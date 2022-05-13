УКР
Президент Фінляндії Нііністе подзвонить Путіну, щоб заявити, що "ситуація змінилася"

Президент Фінляндії Саулі Нііністе зателефонує до Путіна на тлі наміру країни приєднатися до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Нііністе хоче заявити Путіну, що "ситуація змінилася", і це знають обидва лідери.

Коли відбудеться телефонна розмова, не відомо. Востаннє президенти розмовляли у березні.

Топ коментарі
+22
a zachem ? bred kakoi ta....
показати весь коментар
13.05.2022 22:45 Відповісти
+19
Ситуація змінилася, ти було *****, а стало *****фюрер.
показати весь коментар
13.05.2022 22:45 Відповісти
+15
"Слухай сюди, vittu saatana perkele, тут ситуація змінилася, тому дуже рекомендую подумати, чи потрібна тобі Карелія. Серйозно подумати!"
показати весь коментар
13.05.2022 22:50 Відповісти
Ситуація змінилася, ти було *****, а стало *****фюрер.
показати весь коментар
13.05.2022 22:45 Відповісти
Зараза... В Бульбофюрера тепер більше переваг, нє?
показати весь коментар
13.05.2022 23:31 Відповісти
Непонятно, зачем они ему всё звонят, надо его полностью изолировать от мира пока его армию долбят и долбят иностранным вооружением, нужно его самого вынудить звонить с предложениями о перемирии..
показати весь коментар
14.05.2022 08:34 Відповісти
a zachem ? bred kakoi ta....
показати весь коментар
13.05.2022 22:45 Відповісти
"я ухожу к другому, но будем дружить семьями - теперь с НАТО"
показати весь коментар
13.05.2022 22:48 Відповісти
Это особенности политики. Для европейского политикума, собственного электората(торговые отношения там приличные) ну и на будущее. РФ от границ Финляндии никуда не делась
показати весь коментар
13.05.2022 22:51 Відповісти
tak rasha uzhe prigrozila jadernoi bomboi...o chom tam esho mozhno govoritj....rov krokodyli da pulimetnie ****** po vsei granice....
показати весь коментар
13.05.2022 22:56 Відповісти
газ відключать, мабуть
показати весь коментар
13.05.2022 23:22 Відповісти
Світло
показати весь коментар
14.05.2022 00:54 Відповісти
І газ і світло. Кацапи вже про це заявили. Вони ж нічого іншого не вміють. "Єслі нє будут брать - отключім газ" (с)
показати весь коментар
14.05.2022 10:10 Відповісти
розташування ху@лостана більше немає жодного геополітичного значення для європейських країн, якщо вони суб'єкти відповідних економічних та військових організацій та блоків. рашо-українська війна тому неспростовне свідчення. Пошуки інших шляхів гарантування безпеки - дурня та зрада майбутнього нації.
показати весь коментар
14.05.2022 07:36 Відповісти
Як буде фінською путін ти-)(уйло ?
показати весь коментар
13.05.2022 22:45 Відповісти
********.
показати весь коментар
13.05.2022 22:49 Відповісти
Комісаріт, політрукіт я муут ******.

(це не жарт)
показати весь коментар
13.05.2022 23:12 Відповісти
Ваащето хуонё (плохой), мабудь у мардвы атсюда тоже термин *****.
показати весь коментар
13.05.2022 23:38 Відповісти
фіни не хами, а люди культурні
показати весь коментар
13.05.2022 22:45 Відповісти
Позвонит сказать что путин *****…
Directed by
ROBERT B. WEIDE
показати весь коментар
13.05.2022 22:46 Відповісти
Не забудь і попитай чи можна, а якщо ні, то коли? Дивись не засци штани, як будешь перед ****** звітувати.
показати весь коментар
13.05.2022 22:47 Відповісти
"Слухай сюди, vittu saatana perkele, тут ситуація змінилася, тому дуже рекомендую подумати, чи потрібна тобі Карелія. Серйозно подумати!"
показати весь коментар
13.05.2022 22:50 Відповісти
У Гугла богатый словарный запас

