Новости Агрессия России против Украины Война
2 825 4

Россияне из "Ураганов" обстреляли село на Днепропетровщине. Жертв нет, – ОВА

резніченко

На утро враг обстрелял пограничные территории Криворожского района Днепропетровской области, в результате чего на окраины Шестерни прилетели кассетные мины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла. В нескольких дворах - кассетные боеприпасы", - говорится в сообщении.

Также читайте: С начала войны рашисты выпустили по Днепропетровщине более 140 ракет, погибли 17 человек, - ОВА

Известно, что в настоящее время в селе работают пиротехники ГСЧС.

обстрел (29670) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4483)
Сподіваюсь, наші гаубиці вже ці урагани понищили к чорту.
14.05.2022 09:00 Ответить
Присутність окупантів на правобережжі Дніпра - це взагалі повний пройоб
14.05.2022 10:31 Ответить
А шо не так?ты Люсе Дрыстовичю не веришь?сказал же " ********" значит так и есть он же целый полковник офисный
14.05.2022 11:29 Ответить
 
 