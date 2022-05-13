Арестович зареєстрував своє ім’я як торговельні марки
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у квітні зарєестрував кілька торговельних марок зі своїм прізвищем.
Відповідна інформація міститься в системі Укрпатенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, ним зареєстровано марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Олексій Арестович", а також "Arestovych" та "Arestovich".
Зареєстровані за цією торговою маркою класи товарів і послуг передбачають, зокрема: астрологічне консультування, арттерапію, адміністративну допомогу щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, медичні та ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства, страхові та фінансові послуги, відеознімання та організацію семінарів, конференцій тощо.
Юрист Максим Попов вважає, що такий широкий спект послуг пов’язаний з тим, що перелік просто копіювали. "Ще один цікавий факт для юристів у сфері ІВ: в опис 35 класу додали навіть те, що він не охоплює: канцелярію, ювелірні прикраси, пиво, сумки, соки-води, сигарети та сигари. Що це - спроба зекономити на зборах?" - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто Херсон здав? Хто буде відвойовувати?
Робітник на військовому заводі теж ЗП отримує. А Ви не знали ?
Правда Вам не до цього, Ви тільки про ср..ки і піз..и думаєте.
Надеюсь до конца войны все таки большая часть населения будет таки рыгать от его рожи.
Ідея гарна подзвоніть запропонуйте.
Я особисто за Патрона в президенти проголосував би, бо він добре навчений, велику користь приносить, утримувати значно дешевше, за "про*оби" може заплатити життям. А з Зеленського як з "гуся вода", "про*оби за про*обами", а воно курва далі вчиться і толку ніякого, навпаки самі збитки і територіальні втрати.
У чому проблєма ? Покажіть приклад !
Ківа номер 2.
Хуцпаті зебіли!!!
Абдристович Кидар Кидрьований
комусь смерть від нестачі медикаментів в руїнах Азовсталі,
а хтось торговельні марки реєструє та муйню з власною ЗЕльонською пикою випускає👿
Дрянь зелёнопузая
Вытирает мягко и вкрадчиво.