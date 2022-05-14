Росіяни з "Ураганів" обстріляли село на Дніпропетровщині. Жертв немає, - ОВА
На ранок ворог обстріляв прикордонні території Криворізького району Дніпропетровської області, внаслідок чого на околиці Шестерні прилетіли касетні міни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки.На кількох подвір’ях - касетні боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що на даний час у селі працюють піротехніки ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Claudia Smith
показати весь коментар14.05.2022 09:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар14.05.2022 10:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Beer Bear
показати весь коментар14.05.2022 11:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль