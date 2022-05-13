Арестович зарегистрировал свое имя как торговые марки
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в апреле зарегистрировал несколько торговых марок со своей фамилией.
Соответствующая информация содержится в системе Укрпатента, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, им зарегистрированы марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Алексей Арестович", а также "Arestovych" и "Arestovich".
Зарегистрированные по этой торговой марке классы товаров и услуг предусматривают: астрологическое консультирование, арттерапию, административную помощь по приглашениям к участию в тендерных процедурах, медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства, страховые и финансовые услуги, видеосъемку и организацию семинаров, конференций тому подобное.
Юрист Максим Попов считает, что столь широкий спект услуг связан с тем, что перечень просто копировали. "Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС: в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары. Что это - попытка сэкономить на сборах?" – отметил он.