показати весь коментар
13.05.2022 22:56 Відповісти
І додати: «А якшо будеш бикувати, то хуоменна московасса сюьодян марошіі".
показати весь коментар
13.05.2022 23:15 Відповісти
Велика честь, всякому ***** докладувати про те, що ти хочеш зробити в себе вдома.
показати весь коментар
13.05.2022 22:58 Відповісти
Попахивает троллингом со стороны финнов. Доведут дедугана до кондратия!
показати весь коментар
13.05.2022 23:01 Відповісти
Нема на світі більшого ворога, чим ти є собі сам...
показати весь коментар
13.05.2022 23:40 Відповісти
Сто пудов за кораблем ***** послать хочет
показати весь коментар
13.05.2022 23:02 Відповісти
Нііністе хоче заявити Путіну, що "ситуація змінилася", і це знають обидва лідери. -- (Жителі Карелії мають вирішити на референдумі самі,чи хочуть вони ввійти у склад Фінляндії)
показати весь коментар
13.05.2022 23:05 Відповісти
А на який хрін фінам ті кацапські "жітєлі"? Карелія (і не тільки), звісно, не завадила б, але без "жітєлів". "Жітєлів" треба було б переселити в місця зі звичними для них умовами "прожівания".
показати весь коментар
14.05.2022 10:17 Відповісти
Алло,ху.ло?тут такое дело,ситуация изменилась,нас не берут в нато из-за турции,так что извени нас,мы больше так не будем.
показати весь коментар
13.05.2022 23:10 Відповісти
Шановний Президент Фінляндії Нііністе!
обматюкай ***** там по вашему - ***** все одно відповість - ок.
бо ***** поліглот.
показати весь коментар
13.05.2022 23:10 Відповісти
Мардва путень, шо с мардовскава назначенный, вполне на уровне сваго ашка понимает финский, близкие языки.
показати весь коментар
13.05.2022 23:42 Відповісти
кончяй бухать....печень же твоя в трусах.
показати весь коментар
14.05.2022 03:06 Відповісти
Это как надо себя не уважать
показати весь коментар
13.05.2022 23:15 Відповісти
не бачу сенсу дзвонити ідіоту-діменціоннику, мо як час є і совість не піджимає то дзонить, в очі зазиркуйте... - бубу на трубу, він теж по ціх ділах... - шо б тільки потім соромно не було.
показати весь коментар
13.05.2022 23:17 Відповісти
***
- алло! алло! гаварите..
- я, Саули Вяйнямё Ниинистё...
- какие еще есаулы... алло!!
- сам *****!
показати весь коментар
13.05.2022 23:17 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 23:34 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 23:22 Відповісти
Хоче вияснити, як пройшла операція?
показати весь коментар
13.05.2022 23:28 Відповісти
hoche poslatj poka neumer
показати весь коментар
13.05.2022 23:33 Відповісти
Позвонит и скажет: Привет, *****! Мы уходим в НАТО. Встретимся а Гааге.
показати весь коментар
13.05.2022 23:30 Відповісти
ещё надо позвонить Эрдогану!
показати весь коментар
13.05.2022 23:36 Відповісти
Смисл?
показати весь коментар
14.05.2022 00:07 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 00:24 Відповісти
бред какой-то
показати весь коментар
14.05.2022 01:19 Відповісти
- Містер вова?
- Да!
- Мильте сраку, ми йдем в НАТО, потім зразу до вас!
показати весь коментар
14.05.2022 01:30 Відповісти
Похвастаться или Отчитаться ???
показати весь коментар
14.05.2022 09:00 Відповісти
Как сказали бы роZZияне, этот финн себя опустил, и стал опущенным.

Посмотрим, возможно Ниинисте просто любит звонить по телефону -))
показати весь коментар
14.05.2022 10:36 Відповісти
 
 