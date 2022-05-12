УКР
Новини
1 979 29

У польських школах навчається 200 тисяч дітей з України

школа

Станом на середу, 11 травня, у польській системі осіти зареєстровано 200 тисяч учнів України, в тому числі 8 тисяч учнів, які навчаються у восьмих класах.

Про це повідомив віцеміністр освіти та науки Даріуш Пьонтковський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За даними Центральної екзаменаційної комісії Польщі, декларації на складання екзамену на атестат зрілості подав 41 учень з України. Усі здають польську мову та математику. Більшість з них обрали англійську (33) та російську (8) як іноземну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За кордон виїхали 23 тисячі вчителів та понад 600 тисяч учнів, - Міносвіти

Автор: 

діти (5316) Польща (8981) школа (2269) переселенці (1001)
Топ коментарі
+4
Кому не подобається в Польщі сидіть по своїх домівках, а якщо вже приїхали, то вчіть мову країни в якій знаходитесь. Звикли живучи в Україні балакати мовою окупанта
12.05.2022 17:50 Відповісти
+3
Дякуємо, Польщо.
12.05.2022 17:32 Відповісти
+2
викладати треба їм українською, хай не ниють
12.05.2022 17:17 Відповісти
можете сами высчитать процент ватности у беженцев...
12.05.2022 17:05 Відповісти
і в коментаторів так само
12.05.2022 17:14 Відповісти
Вибірка з 41 учня не дуже релевантна, щоб робити висновки за 4 мільони виїхавших...
12.05.2022 17:15 Відповісти
Скоріше процент нерозумності (не скажу тупості).Діти обирають російську як обов"язкову іноземну бо нею володіють всі вони,тобто йдуть по легшому шляху.Їм ще треба вивчити і польську,не забувайте.Хоча для дітей то кілька місяців спілкування на дворі з малими поляками.І хоча польська пацанва досить агресивна не треба замикатись в своїй діаспорі...
12.05.2022 17:20 Відповісти
викладати треба їм українською, хай не ниють
12.05.2022 17:17 Відповісти
🇵🇱🇺🇦🔱💪
12.05.2022 17:21 Відповісти
До чого твій висер. поляки вчать собі нове покоління. До України ці діти вже ніякого відношення не матимуть. Нажаль.
12.05.2022 17:33 Відповісти
Детей нужно обучать в Англии! Нужно этого добиться!
12.05.2022 17:21 Відповісти
Украина может сейчас добиться, чтобы Украинских детей обучали в лучших школах и университетах мира и потом они привезут лучшие знания в Украину и это уже будет новая лучшая страна!
12.05.2022 17:23 Відповісти
рано їм ще по європах шастати, спочатку нехай вивчать мову своєї країни України
12.05.2022 17:37 Відповісти
Та тут біженці практично ні при чім - це діти тих, хто має сталий пубут або карту поляка.
12.05.2022 17:27 Відповісти
поляки навчать українських дітей правильної історії: Бандера і УПА - були "фашистами", армія крайова, що вбила 20 тис українців в Україні - це герої; польща проводивши полонізацію і окатоличення українських земель все робила правильно; пілсудський який товаришував з гітлером - національний герой; операція вісла - позбавила поляків українського гніту; немає і не було таких міст як Ряшів, Перемишль, Холм, а є жешув, пшемисль, хелм; місто Ярослав було засновано поляками, а не київським князем, так само Холм був заснований поляками, а не Данилом Галицьким...
12.05.2022 17:31 Відповісти
Rozumiem, że chcesz by uczyły się w Rosji?
12.05.2022 17:35 Відповісти
English, please
12.05.2022 17:37 Відповісти
Дякуємо, Польщо.
12.05.2022 17:32 Відповісти
Чому дякувати? Тим що поляки фактично забрали у нас частину майбутнього. Для України більшість цих дітей втрачена назавжди
12.05.2022 17:36 Відповісти
Спеціально забрали? Я українець в Польщі і бачу як БАГАТО поляки роблять для українців з чистого серця і я сам роблю, від себе і своїх дітей віднімають, хоч не мусять цього робити. Шкода за ваш коментар!
12.05.2022 17:43 Відповісти
Давай почнемо з того, якби Україна впала за три дні, то зараз ті ракети, які вбили 30 тис українців, вбивали б поляків. Ми врятували поляків від війни. Як і країни Балтії та ін. Тому твої скиглення нідочого.
12.05.2022 17:56 Відповісти
Я не скиглю, Україна воює за себе і зі світ -- це очевидне. Тільки не розумію чому такі претензії до Польщі, за що??? Що прийняла кілька мільйонів біженців? Може більше займись Німеччиною, Угорщиною чи іншими країнами...бо так здається що тобі Польща більше винна, ніж московія
12.05.2022 18:05 Відповісти
Поляки? Забрали? Ти ідіот?
12.05.2022 17:51 Відповісти
Здається поляки, ще у 2010 році, відмінили російську, як іноземну у своїх школах....

