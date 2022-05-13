Президент Фінляндії Нііністе подзвонить Путіну, щоб заявити, що "ситуація змінилася"
Президент Фінляндії Саулі Нііністе зателефонує до Путіна на тлі наміру країни приєднатися до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Нііністе хоче заявити Путіну, що "ситуація змінилася", і це знають обидва лідери.
Коли відбудеться телефонна розмова, не відомо. Востаннє президенти розмовляли у березні.
Топ коментарі
+22 nav svargi
показати весь коментар13.05.2022 22:45 Відповісти Посилання
+19 Petrov Viktor
показати весь коментар13.05.2022 22:45 Відповісти Посилання
+15 Welt Schmerz
показати весь коментар13.05.2022 22:50 Відповісти Посилання
(це не жарт)
Directed by
ROBERT B. WEIDE
обматюкай ***** там по вашему - ***** все одно відповість - ок.
бо ***** поліглот.
- алло! алло! гаварите..
- я, Саули Вяйнямё Ниинистё...
- какие еще есаулы... алло!!
- сам *****!
- Да!
- Мильте сраку, ми йдем в НАТО, потім зразу до вас!
Посмотрим, возможно Ниинисте просто любит звонить по телефону -))