Президент Финляндии Ниинисте позвонит Путину, чтобы заявить, что "ситуация изменилась"

Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонит Путину на фоне намерения страны присоединиться к НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ниинисте хочет заявить Путину, что "ситуация изменилась", и это знают оба лидера.

Когда состоится телефонный разговор, неизвестно. В последний раз президенты разговаривали в марте.

Читайте также: Украина должна быть в группе государств, присоединяющихся к НАТО, - Яценюк