На відновлення пошкоджених внаслідок бомбардувань житлових будинків та об’єктів інфраструктури Києва потрібно приблизно 80 млн євро
Києву потрібно приблизно 80 млн євро, щоб відновити пошкоджені внаслідок бомбардувань житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Майже 400 об'єктів пошкоджено в Києві, у тому числі понад 200 житлових будинків, приблизно 70 об'єктів освіти, а також лікарні, дитячі будинки та об'єкти транспортної інфраструктури. Приблизно 70-80 млн євро потрібно для того, щоб відновити всю пошкоджену інфраструктуру після повномасштабного вторгнення", - зазначив Поворозник.
За його словами, влада столиці вважає, що кошти на відновлення треба брати щонайменше із трьох джерел: держава, місто і донори, які зголошуються допомагати киянам повернутися до нормального життя.
все это должно быть оформлено с печатью . И если в оценках была ошибка - нести ответственность должны эксперты финансовую . А шапками закидать - тут не пройдёт
Але для цього треба припинити брехать і красти.
А то у нас виходить прем'єр міністр і на весь світ бреше про трильйон долларів. А бреше він для того щоб вкрасти.