УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4940 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 825 4

Росіяни з "Ураганів" обстріляли село на Дніпропетровщині. Жертв немає, - ОВА

резніченко

На ранок ворог обстріляв прикордонні території Криворізького району Дніпропетровської області, внаслідок чого на околиці Шестерні прилетіли касетні міни.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки.На кількох подвір’ях - касетні боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни рашисти випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет, загинули 17 осіб, - ОВА

Відомо, що на даний час у селі працюють піротехніки ДСНС.

обстріл (31008) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4274)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюсь, наші гаубиці вже ці урагани понищили к чорту.
показати весь коментар
14.05.2022 09:00 Відповісти
Присутність окупантів на правобережжі Дніпра - це взагалі повний пройоб
показати весь коментар
14.05.2022 10:31 Відповісти
А шо не так?ты Люсе Дрыстовичю не веришь?сказал же " ********" значит так и есть он же целый полковник офисный
показати весь коментар
14.05.2022 11:29 Відповісти
 
 