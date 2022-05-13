Президент Финляндии Ниинисте позвонит Путину, чтобы заявить, что "ситуация изменилась"
Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонит Путину на фоне намерения страны присоединиться к НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Ниинисте хочет заявить Путину, что "ситуация изменилась", и это знают оба лидера.
Когда состоится телефонный разговор, неизвестно. В последний раз президенты разговаривали в марте.
(це не жарт)
Directed by
ROBERT B. WEIDE
обматюкай ***** там по вашему - ***** все одно відповість - ок.
бо ***** поліглот.
- алло! алло! гаварите..
- я, Саули Вяйнямё Ниинистё...
- какие еще есаулы... алло!!
- сам *****!
- Да!
- Мильте сраку, ми йдем в НАТО, потім зразу до вас!
Посмотрим, возможно Ниинисте просто любит звонить по телефону -))