.2022 17:13 Відповісти
Вот еще вариант - 6pexyHeць
13.05.2022 17:13 Відповісти
Після такого кроку в Україні різко впадуть продажі рвотних препаратів. Вони просто будуть не потрібні - прочитав назву торгової марки і аптечний засіб не потрібний
13.05.2022 17:18 Відповісти
Надіюся туалетний папір «Люся» випустять з портретом.
13.05.2022 17:18 Відповісти
Ви вже мрієте ?
13.05.2022 20:04 Відповісти
а ти все лижеш ***** як ти готовий за всіх ********* лизати,прям "многостаночник")))
13.05.2022 20:55 Відповісти
Ви все про своє мрієте ... Вам на інші сайти.
13.05.2022 21:09 Відповісти
От це і говорить про те хто заробляє на гуманітарних поставках !
13.05.2022 17:18 Відповісти
Манія величі (мегаломанія) - психопаталогічний стан людини, що характеризується ілюзорними фантазіями щодо наявності в неї надзвичайної сили, актуальності, всемогутності, а також завищеної самооцінки. Історично даний термін застосовувався для позначення психічного розладу, що проявлявся в самозакоханості. Термін «манія величі» був уперше використаний Хайнцом Кохутом у 1968 році, і зараз є еквівалентом терміну «мегаломанія». ©
13.05.2022 17:19 Відповісти
Нарцисс и циник.
13.05.2022 17:21 Відповісти
Да уж, конченная **** люся обдрыстович- решила монетизировать "любовь" зеленожопой массы. Это еще раз доказывает, что наше тупое зеленодрочерное быдло- реально очень тупое, чего же его не подоить, вместе с вяличайшим наполеонием гринпоцем.
Надеюсь до конца войны все таки большая часть населения будет таки рыгать от его рожи.
13.05.2022 20:40 Відповісти
вот такое вот дешевое дерьмо с такой торговой маркой точно никто покупать не будет...
13.05.2022 17:23 Відповісти
Тут не проїбав
13.05.2022 17:26 Відповісти
грохнути кусок лайна клованів жидомойщі!
13.05.2022 19:15 Відповісти
Арестович хитрий, падлюка. Роману Грибову теж би варто свою вразу запатентувати. Він би озолотився на ній
13.05.2022 17:27 Відповісти
Якусь нагороду йому начальство області вже вручило.
Ідея гарна подзвоніть запропонуйте.
13.05.2022 21:11 Відповісти
Ну что сказать - выродок ... Только такое дерьмо и сбилось в кучу вокруг "величайшей гнуси современности" из ОПы...
13.05.2022 17:27 Відповісти
Пока есть ЗЕ, ты торгуй своим фейсом как хочешь, твои сказки уже давно надоели. Они для тупых зебилов.
13.05.2022 17:28 Відповісти
Я пам'ятаю, як це цинічне тріпло тянуло за Пороха перед виборами 2019. Ще б трохи і в очко йому заліз. А потім...бачимо те що бачимо. Хто платить і хто при владі, той і заказує. Люська неперебірлива.
13.05.2022 17:33 Відповісти
Гандони буде продавати?
13.05.2022 17:38 Відповісти
Так, як Original Equipment Manufacturer
13.05.2022 17:49 Відповісти
********! НАШЛО ПОДХОДЯЩЕ ВРЕМЯ, *****!
13.05.2022 17:38 Відповісти
Ми всі ржемо і обсираєм цих покидьків, але в результаті повного контролю над ЗМІ (бенямарафон формує громадську думку) і тотальної цензури на критику зелених зрадників в нашому суспільстві (достатньо поспілкуватися з глядачами телеканалів) і для західної аудиторії в тому числі і журналістів самими активними і авторитетними "героями" є зеленські-арестовичі-подоляки-арахамії-верещучки-... та інша погань. Всі їхні "про*оби" вішають на військових, але розбиратимуться пізніше. Залужного поки акуратно заляпують "лайном", щоб не сильно сяяв, але героїв з військових зумисне не піарять у ЗМІ, щоб громадяни не знали, хіба Патрона і то тому, що він на виборах одному покидьку не зможе завадити.
