Президент Фінляндії Нііністе подзвонить Путіну, щоб заявити, що "ситуація змінилася"

Президент Фінляндії Саулі Нііністе зателефонує до Путіна на тлі наміру країни приєднатися до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Нііністе хоче заявити Путіну, що "ситуація змінилася", і це знають обидва лідери.

Коли відбудеться телефонна розмова, не відомо. Востаннє президенти розмовляли у березні.

Також читайте: Україна повинна бути в групі держав, які приєднаються до НАТО, - Яценюк