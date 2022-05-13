УКР
41 російський військовослужбовець, підозрюваний у воєнних злочинах, відповідатиме перед українським судом,- Венедіктова

Українські правоохоронці підозрюють у воєнних злочинах, скоєних в Україні, 41 російського військовослужбовця, вони відповідатимуть перед українським судом

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі українського телемарафону в п'ятницю увечері.

"У нас 41 підозрюваний у справах, з якими ми будемо готові виходити до суду... всі йдуть за ст. 438 КК про воєнні злочини, але різні види злочинів. Це і бомбардування цивільної інфраструктури, і вбивство цивільних, і зґвалтування, і мародерство", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що в п'ятницю Солом'янський суд Києва суд розпочав розгляд справи за обвинуваченням російського військовослужбовця Вадима Шишімаріна у вбивстві мирного жителя Сумської області і додала, що незабаром будуть призначені слухання ще щодо двох військовослужбовців РФ.

"У нас також уже в суді і, гадаю, наступного тижня вже будуть попередні слухання, ще щодо двох осіб, які також знаходяться фізично в Україні... Ці люди бомбардували об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - повідомила Венедіктова.

"Ми все робимо таким чином, щоб до нас питань "а чому ви заходите до суду" не було. Ми будемо готові до будь-яких процесів як на майданчику України із цими справами, так і на міжнародних майданчиках", - підсумувала генпрокурор.

+6
наша влада теж не поспішає закінчувати війну... бо рано разборки почнуться по шашликам та чонгарам з ракетам та асфальту....
13.05.2022 20:52 Відповісти
+5
зэленая мразота поливала грязью все украинское и готовила страну к сдаче кацапам
13.05.2022 20:37 Відповісти
+3
а зелёные? там врагов больше чем на линии фронта.
13.05.2022 20:32 Відповісти
а зелёные? там врагов больше чем на линии фронта.
13.05.2022 20:32 Відповісти
эта другое
13.05.2022 20:35 Відповісти
13.05.2022 20:35 Відповісти
зэленая мразота поливала грязью все украинское и готовила страну к сдаче кацапам
13.05.2022 20:37 Відповісти
cifra malenkaja....a shto ostalnye prjam "oduvanchiki" ?
13.05.2022 20:35 Відповісти
знову шаблонами мізки нам засирають-
13.05.2022 20:42 Відповісти
Перед Украинским Моссадом они будут отвечать и как Евреи уничтожали врагов государства - нацистов и террористов и доставали их в любой точке планеты и уничтожали любыми средствами, так и Украина достанет каждого выродка творившего зверства над Украинским народом! Никакой пощады! No mercy!
13.05.2022 20:44 Відповісти
со стерненком както быстрей работала, а ну да, он украинец
13.05.2022 20:47 Відповісти
под залог их отпустят... они золота и валюти нагребли в Буче....
13.05.2022 20:50 Відповісти
а пердежу було прям на 600рил
13.05.2022 20:51 Відповісти
наша влада теж не поспішає закінчувати війну... бо рано разборки почнуться по шашликам та чонгарам з ракетам та асфальту....
13.05.2022 20:52 Відповісти
А затем будут обменян на 41 пьяницу с оккупированных территорий? Кроме раздражения ничего больше не вызывают уже ваши подобные новости.
13.05.2022 21:03 Відповісти
аж 41, афігєть. а вбитих - 1000 тільки у Київській області. а жорстоких згвалтувань - як мінімум 400, там же.
це все, на що ти спромоглася, портновська шавка?
13.05.2022 21:10 Відповісти
А что, у нас 10 тыс. пленных в наличии?
13.05.2022 21:58 Відповісти
 
 