Оккупанты безуспешно штурмовали Камышеваху и Золотое, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты ведут наступательные действия в направлении Каменки и Новоселовки, но нет успеха.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Совершает обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово. На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселов, успеха не имеет", - отметили в Генштабе.

В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредотачивали на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы.