Я особисто за Патрона в президенти проголосував би, бо він добре навчений, велику користь приносить, утримувати значно дешевше, за "про*оби" може заплатити життям. А з Зеленського як з "гуся вода", "про*оби за про*обами", а воно курва далі вчиться і толку ніякого, навпаки самі збитки і територіальні втрати.
13.05.2022 17:39 Відповісти
шатун астролог оралист - такие в мутной воде любят пооральничать
13.05.2022 17:40 Відповісти
Новий Кашпіровський. Несіть воду до екранів.
13.05.2022 17:44 Відповісти
"ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства" Прикольно.
13.05.2022 17:40 Відповісти
А бронежилетик какой-нибудь гламурный под своей маркой выпустить ? Не ?
13.05.2022 17:40 Відповісти
дасте 700 євро ?
13.05.2022 20:06 Відповісти
а ти чо не даш,адже не бідуєш шмара подоляківська,будь "інвестором")))
13.05.2022 20:57 Відповісти
Він не відповів. А Ви знов вилізли з своїми закидами.
У чому проблєма ? Покажіть приклад !
13.05.2022 21:13 Відповісти
Эпоха популизма и политтехнологий. Смазливенький фейс, подвешенный язык - и ты популярен. 80% домохозяек - твои. ))
13.05.2022 17:42 Відповісти
Оце як раз "Кому війна, а кому мати рідна". Екзальтовані дамочки зробили впізнаваність бренду - видатному аферисту нашого часу
13.05.2022 17:43 Відповісти
13.05.2022 17:46 Відповісти
13.05.2022 17:50 Відповісти
на войне многие поднимутся.
13.05.2022 17:51 Відповісти
а "Люсі"? - недоробка...
13.05.2022 17:53 Відповісти
Вибачте, але імена Арестович, Олексій Арестович, Arestovych вже зайняті, але ви можете використати імена Заарештович або Lyusya_75
13.05.2022 17:55 Відповісти
Если это не фейк то я не против. Арестович молодец
13.05.2022 18:04 Відповісти
а чего б ты был против, сидя на бутылке?
13.05.2022 18:08 Відповісти
Боже, яке ти дурне.
13.05.2022 18:20 Відповісти
настільки тупе, що навіть спамити не треба
13.05.2022 18:24 Відповісти
Падлюка, пол страны ******* вместе с клоуном и на войне пиарится.
13.05.2022 18:09 Відповісти
А ще можна запатентувати термін "проїбали"
13.05.2022 18:09 Відповісти
Задурювати мізки пасивних слухачів Арестович вміє. Військовий аналітик з великої дороги...
13.05.2022 18:10 Відповісти
За який хєр ця гніда отримала звання підполковника?
Ківа номер 2.
Хуцпаті зебіли!!!
13.05.2022 18:11 Відповісти
за ЗЄльоний хєр і отримала...
13.05.2022 18:23 Відповісти
Вони готують велику зраду !
13.05.2022 18:27 Відповісти
реєструю клеймо на лоба

Абдристович Кидар Кидрьований
13.05.2022 18:17 Відповісти
Т.е., когда азовцы будут это чмо мордой по асфальту возить, они будут возить по асфальту бренд. 😁
13.05.2022 18:18 Відповісти
так солідніше)))
13.05.2022 20:58 Відповісти
будет потом Худи продавать)
13.05.2022 18:21 Відповісти
отака у нас "війна":
комусь смерть від нестачі медикаментів в руїнах Азовсталі,
а хтось торговельні марки реєструє та муйню з власною ЗЕльонською пикою випускає👿
13.05.2022 18:22 Відповісти
Почему эта гыдота не на фронтн,пусть там и регестрирует свою марку.

Дрянь зелёнопузая
13.05.2022 18:24 Відповісти
Вот чем он занят когда защитники "Азовстали" просят мир о помощи.
