В польских школах учится 200 тысяч детей из Украины
По состоянию на среду, 11 мая, в польской системе образования зарегистрировано 200 тысяч учеников из Украины, в том числе 8 тысяч учащихся, обучающихся в восьмом классе.
Об этом сообщил вице-министр образования и науки Дариуш Пентковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
По данным Центральной экзаменационной комиссии Польши, декларации по сдаче экзамена на аттестат зрелости подал 41 ученик из Украины. Все сдают польский язык и математику. Большинство из них выбрали английский (33) и русский (8) в качестве иностранного.
Щось тут недоопрацьовує наше МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ. Чому не домовляється з польською стороною, про запровадження ІНОЗЕМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ, замість РОСІЙСЬКОЇ?