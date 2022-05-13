Арестович зареєстрував своє ім’я як торговельні марки

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у квітні зарєестрував кілька торговельних марок зі своїм прізвищем.

Відповідна інформація міститься в системі Укрпатенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, ним зареєстровано марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Олексій Арестович", а також "Arestovych" та "Arestovich".

Зареєстровані за цією торговою маркою класи товарів і послуг передбачають, зокрема: астрологічне консультування, арттерапію, адміністративну допомогу щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, медичні та ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства, страхові та фінансові послуги, відеознімання та організацію семінарів, конференцій тощо.

Юрист Максим Попов вважає, що такий широкий спект послуг пов’язаний з тим, що перелік просто копіювали. "Ще один цікавий факт для юристів у сфері ІВ: в опис 35 класу додали навіть те, що він не охоплює: канцелярію, ювелірні прикраси, пиво, сумки, соки-води, сигарети та сигари. Що це - спроба зекономити на зборах?" - зазначив він.