13.05.2022 18:25 Відповісти
Він зрадник !
13.05.2022 18:26 Відповісти
Ви вже туди їдете ?
13.05.2022 21:15 Відповісти
ай молодец какой ! а что так мало брендов зарегистрировал ? и деньжат небось на все хватило и не станут поперек горлянки бренды когда другим людям есть нечего под бомбами в подвалах сидят другие жизни свои отдают а ты тут дорого-богато покайфовать решил урвать кусман пожирнее бабло откуда на этот шабаш?где заработал ?
13.05.2022 18:27 Відповісти
"Алєксєй Арєстовічь" забув зареєструвати ще.
13.05.2022 18:28 Відповісти
13.05.2022 18:41 Відповісти
Як же він набрид
13.05.2022 18:46 Відповісти
Все вже розмусолили тут, але ще додам, людина що має таке лице ну не може бути хорошою чисто природньо
13.05.2022 19:05 Відповісти
конченый самовлюбленный дебил
13.05.2022 19:18 Відповісти
сядет потом к гришину или он в терообороне кстати где он))
13.05.2022 21:19 Відповісти
Будет торговая марка хвирмы ЛЮСЬКА!!!!!!!!!!!!!!!!
13.05.2022 19:18 Відповісти
А ви кажете блокада Азовсталі, ядерна загроза, гуманітарна криза! А пацан он до успіху йде!
13.05.2022 19:19 Відповісти
А ШО? так можно?
13.05.2022 19:20 Відповісти
Торговая марка зеленой команды -АХФЕРИСТОВИЧ
13.05.2022 20:06 Відповісти
Арестович не був би Арестовичем, якщо б не хотів зрубити бабла під час війни. Але ввійде в історію як дешевий підлабузник. Краще б Люся реєстрував.
13.05.2022 20:13 Відповісти
Знає він для чого робити ім'я на війні, сидячи в ОП. Паскудство!..
13.05.2022 20:24 Відповісти
Кому война, кому мать родна, ***** !!!!
13.05.2022 20:27 Відповісти
АєстовічЪ - підарасЪ
13.05.2022 20:27 Відповісти
Нехай побрехенько спочатку себе вилікує.
13.05.2022 20:29 Відповісти
*******™
13.05.2022 20:31 Відповісти
Тобто, сам себе визначив, як товар, на який і ціну можна скласти. Це, певно, натяк потенційним покупцям.
13.05.2022 20:48 Відповісти
Американцы научат проводить тендеры без откатов.
13.05.2022 21:08 Відповісти
Прокладки "Арестович" 💧💧💧💧. Тепер ти не одна.
13.05.2022 21:14 Відповісти
"Ці дні" з Арестовичем...
14.05.2022 10:51 Відповісти
за то шо он языком работает и его донат можно и пропердеть лезгинку открыть бутылку с водкой глазом и пробкой закусить тож мне ЦБ великое__))
13.05.2022 21:17 Відповісти
Яке ж воно огидне. Війна, а це зЕбільне бидло, по вині якого вбито сотні людей під Києвом, торгує своїм **... .
13.05.2022 22:16 Відповісти
13.05.2022 22:49 Відповісти
А туалетная бумага - канцелярский товар ?
Вытирает мягко и вкрадчиво.
13.05.2022 22:55 Відповісти
да хоть и бумагу, но чего на нем должны другие зарабатывать? Вероятно, как увидел салат, так и решил сам роялти получать от самого себя
13.05.2022 23:49 Відповісти
Ветеринар? Коровам мозги вправлять? Прикольно
13.05.2022 23:22 Відповісти
Хто про шо.... А боевая проститутка разведчика Люся за бабло....
14.05.2022 03:30 Відповісти
Я вже знаю шо це буде: заспокійливе та антидепрессанти для жінок старшого віку. Флешка з голосом "полковника" йтиме в комплекті.
14.05.2022 10:49 Відповісти
