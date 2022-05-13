Оккупанты безуспешно штурмовали Камышеваху и Золотое, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты ведут наступательные действия в направлении Каменки и Новоселовки, но нет успеха.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Совершает обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово. На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселов, успеха не имеет", - отметили в Генштабе.
В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредотачивали на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Eispickel
показать весь комментарий13.05.2022 19:45 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Иван Иван #488996
показать весь комментарий13.05.2022 19:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Eispickel
показать весь комментарий13.05.2022 20:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрий Шмалько #511275
показать весь комментарий13.05.2022 21:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий13.05.2022 20:03 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Claudia Smith
показать весь комментарий13.05.2022 21:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий13.05.2022 20:50 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Aleksey NotBad
показать весь комментарий13.05.2022 22:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль