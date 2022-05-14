РУС
Экономика тяжело перенесет затяжную войну, - Минфин

Затяжная война с трудом повлияет на экономическую ситуацию в Украине, и украинское правительство очень рассчитывает на финансовую помощь из-за рубежа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.

По словам Марченко, если война продлится более, чем "три или четыре месяца", то необходимо будет принять "болезненные меры".

Среди них может быть значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов, добавил министр.

В то же время глава Минфина очертил вероятность того, что вследствие затяжной войны украинская экономика, которая "в последние годы превратилась во вполне рыночную, свободную экономику", может столкнуться с волной национализации, которая "перечеркнет годы трудно дающегося прогресса".

Министр подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на помощь иностранных государств для экономической поддержки государства.

Он отметил, что Украина, в частности, ждет очередной финансовой помощи от США, но не знает точно, когда она поступит.

В частности, Конгресс США проголосовал за выделение Украине помощи в сумме 40 миллиардов долларов, большинство из которых уйдет на нужды армии, но по меньшей мере 8,5 миллиарда рассчитывают выделить на экономические нужды Украины.

+22
Звісно важко переживе якщо уряд буде пиз..ти гроші і гуманітарку наліво і направо!
14.05.2022 01:04 Ответить
+14
Пібвищення податків ляже неминуче на кінцевого споживача - тобто на людей. І це падло замість того щоб навпаки займатися забезпеченням робочих місць аби люди могли щось заробляти пропонує вбити залишки підприємств які ще не "лягли". Навпаки на період воєнного стану треба звільняти від будь-яких податків підприємства які працюють і забезпечують роботою людей. Тому що людина яка працює - набагато більше приносить користі державі аніж людина яка сидить на соціалкі.
14.05.2022 01:23 Ответить
+11
Війна однозначно буде тривати більше, тому готуватись вже потрібно а не чекати щоб все сталось «зненацька» як з пальним
14.05.2022 01:05 Ответить
Коли вони урядовцям зарплати снизять? Бо вся фінансова допомога на них уходить.
14.05.2022 02:32 Ответить
дблблдь, на кого ляже твоє тварюка додаткове податкове навантаження? скотобаза безмозгла ти на чиєму боці граєшь?
14.05.2022 01:16 Ответить
Понятно, что на народ Украины, Ринату сейчас тяжело, его холуи и говорят, кто будет страдать.
14.05.2022 02:20 Ответить
💯%👍
14.05.2022 05:47 Ответить
а шо такое? взяткоёмкость экономики резко упадет?
14.05.2022 01:27 Ответить
тому що це безумство зберігати ту економічну модель, яка є і не переходити повністью на військові рейки.
14.05.2022 02:16 Ответить
на "військових рейках" ты будешь получать миску риса в день ситуация на АЗС тебе в пример! только исчезнет буквально ВСЁ, а не только бензин
14.05.2022 11:02 Ответить
А сексотам все погано .
" Народ , який не годує свою армію, годує чужу".
Су...а де кошти взяти на армію, бюджетникам на пенсії і т .д.!?
Так знизили ж податки ,декому взагалі відмінили , дали виплати хто зупинив виробництво. Ще мало ? А скільки люду за кордон виїхало ?
А щодо націоналізації ...то вчора ВР гарний закон прийняло .." про націоналізацію підприємств та коштів касабів на нашій території .
14.05.2022 03:17 Ответить
на 78 день... роздуплились...
14.05.2022 07:46 Ответить
Яким треба бути бараном, щоб вважати податки засобом руху економіки. Або освіту здобуто в податковій бурсі(((
14.05.2022 06:54 Ответить
Економіка важко перенесе ручки злодіїв. А у нас злодії скрізь починаючи з ВП, КМ і далі у ВР, у всіх адміністраціях та обласних радах.
14.05.2022 07:12 Ответить
Це надовго. Війна буде тривати навіть якщо путін застрелиться.
14.05.2022 07:17 Ответить
Бо росія та путін - як курка та яйце. Яйця курка несе, а взялась вона в ході специфічного еволюційного процесу. Тобто така ось вона є - з клювом, гребінцем і квокає.
14.05.2022 07:22 Ответить
фієрічний дол""**
14.05.2022 07:22 Ответить
Згоден, економіка важко переживе, здебільшого через непрофесійність, та жадібність зелених Zе мародерів.
14.05.2022 07:34 Ответить
він дебіл.. говоритиь загальновідомі речі з виглядом шарікова
14.05.2022 07:47 Ответить
може денацифіцирувати цього пітарка на костюмчик?
14.05.2022 07:51 Ответить
УБЕРИТЕ ИДИОТОВ ОТ ЭКОНОМИКИ !!!

Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.Джерело:
ИЗ-ЗА ВАС, идиотов , малый и средний бизнес вообще в Украину не вернётся.
Налоги надо резко уменьшить на 20 лет , а кое где и отменить , чтобы люди пошли на риск и стали быстро восстанавливать бизнес
14.05.2022 08:30 Ответить
Економіці вже важко переносити таких міністрів.
14.05.2022 08:52 Ответить
Ті, хто думають, що Україна спроможна довго перебувати в стані війни (та ще й на її території) - сильно помиляються. При знищеній екноміці перемога неможлива як явище. Ми в дуже складній ситуації, коли нам потрібна саме швидка перемога, бо затяжна війна нас просто доб'є...
От просте. Зараз у нас масштабна паливна криза. Дефіцит пального у вільному продажі гарантовано загальмує малий та середній бізнес. Підвищаться ціни практично на все. Буде й певний дефіцит товарів на ринку. Він вже є. Доходи у людей не виростуть, зарплати теж - економіка працює на війну, податки "послабили", імпорт-експорт сильно знизився через логістичні проблеми і закриті порти. Як наслідок ВВП впало на третину, і буде далі падати. Поки війна, більшість людей не можуть їхати за кордон - це теж негативно впливає на частину галузей підприємництва. Постійні ракетні обстріли знищують або руйнують бюджетоутворюючі підприємства. Зростає безробіття, що означає недоплати до місцевих бюджетів ПДФО.
Це далеко не весь список наявних, повязаних із війною проблем. Так що не варто зараз поливати Марченка брудом, він каже об'єктивні речі.
14.05.2022 09:39 Ответить
"об'єктивні речі" про збільшення податків?
14.05.2022 11:10 Ответить
Так, це те що реально буде. Податки - це наповнення бюджету, це кошти, які у військовий час потрібні. Інша справа, чи підуть ці кошти туди, куди треба...
показать весь комментарий
14.05.2022 12:09 Ответить
Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.

Жодного слова про нові податки на розкіш, про податки на величезні доходи і неймовірні пенсії, про трикратне зменшення бюджетів оп, вр, км, проте зебіли задумали знову грабувати бідних через збільшення поборів. Як кажуть у зе-команді: "чому ми грабуємо бідних? Да все просто - бідних більшість в Україні, тому вкрасти можна більше".
14.05.2022 09:40 Ответить
Куди ще важче? Зараз за прогнозами мы впадемо мінімум на 70%, а це, по суті, колапс.
14.05.2022 09:43 Ответить
Есть такой блогер (Мальцев его фамилия , посещение психиатра ему бы не пвередили ) но даже в эту безумную голову приходят мысли - восстанавливать Украину будут те кто сейчас за нее сражаться
14.05.2022 09:50 Ответить
восстанавливать Украину будут такие ватные дятлы как Мальцев - точнее за их счет или за счет их детей..
19.05.2022 21:20 Ответить
Іще важче українська економіка переносить ідіотів у владі
14.05.2022 10:21 Ответить
 
 