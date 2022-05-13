41 російський військовослужбовець, підозрюваний у воєнних злочинах, відповідатиме перед українським судом,- Венедіктова

Українські правоохоронці підозрюють у воєнних злочинах, скоєних в Україні, 41 російського військовослужбовця, вони відповідатимуть перед українським судом

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі українського телемарафону в п'ятницю увечері.

"У нас 41 підозрюваний у справах, з якими ми будемо готові виходити до суду... всі йдуть за ст. 438 КК про воєнні злочини, але різні види злочинів. Це і бомбардування цивільної інфраструктури, і вбивство цивільних, і зґвалтування, і мародерство", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що в п'ятницю Солом'янський суд Києва суд розпочав розгляд справи за обвинуваченням російського військовослужбовця Вадима Шишімаріна у вбивстві мирного жителя Сумської області і додала, що незабаром будуть призначені слухання ще щодо двох військовослужбовців РФ.

"У нас також уже в суді і, гадаю, наступного тижня вже будуть попередні слухання, ще щодо двох осіб, які також знаходяться фізично в Україні... Ці люди бомбардували об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - повідомила Венедіктова.

"Ми все робимо таким чином, щоб до нас питань "а чому ви заходите до суду" не було. Ми будемо готові до будь-яких процесів як на майданчику України із цими справами, так і на міжнародних майданчиках", - підсумувала генпрокурор.

