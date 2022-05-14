УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9135 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 109 34

Економіка важко перенесе затяжну війну, - Мінфін

сергей,марченко

Затяжна війна важко вплине на економічну ситуацію в Україні, і український уряд дуже розраховує на фінансову допомогу з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю The Economist.

За словами Марченка, якщо війна продовжиться більше ніж "три чи чотири місяці", то необхідно буде вжити "болючих заходів".

Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.

Водночас глава Мінфіну окреслив вірогідність того, що внаслідок затяжної війни українська економіка, яка "останніми роками перетворилась на цілком ринкову, вільну економіку", може зіштовхнутися з хвилею націоналізації, яка "перекреслить роки прогресу, що важко давався".

Міністр наголосив, що Україна дуже розраховує на допомогу іноземних держав для економічної підтримки держави.

Він зазначив, що Україна, зокрема, чекає на чергову фінансову допомогу від США, але не знає точно, коли вона надійде. 

Зокрема, Конгрес США проголосував за виділення Україні допомоги в сумі 40 мільярдів доларів, більшість з яких піде на потреби армії, але щонайменше 8,5 мільярдів розраховують виділити на економічні потреби України.

Також читайте: Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін

Автор: 

економіка (980) Марченко Сергій (596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Звісно важко переживе якщо уряд буде пиз..ти гроші і гуманітарку наліво і направо!
показати весь коментар
14.05.2022 01:04 Відповісти
+14
Пібвищення податків ляже неминуче на кінцевого споживача - тобто на людей. І це падло замість того щоб навпаки займатися забезпеченням робочих місць аби люди могли щось заробляти пропонує вбити залишки підприємств які ще не "лягли". Навпаки на період воєнного стану треба звільняти від будь-яких податків підприємства які працюють і забезпечують роботою людей. Тому що людина яка працює - набагато більше приносить користі державі аніж людина яка сидить на соціалкі.
показати весь коментар
14.05.2022 01:23 Відповісти
+11
Війна однозначно буде тривати більше, тому готуватись вже потрібно а не чекати щоб все сталось «зненацька» як з пальним
показати весь коментар
14.05.2022 01:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно важко переживе якщо уряд буде пиз..ти гроші і гуманітарку наліво і направо!
показати весь коментар
14.05.2022 01:04 Відповісти
Коли вони урядовцям зарплати снизять? Бо вся фінансова допомога на них уходить.
показати весь коментар
14.05.2022 02:32 Відповісти
Війна однозначно буде тривати більше, тому готуватись вже потрібно а не чекати щоб все сталось «зненацька» як з пальним
показати весь коментар
14.05.2022 01:05 Відповісти
дблблдь, на кого ляже твоє тварюка додаткове податкове навантаження? скотобаза безмозгла ти на чиєму боці граєшь?
показати весь коментар
14.05.2022 01:16 Відповісти
Понятно, что на народ Украины, Ринату сейчас тяжело, его холуи и говорят, кто будет страдать.
показати весь коментар
14.05.2022 02:20 Відповісти
Пібвищення податків ляже неминуче на кінцевого споживача - тобто на людей. І це падло замість того щоб навпаки займатися забезпеченням робочих місць аби люди могли щось заробляти пропонує вбити залишки підприємств які ще не "лягли". Навпаки на період воєнного стану треба звільняти від будь-яких податків підприємства які працюють і забезпечують роботою людей. Тому що людина яка працює - набагато більше приносить користі державі аніж людина яка сидить на соціалкі.
показати весь коментар
14.05.2022 01:23 Відповісти
💯%👍
показати весь коментар
14.05.2022 05:47 Відповісти
а шо такое? взяткоёмкость экономики резко упадет?
показати весь коментар
14.05.2022 01:27 Відповісти
тому що це безумство зберігати ту економічну модель, яка є і не переходити повністью на військові рейки.
показати весь коментар
14.05.2022 02:16 Відповісти
на "військових рейках" ты будешь получать миску риса в день ситуация на АЗС тебе в пример! только исчезнет буквально ВСЁ, а не только бензин
показати весь коментар
14.05.2022 11:02 Відповісти
А сексотам все погано .
Є гасло....
" Народ , який не годує свою армію, годує чужу".
Су...а де кошти взяти на армію, бюджетникам на пенсії і т .д.!?
Так знизили ж податки ,декому взагалі відмінили , дали виплати хто зупинив виробництво. Ще мало ? А скільки люду за кордон виїхало ?
А щодо націоналізації ...то вчора ВР гарний закон прийняло .." про націоналізацію підприємств та коштів касабів на нашій території .
показати весь коментар
14.05.2022 03:17 Відповісти
на 78 день... роздуплились...
показати весь коментар
14.05.2022 07:46 Відповісти
Яким треба бути бараном, щоб вважати податки засобом руху економіки. Або освіту здобуто в податковій бурсі(((
показати весь коментар
14.05.2022 06:54 Відповісти
Економіка важко перенесе ручки злодіїв. А у нас злодії скрізь починаючи з ВП, КМ і далі у ВР, у всіх адміністраціях та обласних радах.
показати весь коментар
14.05.2022 07:12 Відповісти
Це надовго. Війна буде тривати навіть якщо путін застрелиться.
показати весь коментар
14.05.2022 07:17 Відповісти
Бо росія та путін - як курка та яйце. Яйця курка несе, а взялась вона в ході специфічного еволюційного процесу. Тобто така ось вона є - з клювом, гребінцем і квокає.
показати весь коментар
14.05.2022 07:22 Відповісти
фієрічний дол""**
показати весь коментар
14.05.2022 07:22 Відповісти
Згоден, економіка важко переживе, здебільшого через непрофесійність, та жадібність зелених Zе мародерів.
показати весь коментар
14.05.2022 07:34 Відповісти
він дебіл.. говоритиь загальновідомі речі з виглядом шарікова
показати весь коментар
14.05.2022 07:47 Відповісти
може денацифіцирувати цього пітарка на костюмчик?
показати весь коментар
14.05.2022 07:51 Відповісти
УБЕРИТЕ ИДИОТОВ ОТ ЭКОНОМИКИ !!!

Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.Джерело:
ИЗ-ЗА ВАС, идиотов , малый и средний бизнес вообще в Украину не вернётся.
Налоги надо резко уменьшить на 20 лет , а кое где и отменить , чтобы люди пошли на риск и стали быстро восстанавливать бизнес
показати весь коментар
14.05.2022 08:30 Відповісти
Економіці вже важко переносити таких міністрів.
показати весь коментар
14.05.2022 08:52 Відповісти
Ті, хто думають, що Україна спроможна довго перебувати в стані війни (та ще й на її території) - сильно помиляються. При знищеній екноміці перемога неможлива як явище. Ми в дуже складній ситуації, коли нам потрібна саме швидка перемога, бо затяжна війна нас просто доб'є...
От просте. Зараз у нас масштабна паливна криза. Дефіцит пального у вільному продажі гарантовано загальмує малий та середній бізнес. Підвищаться ціни практично на все. Буде й певний дефіцит товарів на ринку. Він вже є. Доходи у людей не виростуть, зарплати теж - економіка працює на війну, податки "послабили", імпорт-експорт сильно знизився через логістичні проблеми і закриті порти. Як наслідок ВВП впало на третину, і буде далі падати. Поки війна, більшість людей не можуть їхати за кордон - це теж негативно впливає на частину галузей підприємництва. Постійні ракетні обстріли знищують або руйнують бюджетоутворюючі підприємства. Зростає безробіття, що означає недоплати до місцевих бюджетів ПДФО.
Це далеко не весь список наявних, повязаних із війною проблем. Так що не варто зараз поливати Марченка брудом, він каже об'єктивні речі.
показати весь коментар
14.05.2022 09:39 Відповісти
"об'єктивні речі" про збільшення податків?
показати весь коментар
14.05.2022 11:10 Відповісти
Так, це те що реально буде. Податки - це наповнення бюджету, це кошти, які у військовий час потрібні. Інша справа, чи підуть ці кошти туди, куди треба...
показати весь коментар
14.05.2022 12:09 Відповісти
Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.

Жодного слова про нові податки на розкіш, про податки на величезні доходи і неймовірні пенсії, про трикратне зменшення бюджетів оп, вр, км, проте зебіли задумали знову грабувати бідних через збільшення поборів. Як кажуть у зе-команді: "чому ми грабуємо бідних? Да все просто - бідних більшість в Україні, тому вкрасти можна більше".
показати весь коментар
14.05.2022 09:40 Відповісти
Куди ще важче? Зараз за прогнозами мы впадемо мінімум на 70%, а це, по суті, колапс.
показати весь коментар
14.05.2022 09:43 Відповісти
Есть такой блогер (Мальцев его фамилия , посещение психиатра ему бы не пвередили ) но даже в эту безумную голову приходят мысли - восстанавливать Украину будут те кто сейчас за нее сражаться
показати весь коментар
14.05.2022 09:50 Відповісти
восстанавливать Украину будут такие ватные дятлы как Мальцев - точнее за их счет или за счет их детей..
показати весь коментар
19.05.2022 21:20 Відповісти
Іще важче українська економіка переносить ідіотів у владі
показати весь коментар
14.05.2022 10:21 Відповісти
 
 