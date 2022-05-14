Росіяни з "Ураганів" обстріляли село на Дніпропетровщині. Жертв немає, - ОВА

На ранок ворог обстріляв прикордонні території Криворізького району Дніпропетровської області, внаслідок чого на околиці Шестерні прилетіли касетні міни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки.На кількох подвір’ях - касетні боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни рашисти випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет, загинули 17 осіб, - ОВА

Відомо, що на даний час у селі працюють піротехніки ДСНС.