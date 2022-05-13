УКР
Рашисти в Маріуполі допитували навіть дітей, - радник мера Андрющенко

війна,діти,маріуполь

Російські окупанти в Маріуполі ведуть допит дітей, аби переконатись чи правду кажуть їхні батьки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні евакуйовані з Маріуполю повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді.

Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На 150 тис. населення в Маріуполі щодня видають лише 3 тис. продуктових наборів, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

діти (5316) допит (697) Маріуполь (3267)
Увага!
Фестиваль "Faine Misto" відкрив збір коштів на потреби Окремого Загону Спеціального Призначення «https://azov.org.ua/donate/ Азов », який сьогодні базується в Маріуполі та найгарячіших точках країни.

формацію про потреби для військових ОЗСП «https://azov.org.ua/donate/ Азов » на передовій ми отримуємо безпосереднього з логістичного штабу ОЗСП "https://azov.org.ua/donate/ Азов " і всі зібрані кошти підуть лише на отримані запити від нього. - https://fainemisto.com.ua/donate
13.05.2022 18:35 Відповісти
 
 