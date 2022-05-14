Економіка важко перенесе затяжну війну, - Мінфін

Затяжна війна важко вплине на економічну ситуацію в Україні, і український уряд дуже розраховує на фінансову допомогу з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю The Economist.

За словами Марченка, якщо війна продовжиться більше ніж "три чи чотири місяці", то необхідно буде вжити "болючих заходів".

Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.

Водночас глава Мінфіну окреслив вірогідність того, що внаслідок затяжної війни українська економіка, яка "останніми роками перетворилась на цілком ринкову, вільну економіку", може зіштовхнутися з хвилею націоналізації, яка "перекреслить роки прогресу, що важко давався".

Міністр наголосив, що Україна дуже розраховує на допомогу іноземних держав для економічної підтримки держави.

Він зазначив, що Україна, зокрема, чекає на чергову фінансову допомогу від США, але не знає точно, коли вона надійде.

Зокрема, Конгрес США проголосував за виділення Україні допомоги в сумі 40 мільярдів доларів, більшість з яких піде на потреби армії, але щонайменше 8,5 мільярдів розраховують виділити на економічні потреби України.

