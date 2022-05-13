РУС
Арестович зарегистрировал свое имя как торговые марки

арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в апреле зарегистрировал несколько торговых марок со своей фамилией.

Соответствующая информация содержится в системе Укрпатента, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, им зарегистрированы марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Алексей Арестович", а также "Arestovych" и "Arestovich".

Зарегистрированные по этой торговой марке классы товаров и услуг предусматривают: астрологическое консультирование, арттерапию, административную помощь по приглашениям к участию в тендерных процедурах, медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства, страховые и финансовые услуги, видеосъемку и организацию семинаров, конференций тому подобное.

Юрист Максим Попов считает, что столь широкий спект услуг связан с тем, что перечень просто копировали. "Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС: в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары. Что это - попытка сэкономить на сборах?" – отметил он.

Арестович зарегистрировал свое имя как торговые марки 01
Арестович зарегистрировал свое имя как торговые марки 02

торговая марка (17) Арестович Алексей (336)
Топ комментарии
+57
Дебіл? Ні, він не дебіл. Дебіли то ті 73%, яку таку наволоч у владу привели. О то і є дебіли, від слова абсолютні. І то є аферист, шарлатан, злодій. брехун... та будь хто, але зовсім не дебіл.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:56 Ответить
+51
Дебіл!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:39 Ответить
+48
Торгова марка: "полковник оральних військ"
показать весь комментарий
13.05.2022 16:42 Ответить
Це наш Понасєнков. Такий же самозакоханий нарцис.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:11 Ответить
Не.... Ну по уровню интеллекта Люся и рядом не стояла....
показать весь комментарий
14.05.2022 03:31 Ответить
Що це не як піар на крові України.
Хто Херсон здав? Хто буде відвойовувати?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:11 Ответить
Які претензії до радника ? Радника ОП ...
показать весь комментарий
13.05.2022 20:03 Ответить
ти ****** давай відповідай про піар,чи це не піар,а тільки "барига" Порох "піариться",давай не крути ******.а то звикло подоляківське всюди питанням на питання висиратись
показать весь комментарий
13.05.2022 20:53 Ответить
Бізнес це не піар.
Робітник на військовому заводі теж ЗП отримує. А Ви не знали ?
Правда Вам не до цього, Ви тільки про ср..ки і піз..и думаєте.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:08 Ответить
Торговельна марка "Абдрістовіч", вилизує очко торговельній марці "Зе".
показать весь комментарий
13.05.2022 17:12 Ответить
Даю совет. С таким брендом пусть выпускает туалетную бумагу. Успех гарантирован .
показать весь комментарий
13.05.2022 17:13 Ответить
Вот еще вариант - 6pexyHeць
показать весь комментарий
13.05.2022 17:13 Ответить
Після такого кроку в Україні різко впадуть продажі рвотних препаратів. Вони просто будуть не потрібні - прочитав назву торгової марки і аптечний засіб не потрібний
показать весь комментарий
13.05.2022 17:18 Ответить
Надіюся туалетний папір «Люся» випустять з портретом.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:18 Ответить
Ви вже мрієте ?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:04 Ответить
а ти все лижеш ***** як ти готовий за всіх ********* лизати,прям "многостаночник")))
показать весь комментарий
13.05.2022 20:55 Ответить
Ви все про своє мрієте ... Вам на інші сайти.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:09 Ответить
От це і говорить про те хто заробляє на гуманітарних поставках !
показать весь комментарий
13.05.2022 17:18 Ответить
Манія величі (мегаломанія) - психопаталогічний стан людини, що характеризується ілюзорними фантазіями щодо наявності в неї надзвичайної сили, актуальності, всемогутності, а також завищеної самооцінки. Історично даний термін застосовувався для позначення психічного розладу, що проявлявся в самозакоханості. Термін «манія величі» був уперше використаний Хайнцом Кохутом у 1968 році, і зараз є еквівалентом терміну «мегаломанія». ©
показать весь комментарий
13.05.2022 17:19 Ответить
Нарцисс и циник.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:21 Ответить
Да уж, конченная **** люся обдрыстович- решила монетизировать "любовь" зеленожопой массы. Это еще раз доказывает, что наше тупое зеленодрочерное быдло- реально очень тупое, чего же его не подоить, вместе с вяличайшим наполеонием гринпоцем.
Надеюсь до конца войны все таки большая часть населения будет таки рыгать от его рожи.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:40 Ответить
вот такое вот дешевое дерьмо с такой торговой маркой точно никто покупать не будет...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:23 Ответить
Тут не проїбав
показать весь комментарий
13.05.2022 17:26 Ответить
грохнути кусок лайна клованів жидомойщі!
показать весь комментарий
13.05.2022 19:15 Ответить
