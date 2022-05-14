УКР
З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція. ПЕРЕЛІК

З 16 травня на автомобільних дорогах знов запрацює фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.

Про це у фейсбуці повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"З 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у дописі.

Розташування приладів:

м. Київ (27 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Олени Теліги, 37 (навпроти) в бік метро Дорогожичі

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Набережне шосе 4 в бік мосту Метро

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Дніпровська набережна / вул. Причальна в бік мосту Патона

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Братиславська, 18 в бік просп. Броварський

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Чоколівський бульвар, 24 в бік пл. Севастопольська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02міст Північний на Лівий берег напрямок спрямування приладу на лівий берег

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Броварський пр./ вул. Будівельників напрямок спрямування приладу метро Лісова

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02міст Північний на Правий берег напрямок спрямування приладу на правий берег

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02міст Південний на Лівий берег напрямок спрямування приладу на лівий берег

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02міст Південний на Правий берег напрямок спрямування приладу на правий берег

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Героїв Сталінграда, 25 в бік вул. Маршала Тимошенко

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Маяковського, 56 в бік вул. Марини Цвєтаєвої

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Маяковського, 65 в бік вул. Сержа Лифаря

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02бр. Дружби народів, 36 в бік метро Дружби Народів

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02бр. Дружби народів, 27 в бік Набережного шосе

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Столичне шосе 58 напрямок спрямування приладу в м. Київ

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Столичне шосе 58 напрямок спрямування приладу в м. Обухів

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Харківська площа (лівий проїзд) напрямок спрямування приладу м. Бориспіль

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Харківська площа (правий проїзд) напрямок спрямування приладу м. Бориспіль

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Братиславська, 9Г напрямок спрямування приладу вул. Крайня

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Т. Драйзера, 32 напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Наталії Ужвій, 1 напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Правди, 58 напрямок спрямування приладу вул. Світлицького

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Ярослава Івашкевича, 5 напрямок спрямування приладу вул. Пріорська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Автозаводська, 24/1 напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Голосіївський, 96 напрямок спрямування приладу вул. Маричанська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Т. Драйзера, 4 напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського

м. Біла Церква ( 2 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка

м. Вінниця (4 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Київська, 65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Пирогова, 61 напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка

м. Луцьк (4 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська

м. Кривий Ріг (2 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Волгоградська, 11 напрямок спрямування приладу вул. Марійська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Волгоградська, 13 напрямок спрямування приладу вул. Медова

м. Житомир (2 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Чуднівський міст напрямок спрямування приладу вул. Качинського

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Перемоги, 86 напрямок спрямування приладу вул. Миколи Сціборського

м. Хуст (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Волошина, 81 напрямок спрямування приладу центр міста

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Івана Франка, 165 напрямок спрямування приладу центр міста

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Львівська, 157 напрямок спрямування приладу вул. 9-го травня

м. Мукачево (1 прилад контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Івана Франка, 74 напрямок спрямування приладу вул. Миру

м. Івано-Франківськ (2 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в'їзд в місто

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева

м. Кропивницький (5 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Габдрахманова, 35А напрямок спрямування приладу вул. Шатила

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Яновського, 65 напрямок спрямування приладу вул. Ушакова

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Холодноярська, 196 напрямок спрямування приладу вул. Короленка

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Полтавська, 40 напрямок спрямування приладу пл. Дружби Народів

м. Львів (5 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 напрямок спрямування приладу вул. Стрийська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу вул. Івана Павла ІІ

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Княгині Ольги, 100К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Сихівська, 16А напрямок спрямування приладу вул. Зелена

м. Одеса (9 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Добровольського, 123А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Шевченка, 4А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу дорога Південна

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу дорога Миколаївська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Семена Палія, 25A напрямок спрямування приладу Південної дороги

м. Кременчук (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Свободи, 69А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева

м. Полтава (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Світанкова, 14 напрямок спрямування приладу вул. Юрія Тимошенко

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Великотирнівська, 19 напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Європейська, 155 напрямок спрямування приладу вул. Автобазівська

м. Суми (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. В‘ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 39) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Героїв Крут, 1/3 напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Кондратьєва 129 напрямок спрямування приладу вул. Прокоф‘єва

м. Тернопіль (5 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Злуки, 47Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Злуки, 45Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальца

м. Хмельницький (1 прилад контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Кам'янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького

м. Черкаси (4 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Хіміків, 30 напрямок спрямування приладу вул. В’ячеслава Галви

