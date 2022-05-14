Экономика тяжело перенесет затяжную войну, - Минфин

Затяжная война с трудом повлияет на экономическую ситуацию в Украине, и украинское правительство очень рассчитывает на финансовую помощь из-за рубежа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.

По словам Марченко, если война продлится более, чем "три или четыре месяца", то необходимо будет принять "болезненные меры".

Среди них может быть значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов, добавил министр.

В то же время глава Минфина очертил вероятность того, что вследствие затяжной войны украинская экономика, которая "в последние годы превратилась во вполне рыночную, свободную экономику", может столкнуться с волной национализации, которая "перечеркнет годы трудно дающегося прогресса".

Министр подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на помощь иностранных государств для экономической поддержки государства.

Он отметил, что Украина, в частности, ждет очередной финансовой помощи от США, но не знает точно, когда она поступит.

В частности, Конгресс США проголосовал за выделение Украине помощи в сумме 40 миллиардов долларов, большинство из которых уйдет на нужды армии, но по меньшей мере 8,5 миллиарда рассчитывают выделить на экономические нужды Украины.