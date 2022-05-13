Рашисти в Маріуполі допитували навіть дітей, - радник мера Андрющенко
Російські окупанти в Маріуполі ведуть допит дітей, аби переконатись чи правду кажуть їхні батьки.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Останні евакуйовані з Маріуполю повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді.
Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фестиваль "Faine Misto" відкрив збір коштів на потреби Окремого Загону Спеціального Призначення «https://azov.org.ua/donate/ Азов », який сьогодні базується в Маріуполі та найгарячіших точках країни.
формацію про потреби для військових ОЗСП «https://azov.org.ua/donate/ Азов » на передовій ми отримуємо безпосереднього з логістичного штабу ОЗСП "https://azov.org.ua/donate/ Азов " і всі зібрані кошти підуть лише на отримані запити від нього. - https://fainemisto.com.ua/donate