Економіка важко перенесе затяжну війну, - Мінфін
Затяжна війна важко вплине на економічну ситуацію в Україні, і український уряд дуже розраховує на фінансову допомогу з-за кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю The Economist.
За словами Марченка, якщо війна продовжиться більше ніж "три чи чотири місяці", то необхідно буде вжити "болючих заходів".
Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.
Водночас глава Мінфіну окреслив вірогідність того, що внаслідок затяжної війни українська економіка, яка "останніми роками перетворилась на цілком ринкову, вільну економіку", може зіштовхнутися з хвилею націоналізації, яка "перекреслить роки прогресу, що важко давався".
Міністр наголосив, що Україна дуже розраховує на допомогу іноземних держав для економічної підтримки держави.
Він зазначив, що Україна, зокрема, чекає на чергову фінансову допомогу від США, але не знає точно, коли вона надійде.
Зокрема, Конгрес США проголосував за виділення Україні допомоги в сумі 40 мільярдів доларів, більшість з яких піде на потреби армії, але щонайменше 8,5 мільярдів розраховують виділити на економічні потреби України.
" Народ , який не годує свою армію, годує чужу".
Су...а де кошти взяти на армію, бюджетникам на пенсії і т .д.!?
Так знизили ж податки ,декому взагалі відмінили , дали виплати хто зупинив виробництво. Ще мало ? А скільки люду за кордон виїхало ?
А щодо націоналізації ...то вчора ВР гарний закон прийняло .." про націоналізацію підприємств та коштів касабів на нашій території .
ИЗ-ЗА ВАС, идиотов , малый и средний бизнес вообще в Украину не вернётся.
Налоги надо резко уменьшить на 20 лет , а кое где и отменить , чтобы люди пошли на риск и стали быстро восстанавливать бизнес
От просте. Зараз у нас масштабна паливна криза. Дефіцит пального у вільному продажі гарантовано загальмує малий та середній бізнес. Підвищаться ціни практично на все. Буде й певний дефіцит товарів на ринку. Він вже є. Доходи у людей не виростуть, зарплати теж - економіка працює на війну, податки "послабили", імпорт-експорт сильно знизився через логістичні проблеми і закриті порти. Як наслідок ВВП впало на третину, і буде далі падати. Поки війна, більшість людей не можуть їхати за кордон - це теж негативно впливає на частину галузей підприємництва. Постійні ракетні обстріли знищують або руйнують бюджетоутворюючі підприємства. Зростає безробіття, що означає недоплати до місцевих бюджетів ПДФО.
Це далеко не весь список наявних, повязаних із війною проблем. Так що не варто зараз поливати Марченка брудом, він каже об'єктивні речі.
Жодного слова про нові податки на розкіш, про податки на величезні доходи і неймовірні пенсії, про трикратне зменшення бюджетів оп, вр, км, проте зебіли задумали знову грабувати бідних через збільшення поборів. Як кажуть у зе-команді: "чому ми грабуємо бідних? Да все просто - бідних більшість в Україні, тому вкрасти можна більше".