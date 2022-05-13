РУС
Оккупанты безуспешно штурмовали Камышеваху и Золотое, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты ведут наступательные действия в направлении Каменки и Новоселовки, но нет успеха.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Совершает обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово. На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселов, успеха не имеет", - отметили в Генштабе.

В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредотачивали на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы.

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.05.2022

показать весь комментарий
13.05.2022 19:45 Ответить
фашисты за совок воевали. теперь все стало на свои места
показать весь комментарий
13.05.2022 19:51 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 20:01 Ответить
Ну, под Прохоровкой фашисты вообще почти ничего из танков не потеряли, там был расстрел Т-34 и т-70 артиллерией и танками с безопасных позиций и дистанций.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:21 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 20:03 Ответить
от як ми пишаємось нашими воїнами! це просто неймовірні люди!
показать весь комментарий
13.05.2022 21:52 Ответить
Золотое - это где Зеленский с Ермаком проводил разминирование и отведение наших войск? Ну не вышло, как с Херсоном.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:50 Ответить
Харош говнокартинки с аквафрешем в новости постить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:29 Ответить
 
 