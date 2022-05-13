Окупанти безуспішно штурмували Комишуваху та Золоте, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти ведуть наступальні дії у напрямку Кам'янки та Новоселівки, але немає успіху.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове. На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не має", - зазначили в Генштабі.
У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь", продовжують обстріли.
Eispickel
Иван Иван #488996
Eispickel
Юрий Шмалько #511275
Йцу Кенг #461207
Claudia Smith
Андрей Лавриненко #413115
Aleksey NotBad
