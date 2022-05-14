Россияне из "Ураганов" обстреляли село на Днепропетровщине. Жертв нет, – ОВА
На утро враг обстрелял пограничные территории Криворожского района Днепропетровской области, в результате чего на окраины Шестерни прилетели кассетные мины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла. В нескольких дворах - кассетные боеприпасы", - говорится в сообщении.
Известно, что в настоящее время в селе работают пиротехники ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Claudia Smith
показать весь комментарий14.05.2022 09:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий14.05.2022 10:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Beer Bear
показать весь комментарий14.05.2022 11:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль