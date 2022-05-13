РУС
Президент Финляндии Ниинисте позвонит Путину, чтобы заявить, что "ситуация изменилась"

Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонит Путину на фоне намерения страны присоединиться к НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ниинисте хочет заявить Путину, что "ситуация изменилась", и это знают оба лидера.

Когда состоится телефонный разговор, неизвестно. В последний раз президенты разговаривали в марте.

НАТО (10337) путин владимир (32222) россия (97311) Финляндия (1029) членство в НАТО (1561) Ниинисте Саули (69)
Топ комментарии
+22
a zachem ? bred kakoi ta....
13.05.2022 22:45 Ответить
+19
Ситуація змінилася, ти було *****, а стало *****фюрер.
13.05.2022 22:45 Ответить
+15
"Слухай сюди, vittu saatana perkele, тут ситуація змінилася, тому дуже рекомендую подумати, чи потрібна тобі Карелія. Серйозно подумати!"
13.05.2022 22:50 Ответить
Ситуація змінилася, ти було *****, а стало *****фюрер.
13.05.2022 22:45 Ответить
Зараза... В Бульбофюрера тепер більше переваг, нє?
13.05.2022 23:31 Ответить
Непонятно, зачем они ему всё звонят, надо его полностью изолировать от мира пока его армию долбят и долбят иностранным вооружением, нужно его самого вынудить звонить с предложениями о перемирии..
14.05.2022 08:34 Ответить
a zachem ? bred kakoi ta....
13.05.2022 22:45 Ответить
"я ухожу к другому, но будем дружить семьями - теперь с НАТО"
13.05.2022 22:48 Ответить
Это особенности политики. Для европейского политикума, собственного электората(торговые отношения там приличные) ну и на будущее. РФ от границ Финляндии никуда не делась
13.05.2022 22:51 Ответить
tak rasha uzhe prigrozila jadernoi bomboi...o chom tam esho mozhno govoritj....rov krokodyli da pulimetnie ****** po vsei granice....
13.05.2022 22:56 Ответить
газ відключать, мабуть
13.05.2022 23:22 Ответить
Світло
14.05.2022 00:54 Ответить
І газ і світло. Кацапи вже про це заявили. Вони ж нічого іншого не вміють. "Єслі нє будут брать - отключім газ" (с)
14.05.2022 10:10 Ответить
розташування ху@лостана більше немає жодного геополітичного значення для європейських країн, якщо вони суб'єкти відповідних економічних та військових організацій та блоків. рашо-українська війна тому неспростовне свідчення. Пошуки інших шляхів гарантування безпеки - дурня та зрада майбутнього нації.
14.05.2022 07:36 Ответить
Як буде фінською путін ти-)(уйло ?
показать весь комментарий
13.05.2022 22:45 Ответить
********.
13.05.2022 22:49 Ответить
Комісаріт, політрукіт я муут ******.

(це не жарт)
13.05.2022 23:12 Ответить
Ваащето хуонё (плохой), мабудь у мардвы атсюда тоже термин *****.
13.05.2022 23:38 Ответить
фіни не хами, а люди культурні
13.05.2022 22:45 Ответить
Позвонит сказать что путин *****…
Directed by
ROBERT B. WEIDE
13.05.2022 22:46 Ответить
Не забудь і попитай чи можна, а якщо ні, то коли? Дивись не засци штани, як будешь перед ****** звітувати.
13.05.2022 22:47 Ответить
"Слухай сюди, vittu saatana perkele, тут ситуація змінилася, тому дуже рекомендую подумати, чи потрібна тобі Карелія. Серйозно подумати!"
13.05.2022 22:50 Ответить
У Гугла богатый словарный запас

13.05.2022 22:56 Ответить
І додати: «А якшо будеш бикувати, то хуоменна московасса сюьодян марошіі".
13.05.2022 23:15 Ответить
Велика честь, всякому ***** докладувати про те, що ти хочеш зробити в себе вдома.
13.05.2022 22:58 Ответить
Попахивает троллингом со стороны финнов. Доведут дедугана до кондратия!
13.05.2022 23:01 Ответить
Нема на світі більшого ворога, чим ти є собі сам...
13.05.2022 23:40 Ответить
Сто пудов за кораблем ***** послать хочет
13.05.2022 23:02 Ответить
Нііністе хоче заявити Путіну, що "ситуація змінилася", і це знають обидва лідери. -- (Жителі Карелії мають вирішити на референдумі самі,чи хочуть вони ввійти у склад Фінляндії)
13.05.2022 23:05 Ответить
А на який хрін фінам ті кацапські "жітєлі"? Карелія (і не тільки), звісно, не завадила б, але без "жітєлів". "Жітєлів" треба було б переселити в місця зі звичними для них умовами "прожівания".
14.05.2022 10:17 Ответить
Алло,ху.ло?тут такое дело,ситуация изменилась,нас не берут в нато из-за турции,так что извени нас,мы больше так не будем.
13.05.2022 23:10 Ответить
Шановний Президент Фінляндії Нііністе!
обматюкай ***** там по вашему - ***** все одно відповість - ок.
бо ***** поліглот.
13.05.2022 23:10 Ответить
Мардва путень, шо с мардовскава назначенный, вполне на уровне сваго ашка понимает финский, близкие языки.
13.05.2022 23:42 Ответить
кончяй бухать....печень же твоя в трусах.
14.05.2022 03:06 Ответить
Это как надо себя не уважать
13.05.2022 23:15 Ответить
не бачу сенсу дзвонити ідіоту-діменціоннику, мо як час є і совість не піджимає то дзонить, в очі зазиркуйте... - бубу на трубу, він теж по ціх ділах... - шо б тільки потім соромно не було.
13.05.2022 23:17 Ответить
***
- алло! алло! гаварите..
- я, Саули Вяйнямё Ниинистё...
- какие еще есаулы... алло!!
- сам *****!
13.05.2022 23:17 Ответить
13.05.2022 23:34 Ответить
13.05.2022 23:22 Ответить
Хоче вияснити, як пройшла операція?
13.05.2022 23:28 Ответить
hoche poslatj poka neumer
13.05.2022 23:33 Ответить
Позвонит и скажет: Привет, *****! Мы уходим в НАТО. Встретимся а Гааге.
13.05.2022 23:30 Ответить
ещё надо позвонить Эрдогану!
13.05.2022 23:36 Ответить
Смисл?
14.05.2022 00:07 Ответить
14.05.2022 00:24 Ответить
бред какой-то
14.05.2022 01:19 Ответить
- Містер вова?
- Да!
- Мильте сраку, ми йдем в НАТО, потім зразу до вас!
14.05.2022 01:30 Ответить
Похвастаться или Отчитаться ???
14.05.2022 09:00 Ответить
Как сказали бы роZZияне, этот финн себя опустил, и стал опущенным.

Посмотрим, возможно Ниинисте просто любит звонить по телефону -))
14.05.2022 10:36 Ответить
 
 