Щось тут недоопрацьовує наше МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ. Чому не домовляється з польською стороною, про запровадження ІНОЗЕМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ, замість РОСІЙСЬКОЇ?
12.05.2022 17:41 Відповісти
Як читаю тут коментарі деякі ультранаціоналістичні коментарі, що комусь не подобаєтся допомога Польщі -- то не хочеться допомагати. Я сам націоналіст і патріот, алк як багато невдячних українців, шкода
12.05.2022 17:47 Відповісти
Не звертайте увагу, то або ідіоти, або кацапня.
12.05.2022 17:52 Відповісти
Так легко бути патріотом сидячи закордом і не знаючи, що таке сидіти в підвалі, коли рашисти рівняють з землею твоє місто.
12.05.2022 17:53 Відповісти
Я громадянин Польщі вже 20 років (пів життя), тут родина, тут життя -- так склалось життя. Super Gut, особливо для Тебе можу не бути патріотом і не допомагати українцям, бо в Тебе до усіх претензії. Мені що повіситись, щоб Ти був задоволенй?
12.05.2022 17:59 Відповісти
Так ти і христишся з ліва на право.
12.05.2022 20:39 Відповісти
Кому не подобається в Польщі сидіть по своїх домівках, а якщо вже приїхали, то вчіть мову країни в якій знаходитесь. Звикли живучи в Україні балакати мовою окупанта
12.05.2022 17:50 Відповісти
живу в Польщі вже 2 місяці, поляки- чудові,щирі люди, все для нас роблять, безкоштовне житло, харчування 3 рази на день, всі засобигігієни, дітям кожного дня солодке, йогурти, соки..возять машиною оформляти документи, песель тощо. Речі, одяг, іграшки -все несуть. Проїзд безкоштовний, виплати одноразові і на дітей 500 зл кожного місяця.Прийом лікаря - безкоштовно, пані возила мене особисто машиною,а потім купила за свої кошти ліки. Мені купили новий ноут, провели вай фай.Я НЕ ЗНАЮ,ДЕ Б НАС ТАК ПРИЙМАЛИ?!!!! Але......наші люди....леле, то щось...я можу написати цілий трактат про поведінку наших людей, але обмежусь декількома епітетами: наглі, невдячні, безсоромні, невиховані, егоїстичні, базарні баби, чорнороті і що найстрашніше- в них такі самі діти!!! Дивлячись на цей сором, я прийшла до висновку,що нам ще рано до Європи. Совкова поведінка і менталітет ,на жаль, ще нікуди не дівся. І ЩЕ: сюди наїхало багато вати
12.05.2022 20:41 Відповісти
Шановні друзі українці, позбудеться комплексу меншовартості(гаварить па рускі) - розмовляйте українською. Бо мова має значення. Бачите, наприклад коли кацапи прийшли в Маріуполь, то перше, що вони зробили то поміняли на в'їзді до міста таблицю МАРИУПОЛЬ.
12.05.2022 21:33 Відповісти
 
 