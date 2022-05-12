У польських школах навчається 200 тисяч дітей з України
Станом на середу, 11 травня, у польській системі осіти зареєстровано 200 тисяч учнів України, в тому числі 8 тисяч учнів, які навчаються у восьмих класах.
Про це повідомив віцеміністр освіти та науки Даріуш Пьонтковський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
За даними Центральної екзаменаційної комісії Польщі, декларації на складання екзамену на атестат зрілості подав 41 учень з України. Усі здають польську мову та математику. Більшість з них обрали англійську (33) та російську (8) як іноземну.
Щось тут недоопрацьовує наше МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ. Чому не домовляється з польською стороною, про запровадження ІНОЗЕМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ, замість РОСІЙСЬКОЇ?