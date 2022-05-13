РУС
41 российский военнослужащий, подозреваемый в военных преступлениях, будет отвечать перед украинским судом, - Венедиктова

Украинские правоохранители подозревают в военных преступлениях, совершенных в Украине, 41 российского военнослужащего, они будут отвечать перед украинским судом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире украинского телемарафона в пятницу вечером.

"У нас 41 подозреваемый по делам, с которыми мы будем готовы выходить в суд… все идут по ст. 438 УК о военных преступлениях, но разные виды преступлений. Это и бомбардировка гражданской инфраструктуры, и убийство гражданских, и изнасилование, мародерство", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что в пятницу Соломенский суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению российского военнослужащего Вадима Шишимарина в убийстве мирного жителя Сумской области и добавила, что в вскоре будут назначены слушания еще в отношении двух военнослужащих РФ.

"У нас также уже в суде и, думаю, на следующей неделе уже будут предварительные слушания, еще по двум лицам, которые также находятся физически в Украине… Эти люди бомбардировали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", - сообщила Венедиктова.

"Мы все делаем таким образом, чтобы к нам вопросов: "А почему вы заходите в суд", - не было. Мы будем готовы к любым процессам как на площадке Украины с этими делами, так и на международных площадках", - подытожила генпрокурор.

Смотрите также: Первый суд над российским военнослужащим начался в Киеве. ВИДЕО

Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1509)
наша влада теж не поспішає закінчувати війну... бо рано разборки почнуться по шашликам та чонгарам з ракетам та асфальту....
13.05.2022 20:52 Ответить
зэленая мразота поливала грязью все украинское и готовила страну к сдаче кацапам
13.05.2022 20:37 Ответить
а зелёные? там врагов больше чем на линии фронта.
13.05.2022 20:32 Ответить
эта другое
13.05.2022 20:35 Ответить
13.05.2022 20:35 Ответить
cifra malenkaja....a shto ostalnye prjam "oduvanchiki" ?
13.05.2022 20:35 Ответить
знову шаблонами мізки нам засирають-
13.05.2022 20:42 Ответить
Перед Украинским Моссадом они будут отвечать и как Евреи уничтожали врагов государства - нацистов и террористов и доставали их в любой точке планеты и уничтожали любыми средствами, так и Украина достанет каждого выродка творившего зверства над Украинским народом! Никакой пощады! No mercy!
13.05.2022 20:44 Ответить
со стерненком както быстрей работала, а ну да, он украинец
13.05.2022 20:47 Ответить
под залог их отпустят... они золота и валюти нагребли в Буче....
13.05.2022 20:50 Ответить
а пердежу було прям на 600рил
13.05.2022 20:51 Ответить
А затем будут обменян на 41 пьяницу с оккупированных территорий? Кроме раздражения ничего больше не вызывают уже ваши подобные новости.
13.05.2022 21:03 Ответить
аж 41, афігєть. а вбитих - 1000 тільки у Київській області. а жорстоких згвалтувань - як мінімум 400, там же.
це все, на що ти спромоглася, портновська шавка?
13.05.2022 21:10 Ответить
А что, у нас 10 тыс. пленных в наличии?
13.05.2022 21:58 Ответить
 
 