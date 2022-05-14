Через російську агресію евакуювали 264 заклади цілодобового перебування дітей

Внаслідок російської агресії 264 заклади цілодобового перебування дітей евакуйовані повністю або частково, 83 з них перемістилися в безпечні регіони України, 181 заклад перемістився за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ повідомила радниця - уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, співголова координаційного штабу з питань захисту прав дітей в умовах воєнного часу Дар'я Герасимчук.

"Загалом 264 заклади, в яких на цілодобовому перебуванні знаходилися діти, велика частка серед яких - діти зі статусом дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, здійснили часткову або здебільшого повну евакуацію. З цих 264 закладів 83 перемістилися в безпечні місця в Україні та 181 заклад перемістився за кордон. Але ця статистика постійно зростає, адже ми продовжуємо евакуацію", - сказала Герасимчук.

Вона назвала країни, куди здебільшого евакуйовані дитячі заклади. "Серед країн, які приймають найбільше наших дітей: Польща - 47% всіх дітей, Німеччина - 14%, Італія - близько 5%, Австрія - 6%, Туреччина - 4%. В інших країнах прийняли менший відсоток, але ми вдячні всім країнам, які приймають наших дітей і забезпечують їм належні умови перебування", - зазначила радниця Президента.

Також Герасимчук оприлюднила останні дані щодо пошкоджень закладів освіти внаслідок дій російських загарбників.

"Міністерство науки і освіти нам повідомило, що, за останніми даними, в країні пошкоджено 1721 заклад освіти, 139 закладів освіти повністю зруйновано", - сказала Герасимчук.