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Благовісна 36/47 напрямок спрямування приладу вул. Грушевського

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Надпільна, 208 напрямок спрямування приладу вул. Івана Франка

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола

м. Чернівці (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Винниченка, 116 напрямок спрямування приладу вул. Степова

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Старожучківський шлях напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02Старожучківський шлях напрямок спрямування приладу вул. Білоруська

м. Чернігів (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02вул. Рокосовського, 12 к2 напрямок спрямування приладу вул. Захисників України

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Миру, 296 напрямок спрямування приладу вул. Володимира Дрозда

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02просп. Миру, 241А напрямок спрямування приладу вул. Льотна

Київська область (6 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 26 км+088 автодороги H-01 напрямок спрямування м. Обухів

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 44 км+100 автодороги M-07 напрямок спрямування м. Київ

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 3 км+441 автодороги P-01 напрямок спрямування м. Київ

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 3 км+461 автодороги P-01 напрямок спрямування м. Обухів

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 28 км+870 автодороги М-05 напрямок спрямування м. Одеса

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 19 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування м. Одеса

Вінницька область (4 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 376 км+261 автодороги M-30 напрямок спрямування м. Хмельницький

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 404 км+377 автодороги M-30 напрямок спрямування м. Вінниця

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 294 км+619 автодороги M-21 напрямок спрямування м. Вінниця

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 371 км+527 автодороги M-30 напрямок спрямування м. Хмельницький

Волинська область (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 95 км+200 автодороги H-22 напрямок спрямування м. Луцьк

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 444 км+971 автодороги M-07 напрямок спрямування м. Любомль

Житомирська область (6 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 94 км+461 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Київ

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 94 км+686 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Житомир

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 97 км+297 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Київ

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 97 км+627 автодорогиM-06 напрямок спрямування м. Житомир

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 158 км+305 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Рівне

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 174 км+632 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Житомир

Закарпатська область (8 приладів контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 780 км +785 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Мукачево

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 772 км+750 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Ужгород

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 95 км+424 автодороги H-09 напрямок спрямування смт. Буштино

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 98 км+824 автодороги H-09 напрямок спрямування с. Бедевля

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 33 км+714 автодороги M-23 напрямок спрямування вул. Гички

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 39 км+706 автодороги M-23 напрямок спрямування вул. Молодіжна

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 0 км+694 автодороги Т-07-19 напрямок спрямування вул. Центральна

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 0 км+907 автодороги M-23 напрямок спрямування вул. Мікеша

Івано-Франківська область (1 прилад контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 244 км+199 автодороги H-09 напрямок спрямування смт. Делятин

Львівська область (2 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 10 км+100 автодороги М-10 напрямок спрямування м. Івано-Франкове

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 685 км+309 автодороги M-06 напрямок спрямування с.Долинівка

Одеська область (1 прилад контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 3 км+015 автодороги T-16-28 напрямок спрямування м. Одеса

Полтавська область (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 155 км+696 автодороги M-03 напрямок спрямування м. Київ

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 319 км+374 автодороги M-03 напрямок спрямування м. Полтава

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 324 км+515 автодороги M-03 напрямок спрямування м. Полтава

Рівненська область (3 прилади контролю)

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 340 км+202 автодороги М-06 напрямок спрямування с. Панталія

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 394 км+318 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Львів

З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція 02на 328 км+826 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Київ

