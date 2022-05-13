Рашисти в Маріуполі допитували навіть дітей, - радник мера Андрющенко

Російські окупанти в Маріуполі ведуть допит дітей, аби переконатись чи правду кажуть їхні батьки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні евакуйовані з Маріуполю повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді.

Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На 150 тис. населення в Маріуполі щодня видають лише 3 тис. продуктових наборів, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО