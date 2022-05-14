Россияне из "Ураганов" обстреляли село на Днепропетровщине. Жертв нет, – ОВА

На утро враг обстрелял пограничные территории Криворожского района Днепропетровской области, в результате чего на окраины Шестерни прилетели кассетные мины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла. В нескольких дворах - кассетные боеприпасы", - говорится в сообщении.

Известно, что в настоящее время в селе работают пиротехники ГСЧС.