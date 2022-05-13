Окупанти безуспішно штурмували Комишуваху та Золоте, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти ведуть наступальні дії у напрямку Кам'янки та Новоселівки, але немає успіху.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове. На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не має", - зазначили в Генштабі.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь", продовжують обстріли.

Читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13.05.2022