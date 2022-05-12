РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8613 посетителей онлайн
Новости
1 979 29

В польских школах учится 200 тысяч детей из Украины

школа

По состоянию на среду, 11 мая, в польской системе образования зарегистрировано 200 тысяч учеников из Украины, в том числе 8 тысяч учащихся, обучающихся в восьмом классе.

Об этом сообщил вице-министр образования и науки Дариуш Пентковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По данным Центральной экзаменационной комиссии Польши, декларации по сдаче экзамена на аттестат зрелости подал 41 ученик из Украины. Все сдают польский язык и математику. Большинство из них выбрали английский (33) и русский (8) в качестве иностранного.

Также смотрите: Рашисты разлучили 4-летнюю Алису с мамой, женщину оставили в "фильтрационном лагере", - "Азов". ВИДЕО

дети (6732) Польша (8827) школа (3049) переселенцы (531)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Кому не подобається в Польщі сидіть по своїх домівках, а якщо вже приїхали, то вчіть мову країни в якій знаходитесь. Звикли живучи в Україні балакати мовою окупанта
показать весь комментарий
12.05.2022 17:50 Ответить
+3
Дякуємо, Польщо.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:32 Ответить
+2
викладати треба їм українською, хай не ниють
показать весь комментарий
12.05.2022 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можете сами высчитать процент ватности у беженцев...
показать весь комментарий
12.05.2022 17:05 Ответить
і в коментаторів так само
показать весь комментарий
12.05.2022 17:14 Ответить
Вибірка з 41 учня не дуже релевантна, щоб робити висновки за 4 мільони виїхавших...
показать весь комментарий
12.05.2022 17:15 Ответить
Скоріше процент нерозумності (не скажу тупості).Діти обирають російську як обов"язкову іноземну бо нею володіють всі вони,тобто йдуть по легшому шляху.Їм ще треба вивчити і польську,не забувайте.Хоча для дітей то кілька місяців спілкування на дворі з малими поляками.І хоча польська пацанва досить агресивна не треба замикатись в своїй діаспорі...
показать весь комментарий
12.05.2022 17:20 Ответить
викладати треба їм українською, хай не ниють
показать весь комментарий
12.05.2022 17:17 Ответить
🇵🇱🇺🇦🔱💪
показать весь комментарий
12.05.2022 17:21 Ответить
До чого твій висер. поляки вчать собі нове покоління. До України ці діти вже ніякого відношення не матимуть. Нажаль.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:33 Ответить
Детей нужно обучать в Англии! Нужно этого добиться!
показать весь комментарий
12.05.2022 17:21 Ответить
Украина может сейчас добиться, чтобы Украинских детей обучали в лучших школах и университетах мира и потом они привезут лучшие знания в Украину и это уже будет новая лучшая страна!
показать весь комментарий
12.05.2022 17:23 Ответить
рано їм ще по європах шастати, спочатку нехай вивчать мову своєї країни України
показать весь комментарий
12.05.2022 17:37 Ответить
Та тут біженці практично ні при чім - це діти тих, хто має сталий пубут або карту поляка.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:27 Ответить
поляки навчать українських дітей правильної історії: Бандера і УПА - були "фашистами", армія крайова, що вбила 20 тис українців в Україні - це герої; польща проводивши полонізацію і окатоличення українських земель все робила правильно; пілсудський який товаришував з гітлером - національний герой; операція вісла - позбавила поляків українського гніту; немає і не було таких міст як Ряшів, Перемишль, Холм, а є жешув, пшемисль, хелм; місто Ярослав було засновано поляками, а не київським князем, так само Холм був заснований поляками, а не Данилом Галицьким...
показать весь комментарий
12.05.2022 17:31 Ответить
Rozumiem, że chcesz by uczyły się w Rosji?
показать весь комментарий
12.05.2022 17:35 Ответить
English, please
показать весь комментарий
12.05.2022 17:37 Ответить
Дякуємо, Польщо.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:32 Ответить
Чому дякувати? Тим що поляки фактично забрали у нас частину майбутнього. Для України більшість цих дітей втрачена назавжди
показать весь комментарий
12.05.2022 17:36 Ответить
Спеціально забрали? Я українець в Польщі і бачу як БАГАТО поляки роблять для українців з чистого серця і я сам роблю, від себе і своїх дітей віднімають, хоч не мусять цього робити. Шкода за ваш коментар!
показать весь комментарий
12.05.2022 17:43 Ответить
Давай почнемо з того, якби Україна впала за три дні, то зараз ті ракети, які вбили 30 тис українців, вбивали б поляків. Ми врятували поляків від війни. Як і країни Балтії та ін. Тому твої скиглення нідочого.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:56 Ответить
Я не скиглю, Україна воює за себе і зі світ -- це очевидне. Тільки не розумію чому такі претензії до Польщі, за що??? Що прийняла кілька мільйонів біженців? Може більше займись Німеччиною, Угорщиною чи іншими країнами...бо так здається що тобі Польща більше винна, ніж московія
показать весь комментарий
12.05.2022 18:05 Ответить
Поляки? Забрали? Ти ідіот?
показать весь комментарий
12.05.2022 17:51 Ответить
Здається поляки, ще у 2010 році, відмінили російську, як іноземну у своїх школах....

Щось тут недоопрацьовує наше МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ. Чому не домовляється з польською стороною, про запровадження ІНОЗЕМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ, замість РОСІЙСЬКОЇ?
показать весь комментарий
12.05.2022 17:41 Ответить
Як читаю тут коментарі деякі ультранаціоналістичні коментарі, що комусь не подобаєтся допомога Польщі -- то не хочеться допомагати. Я сам націоналіст і патріот, алк як багато невдячних українців, шкода
показать весь комментарий
12.05.2022 17:47 Ответить
Не звертайте увагу, то або ідіоти, або кацапня.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:52 Ответить
Так легко бути патріотом сидячи закордом і не знаючи, що таке сидіти в підвалі, коли рашисти рівняють з землею твоє місто.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:53 Ответить
Я громадянин Польщі вже 20 років (пів життя), тут родина, тут життя -- так склалось життя. Super Gut, особливо для Тебе можу не бути патріотом і не допомагати українцям, бо в Тебе до усіх претензії. Мені що повіситись, щоб Ти був задоволенй?
показать весь комментарий
12.05.2022 17:59 Ответить
Так ти і христишся з ліва на право.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:39 Ответить
Кому не подобається в Польщі сидіть по своїх домівках, а якщо вже приїхали, то вчіть мову країни в якій знаходитесь. Звикли живучи в Україні балакати мовою окупанта
показать весь комментарий
12.05.2022 17:50 Ответить
живу в Польщі вже 2 місяці, поляки- чудові,щирі люди, все для нас роблять, безкоштовне житло, харчування 3 рази на день, всі засобигігієни, дітям кожного дня солодке, йогурти, соки..возять машиною оформляти документи, песель тощо. Речі, одяг, іграшки -все несуть. Проїзд безкоштовний, виплати одноразові і на дітей 500 зл кожного місяця.Прийом лікаря - безкоштовно, пані возила мене особисто машиною,а потім купила за свої кошти ліки. Мені купили новий ноут, провели вай фай.Я НЕ ЗНАЮ,ДЕ Б НАС ТАК ПРИЙМАЛИ?!!!! Але......наші люди....леле, то щось...я можу написати цілий трактат про поведінку наших людей, але обмежусь декількома епітетами: наглі, невдячні, безсоромні, невиховані, егоїстичні, базарні баби, чорнороті і що найстрашніше- в них такі самі діти!!! Дивлячись на цей сором, я прийшла до висновку,що нам ще рано до Європи. Совкова поведінка і менталітет ,на жаль, ще нікуди не дівся. І ЩЕ: сюди наїхало багато вати
показать весь комментарий
12.05.2022 20:41 Ответить
Шановні друзі українці, позбудеться комплексу меншовартості(гаварить па рускі) - розмовляйте українською. Бо мова має значення. Бачите, наприклад коли кацапи прийшли в Маріуполь, то перше, що вони зробили то поміняли на в'їзді до міста таблицю МАРИУПОЛЬ.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:33 Ответить
 
 