Арестович хитрий, падлюка. Роману Грибову теж би варто свою вразу запатентувати. Він би озолотився на ній
показать весь комментарий
13.05.2022 17:27 Ответить
Якусь нагороду йому начальство області вже вручило.
Ідея гарна подзвоніть запропонуйте.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:11 Ответить
Ну что сказать - выродок ... Только такое дерьмо и сбилось в кучу вокруг "величайшей гнуси современности" из ОПы...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:27 Ответить
Пока есть ЗЕ, ты торгуй своим фейсом как хочешь, твои сказки уже давно надоели. Они для тупых зебилов.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:28 Ответить
Я пам'ятаю, як це цинічне тріпло тянуло за Пороха перед виборами 2019. Ще б трохи і в очко йому заліз. А потім...бачимо те що бачимо. Хто платить і хто при владі, той і заказує. Люська неперебірлива.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:33 Ответить
Гандони буде продавати?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:38 Ответить
Так, як Original Equipment Manufacturer
показать весь комментарий
13.05.2022 17:49 Ответить
********! НАШЛО ПОДХОДЯЩЕ ВРЕМЯ, *****!
показать весь комментарий
13.05.2022 17:38 Ответить
Ми всі ржемо і обсираєм цих покидьків, але в результаті повного контролю над ЗМІ (бенямарафон формує громадську думку) і тотальної цензури на критику зелених зрадників в нашому суспільстві (достатньо поспілкуватися з глядачами телеканалів) і для західної аудиторії в тому числі і журналістів самими активними і авторитетними "героями" є зеленські-арестовичі-подоляки-арахамії-верещучки-... та інша погань. Всі їхні "про*оби" вішають на військових, але розбиратимуться пізніше. Залужного поки акуратно заляпують "лайном", щоб не сильно сяяв, але героїв з військових зумисне не піарять у ЗМІ, щоб громадяни не знали, хіба Патрона і то тому, що він на виборах одному покидьку не зможе завадити.
Я особисто за Патрона в президенти проголосував би, бо він добре навчений, велику користь приносить, утримувати значно дешевше, за "про*оби" може заплатити життям. А з Зеленського як з "гуся вода", "про*оби за про*обами", а воно курва далі вчиться і толку ніякого, навпаки самі збитки і територіальні втрати.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:39 Ответить
шатун астролог оралист - такие в мутной воде любят пооральничать
показать весь комментарий
13.05.2022 17:40 Ответить
Новий Кашпіровський. Несіть воду до екранів.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:44 Ответить
"ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства" Прикольно.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:40 Ответить
А бронежилетик какой-нибудь гламурный под своей маркой выпустить ? Не ?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:40 Ответить
дасте 700 євро ?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:06 Ответить
а ти чо не даш,адже не бідуєш шмара подоляківська,будь "інвестором")))
показать весь комментарий
13.05.2022 20:57 Ответить
Він не відповів. А Ви знов вилізли з своїми закидами.
У чому проблєма ? Покажіть приклад !
показать весь комментарий
13.05.2022 21:13 Ответить
Эпоха популизма и политтехнологий. Смазливенький фейс, подвешенный язык - и ты популярен. 80% домохозяек - твои. ))
показать весь комментарий
13.05.2022 17:42 Ответить
Оце як раз "Кому війна, а кому мати рідна". Екзальтовані дамочки зробили впізнаваність бренду - видатному аферисту нашого часу
показать весь комментарий
13.05.2022 17:43 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 17:46 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 17:50 Ответить
на войне многие поднимутся.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:51 Ответить
а "Люсі"? - недоробка...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:53 Ответить
Вибачте, але імена Арестович, Олексій Арестович, Arestovych вже зайняті, але ви можете використати імена Заарештович або Lyusya_75
показать весь комментарий
13.05.2022 17:55 Ответить
Если это не фейк то я не против. Арестович молодец
показать весь комментарий
13.05.2022 18:04 Ответить
а чего б ты был против, сидя на бутылке?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:08 Ответить
Боже, яке ти дурне.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:20 Ответить
настільки тупе, що навіть спамити не треба
показать весь комментарий
13.05.2022 18:24 Ответить
Падлюка, пол страны ******* вместе с клоуном и на войне пиарится.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:09 Ответить
А ще можна запатентувати термін "проїбали"
показать весь комментарий
13.05.2022 18:09 Ответить
Задурювати мізки пасивних слухачів Арестович вміє. Військовий аналітик з великої дороги...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:10 Ответить
За який хєр ця гніда отримала звання підполковника?
Ківа номер 2.
Хуцпаті зебіли!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:11 Ответить
за ЗЄльоний хєр і отримала...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:23 Ответить
Вони готують велику зраду !
показать весь комментарий
13.05.2022 18:27 Ответить
реєструю клеймо на лоба

