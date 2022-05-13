41 российский военнослужащий, подозреваемый в военных преступлениях, будет отвечать перед украинским судом, - Венедиктова

Украинские правоохранители подозревают в военных преступлениях, совершенных в Украине, 41 российского военнослужащего, они будут отвечать перед украинским судом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире украинского телемарафона в пятницу вечером.

"У нас 41 подозреваемый по делам, с которыми мы будем готовы выходить в суд… все идут по ст. 438 УК о военных преступлениях, но разные виды преступлений. Это и бомбардировка гражданской инфраструктуры, и убийство гражданских, и изнасилование, мародерство", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что в пятницу Соломенский суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению российского военнослужащего Вадима Шишимарина в убийстве мирного жителя Сумской области и добавила, что в вскоре будут назначены слушания еще в отношении двух военнослужащих РФ.

"У нас также уже в суде и, думаю, на следующей неделе уже будут предварительные слушания, еще по двум лицам, которые также находятся физически в Украине… Эти люди бомбардировали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", - сообщила Венедиктова.

"Мы все делаем таким образом, чтобы к нам вопросов: "А почему вы заходите в суд", - не было. Мы будем готовы к любым процессам как на площадке Украины с этими делами, так и на международных площадках", - подытожила генпрокурор.

