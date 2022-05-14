Экономика тяжело перенесет затяжную войну, - Минфин
Затяжная война с трудом повлияет на экономическую ситуацию в Украине, и украинское правительство очень рассчитывает на финансовую помощь из-за рубежа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.
По словам Марченко, если война продлится более, чем "три или четыре месяца", то необходимо будет принять "болезненные меры".
Среди них может быть значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов, добавил министр.
В то же время глава Минфина очертил вероятность того, что вследствие затяжной войны украинская экономика, которая "в последние годы превратилась во вполне рыночную, свободную экономику", может столкнуться с волной национализации, которая "перечеркнет годы трудно дающегося прогресса".
Министр подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на помощь иностранных государств для экономической поддержки государства.
Он отметил, что Украина, в частности, ждет очередной финансовой помощи от США, но не знает точно, когда она поступит.
В частности, Конгресс США проголосовал за выделение Украине помощи в сумме 40 миллиардов долларов, большинство из которых уйдет на нужды армии, но по меньшей мере 8,5 миллиарда рассчитывают выделить на экономические нужды Украины.
Є гасло....
" Народ , який не годує свою армію, годує чужу".
Су...а де кошти взяти на армію, бюджетникам на пенсії і т .д.!?
Так знизили ж податки ,декому взагалі відмінили , дали виплати хто зупинив виробництво. Ще мало ? А скільки люду за кордон виїхало ?
А щодо націоналізації ...то вчора ВР гарний закон прийняло .." про націоналізацію підприємств та коштів касабів на нашій території .
ИЗ-ЗА ВАС, идиотов , малый и средний бизнес вообще в Украину не вернётся.
Налоги надо резко уменьшить на 20 лет , а кое где и отменить , чтобы люди пошли на риск и стали быстро восстанавливать бизнес
От просте. Зараз у нас масштабна паливна криза. Дефіцит пального у вільному продажі гарантовано загальмує малий та середній бізнес. Підвищаться ціни практично на все. Буде й певний дефіцит товарів на ринку. Він вже є. Доходи у людей не виростуть, зарплати теж - економіка працює на війну, податки "послабили", імпорт-експорт сильно знизився через логістичні проблеми і закриті порти. Як наслідок ВВП впало на третину, і буде далі падати. Поки війна, більшість людей не можуть їхати за кордон - це теж негативно впливає на частину галузей підприємництва. Постійні ракетні обстріли знищують або руйнують бюджетоутворюючі підприємства. Зростає безробіття, що означає недоплати до місцевих бюджетів ПДФО.
Це далеко не весь список наявних, повязаних із війною проблем. Так що не варто зараз поливати Марченка брудом, він каже об'єктивні речі.
Жодного слова про нові податки на розкіш, про податки на величезні доходи і неймовірні пенсії, про трикратне зменшення бюджетів оп, вр, км, проте зебіли задумали знову грабувати бідних через збільшення поборів. Як кажуть у зе-команді: "чому ми грабуємо бідних? Да все просто - бідних більшість в Україні, тому вкрасти можна більше".