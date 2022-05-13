УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6192 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 472 8

Окупанти безуспішно штурмували Комишуваху та Золоте, - Генштаб ЗСУ

снайпер,рф,окупант

Російські окупанти ведуть наступальні дії у напрямку Кам'янки та Новоселівки, але немає успіху.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове. На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не має", - зазначили в Генштабі.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь", продовжують обстріли.

Читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13.05.2022

Автор: 

Генштаб ЗС (7288)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2022 19:45 Відповісти
фашисты за совок воевали. теперь все стало на свои места
показати весь коментар
13.05.2022 19:51 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 20:01 Відповісти
Ну, под Прохоровкой фашисты вообще почти ничего из танков не потеряли, там был расстрел Т-34 и т-70 артиллерией и танками с безопасных позиций и дистанций.
показати весь коментар
13.05.2022 21:21 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 20:03 Відповісти
от як ми пишаємось нашими воїнами! це просто неймовірні люди!
показати весь коментар
13.05.2022 21:52 Відповісти
Золотое - это где Зеленский с Ермаком проводил разминирование и отведение наших войск? Ну не вышло, как с Херсоном.
показати весь коментар
13.05.2022 20:50 Відповісти
Харош говнокартинки с аквафрешем в новости постить
показати весь коментар
13.05.2022 22:29 Відповісти
 
 