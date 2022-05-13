Рашисты в Мариуполе допрашивали даже детей, - советник мэра Андрющенко

Российские оккупанті в Мариуполе ведут допрос детей, чтобы убедиться, правду ли говорят их родители.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи.

Я не знаю, как это назвать. Какое слово можно передать. Ярость. Просто ярость", - говорится в сообщении.