ПДР (481) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) патрульна поліція (1449) Білошицький Олексій (116)
+6
Таку "величну стратегію" відновлення роботи камер відеонагляду в період війни могли придумати круглі або кантоваті дебіли від МВС, ото читаєш допис від заступника керівника патрульної поліції Білошицького і диву дивуєшся, і все через те, що два козлики не розминулись на трасі Житомир-Чоп, де загинули люди. Але шановні і нешановні "стратеги", ця система зовсім не захищена і ніхто мене в цьому не переконає, бо знаю про що кажу. Кілька хакерських атак і ворог буде бачити усе онлайн від Польщі (Львова), Чехії (Ужгорода) усі траси з усіма колонами до Києва і далі до Полтави, Одеси. Що важніше? Людське життя і безпека країни чи кільканадцять тисяч від штрафів. Та пального немає, далі приватний транспорт взагалі зупиниться, то який економічний ефект ? А може це спланована диверсія ? Знову купа питань? Що, знову не на часі і "не треба розхитувати лодку"? Бачите, відеореєстратори з автомашин зняти, зате відеонагляд відновити!!!! Та ви, нерадиві ракетчики з патрульними поліції вже визначіться, видно ніколи не грали в шахи, що навіть не в силі продумати 2-3 кроки вперед, виглядає, що забавлялись у чапаєва.... Отакі люди керують правоохоронною системою... Тупість зашкалює.... Шкода , що ніхто не дослухається, пенсіонер, ветеран ОВО .
показати весь коментар
14.05.2022 19:14 Відповісти
+3
ДАВНО ПОРА.
Столько дебилов гоняет по Киеву дзюря на ПДД, что складывается впечатление, что в столицу съехались все дебилы за рулём со всей Украины.
показати весь коментар
14.05.2022 17:56 Відповісти
+2
А за выезд на встречку чтобы обьехать блоки на дорогах будут штрафовать? И за разбитые снарядами стекла и машины?
показати весь коментар
14.05.2022 18:10 Відповісти
Коментувати
"Обложили меня,обложили,гонят весело на номера!"
Фиксацию нужно было возобновить месяц назад и блоки во многих местах убрать.
показати весь коментар
14.05.2022 18:07 Відповісти
А за выезд на встречку чтобы обьехать блоки на дорогах будут штрафовать? И за разбитые снарядами стекла и машины?
показати весь коментар
14.05.2022 18:10 Відповісти
блоков еще больше надо поставить, чтоб дибилы не летали
показати весь коментар
14.05.2022 18:56 Відповісти
самое плохое , орки могут подключиться и просматривать все дороги
показати весь коментар
14.05.2022 18:16 Відповісти
Таку "величну стратегію" відновлення роботи камер відеонагляду в період війни могли придумати круглі або кантоваті дебіли від МВС, ото читаєш допис від заступника керівника патрульної поліції Білошицького і диву дивуєшся, і все через те, що два козлики не розминулись на трасі Житомир-Чоп, де загинули люди. Але шановні і нешановні "стратеги", ця система зовсім не захищена і ніхто мене в цьому не переконає, бо знаю про що кажу. Кілька хакерських атак і ворог буде бачити усе онлайн від Польщі (Львова), Чехії (Ужгорода) усі траси з усіма колонами до Києва і далі до Полтави, Одеси. Що важніше? Людське життя і безпека країни чи кільканадцять тисяч від штрафів. Та пального немає, далі приватний транспорт взагалі зупиниться, то який економічний ефект ? А може це спланована диверсія ? Знову купа питань? Що, знову не на часі і "не треба розхитувати лодку"? Бачите, відеореєстратори з автомашин зняти, зате відеонагляд відновити!!!! Та ви, нерадиві ракетчики з патрульними поліції вже визначіться, видно ніколи не грали в шахи, що навіть не в силі продумати 2-3 кроки вперед, виглядає, що забавлялись у чапаєва.... Отакі люди керують правоохоронною системою... Тупість зашкалює.... Шкода , що ніхто не дослухається, пенсіонер, ветеран ОВО .
показати весь коментар
14.05.2022 19:14 Відповісти
ЭТИ ДИБИЛЫ КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПРИ ВЛАСТИ В КИЕВЕ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ СТАРАЮТСЯ ВЫЗВАТЬ НЕНАВИСТЬ И ОТВРАЩЕНИЕ У НАРОДА .
показати весь коментар
14.05.2022 20:34 Відповісти
Еті дебіли которих ви так любите я напомню 73%,ні ?
показати весь коментар
14.05.2022 22:07 Відповісти
Та правильно!, парковки, налоги, пдд, расслабилсплебс с беспошлиной из Ивроп!)
показати весь коментар
14.05.2022 18:26 Відповісти
Говорили -балакали, сели дай заплакали. Тоесть теперь рашисты смогут наблюдать за передвижением наших войск и добробатов в онлайн режиме? Таки война ничего не научила нашу власть
показати весь коментар
14.05.2022 18:56 Відповісти
Нарешті. Дочекалися. Дуже дякую.
показати весь коментар
14.05.2022 19:27 Відповісти
Ок. Але, коли я їду трасою 110 і в'їджаю в населений пункт, перед яким немає позначення (бо їх познімали), то що я порушую?
показати весь коментар
14.05.2022 19:51 Відповісти
А якого хера її вимикали взагалі?
показати весь коментар
14.05.2022 21:43 Відповісти
Все мусора сначала свалили, а потом поняли что можно хорошо заработать ,и я не про автоматическую фиксацию...
показати весь коментар
14.05.2022 22:33 Відповісти
 
 