Абдристович Кидар Кидрьований
показать весь комментарий
13.05.2022 18:17 Ответить
Т.е., когда азовцы будут это чмо мордой по асфальту возить, они будут возить по асфальту бренд. 😁
показать весь комментарий
13.05.2022 18:18 Ответить
так солідніше)))
показать весь комментарий
13.05.2022 20:58 Ответить
будет потом Худи продавать)
показать весь комментарий
13.05.2022 18:21 Ответить
отака у нас "війна":
комусь смерть від нестачі медикаментів в руїнах Азовсталі,
а хтось торговельні марки реєструє та муйню з власною ЗЕльонською пикою випускає👿
показать весь комментарий
13.05.2022 18:22 Ответить
Почему эта гыдота не на фронтн,пусть там и регестрирует свою марку.

Дрянь зелёнопузая
показать весь комментарий
13.05.2022 18:24 Ответить
Вот чем он занят когда защитники "Азовстали" просят мир о помощи.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:25 Ответить
Він зрадник !
показать весь комментарий
13.05.2022 18:26 Ответить
Ви вже туди їдете ?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:15 Ответить
ай молодец какой ! а что так мало брендов зарегистрировал ? и деньжат небось на все хватило и не станут поперек горлянки бренды когда другим людям есть нечего под бомбами в подвалах сидят другие жизни свои отдают а ты тут дорого-богато покайфовать решил урвать кусман пожирнее бабло откуда на этот шабаш?где заработал ?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:27 Ответить
"Алєксєй Арєстовічь" забув зареєструвати ще.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:28 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 18:41 Ответить
Як же він набрид
показать весь комментарий
13.05.2022 18:46 Ответить
Все вже розмусолили тут, але ще додам, людина що має таке лице ну не може бути хорошою чисто природньо
показать весь комментарий
13.05.2022 19:05 Ответить
конченый самовлюбленный дебил
показать весь комментарий
13.05.2022 19:18 Ответить
сядет потом к гришину или он в терообороне кстати где он))
показать весь комментарий
13.05.2022 21:19 Ответить
Будет торговая марка хвирмы ЛЮСЬКА!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 19:18 Ответить
А ви кажете блокада Азовсталі, ядерна загроза, гуманітарна криза! А пацан он до успіху йде!
показать весь комментарий
13.05.2022 19:19 Ответить
А ШО? так можно?
показать весь комментарий
13.05.2022 19:20 Ответить
Торговая марка зеленой команды -АХФЕРИСТОВИЧ
показать весь комментарий
13.05.2022 20:06 Ответить
Арестович не був би Арестовичем, якщо б не хотів зрубити бабла під час війни. Але ввійде в історію як дешевий підлабузник. Краще б Люся реєстрував.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:13 Ответить
Знає він для чого робити ім'я на війні, сидячи в ОП. Паскудство!..
показать весь комментарий
13.05.2022 20:24 Ответить
Кому война, кому мать родна, ***** !!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:27 Ответить
АєстовічЪ - підарасЪ
показать весь комментарий
13.05.2022 20:27 Ответить
Нехай побрехенько спочатку себе вилікує.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:29 Ответить
*******™
показать весь комментарий
13.05.2022 20:31 Ответить
Тобто, сам себе визначив, як товар, на який і ціну можна скласти. Це, певно, натяк потенційним покупцям.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:48 Ответить
Американцы научат проводить тендеры без откатов.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:08 Ответить
Прокладки "Арестович" 💧💧💧💧. Тепер ти не одна.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:14 Ответить
"Ці дні" з Арестовичем...
показать весь комментарий
14.05.2022 10:51 Ответить
за то шо он языком работает и его донат можно и пропердеть лезгинку открыть бутылку с водкой глазом и пробкой закусить тож мне ЦБ великое__))
показать весь комментарий
13.05.2022 21:17 Ответить
Яке ж воно огидне. Війна, а це зЕбільне бидло, по вині якого вбито сотні людей під Києвом, торгує своїм **... .
показать весь комментарий
13.05.2022 22:16 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:49 Ответить
А туалетная бумага - канцелярский товар ?
Вытирает мягко и вкрадчиво.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:55 Ответить
да хоть и бумагу, но чего на нем должны другие зарабатывать? Вероятно, как увидел салат, так и решил сам роялти получать от самого себя
показать весь комментарий
13.05.2022 23:49 Ответить
Ветеринар? Коровам мозги вправлять? Прикольно
показать весь комментарий
13.05.2022 23:22 Ответить
Хто про шо.... А боевая проститутка разведчика Люся за бабло....
показать весь комментарий
14.05.2022 03:30 Ответить
Я вже знаю шо це буде: заспокійливе та антидепрессанти для жінок старшого віку. Флешка з голосом "полковника" йтиме в комплекті.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:49 Ответить
