З 16 травня відновлюється фіксація порушень ПДР в автоматичному режимі, - патрульна поліція. ПЕРЕЛІК

З 16 травня на автомобільних дорогах знов запрацює фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.

Про це у фейсбуці повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"З 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у дописі.

Читайте також: Військовозобов'язаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Розташування приладів:

м. Київ (27 приладів контролю)

вул. Олени Теліги, 37 (навпроти) в бік метро Дорогожичі

Набережне шосе 4 в бік мосту Метро

Дніпровська набережна / вул. Причальна в бік мосту Патона

вул. Братиславська, 18 в бік просп. Броварський

Чоколівський бульвар, 24 в бік пл. Севастопольська

міст Північний на Лівий берег напрямок спрямування приладу на лівий берег

Броварський пр./ вул. Будівельників напрямок спрямування приладу метро Лісова

міст Північний на Правий берег напрямок спрямування приладу на правий берег

міст Південний на Лівий берег напрямок спрямування приладу на лівий берег

міст Південний на Правий берег напрямок спрямування приладу на правий берег

просп. Героїв Сталінграда, 25 в бік вул. Маршала Тимошенко

просп. Маяковського, 56 в бік вул. Марини Цвєтаєвої

просп. Маяковського, 65 в бік вул. Сержа Лифаря

бр. Дружби народів, 36 в бік метро Дружби Народів

бр. Дружби народів, 27 в бік Набережного шосе

Столичне шосе 58 напрямок спрямування приладу в м. Київ

Столичне шосе 58 напрямок спрямування приладу в м. Обухів

Харківська площа (лівий проїзд) напрямок спрямування приладу м. Бориспіль

Харківська площа (правий проїзд) напрямок спрямування приладу м. Бориспіль

вул. Братиславська, 9Г напрямок спрямування приладу вул. Крайня

вул. Т. Драйзера, 32 напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського

вул. Наталії Ужвій, 1 напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька

просп. Правди, 58 напрямок спрямування приладу вул. Світлицького

вул. Ярослава Івашкевича, 5 напрямок спрямування приладу вул. Пріорська

вул. Автозаводська, 24/1 напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська

просп. Голосіївський, 96 напрямок спрямування приладу вул. Маричанська

вул. Т. Драйзера, 4 напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського

м. Біла Церква ( 2 прилади контролю)

вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова

просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка

м. Вінниця (4 прилади контролю)

вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова

вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти

вул. Київська, 65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського

вул. Пирогова, 61 напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка

м. Луцьк (4 прилади контролю)

вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова

вул. В'ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха

вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького

вул. Конякіна, 18А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська

м. Кривий Ріг (2 прилади контролю)

вул. Волгоградська, 11 напрямок спрямування приладу вул. Марійська

вул. Волгоградська, 13 напрямок спрямування приладу вул. Медова

м. Житомир (2 прилади контролю)

Чуднівський міст напрямок спрямування приладу вул. Качинського

вул. Перемоги, 86 напрямок спрямування приладу вул. Миколи Сціборського

м. Хуст (3 прилади контролю)

вул. Волошина, 81 напрямок спрямування приладу центр міста

вул. Івана Франка, 165 напрямок спрямування приладу центр міста

вул. Львівська, 157 напрямок спрямування приладу вул. 9-го травня

м. Мукачево (1 прилад контролю)

вул. Івана Франка, 74 напрямок спрямування приладу вул. Миру

м. Івано-Франківськ (2 прилади контролю)

вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в'їзд в місто

вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева

м. Кропивницький (5 приладів контролю)

вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського

вул. Габдрахманова, 35А напрямок спрямування приладу вул. Шатила

вул. Яновського, 65 напрямок спрямування приладу вул. Ушакова

вул. Холодноярська, 196 напрямок спрямування приладу вул. Короленка

вул. Полтавська, 40 напрямок спрямування приладу пл. Дружби Народів

м. Львів (5 приладів контролю)

просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 напрямок спрямування приладу вул. Стрийська

просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини

вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу вул. Івана Павла ІІ

вул. Княгині Ольги, 100К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого

вул. Сихівська, 16А напрямок спрямування приладу вул. Зелена

м. Одеса (9 приладів контролю)

просп. Добровольського, 123А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова

просп. Шевченка, 4А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська

Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу дорога Південна

просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана

Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна

вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного

Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія

Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу дорога Миколаївська

вул. Семена Палія, 25A напрямок спрямування приладу Південної дороги

м. Кременчук (3 прилади контролю)

274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський

просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка

просп. Свободи, 69А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева

м. Полтава (3 прилади контролю)

вул. Світанкова, 14 напрямок спрямування приладу вул. Юрія Тимошенко

вул. Великотирнівська, 19 напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи

вул. Європейська, 155 напрямок спрямування приладу вул. Автобазівська

м. Суми (3 прилади контролю)

вул. В‘ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 39) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська

вул. Героїв Крут, 1/3 напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка

вул. Кондратьєва 129 напрямок спрямування приладу вул. Прокоф‘єва

м. Тернопіль (5 приладів контролю)

просп. Злуки, 47Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе

просп. Злуки, 45Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого

вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка

вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери

просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальца

м. Хмельницький (1 прилад контролю)

вул. Кам'янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького

м. Черкаси (4 прилади контролю)

просп. Хіміків, 30 напрямок спрямування приладу вул. В’ячеслава Галви

вул. Благовісна 36/47 напрямок спрямування приладу вул. Грушевського

вул. Надпільна, 208 напрямок спрямування приладу вул. Івана Франка

просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола

м. Чернівці (3 прилади контролю)

вул. Винниченка, 116 напрямок спрямування приладу вул. Степова

Старожучківський шлях напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська

Старожучківський шлях напрямок спрямування приладу вул. Білоруська

м. Чернігів (3 прилади контролю)

вул. Рокосовського, 12 к2 напрямок спрямування приладу вул. Захисників України

просп. Миру, 296 напрямок спрямування приладу вул. Володимира Дрозда

просп. Миру, 241А напрямок спрямування приладу вул. Льотна

Київська область (6 приладів контролю)

на 26 км+088 автодороги H-01 напрямок спрямування м. Обухів

на 44 км+100 автодороги M-07 напрямок спрямування м. Київ

на 3 км+441 автодороги P-01 напрямок спрямування м. Київ

на 3 км+461 автодороги P-01 напрямок спрямування м. Обухів

на 28 км+870 автодороги М-05 напрямок спрямування м. Одеса

на 19 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування м. Одеса

Вінницька область (4 прилади контролю)

на 376 км+261 автодороги M-30 напрямок спрямування м. Хмельницький

на 404 км+377 автодороги M-30 напрямок спрямування м. Вінниця

на 294 км+619 автодороги M-21 напрямок спрямування м. Вінниця

на 371 км+527 автодороги M-30 напрямок спрямування м. Хмельницький

Волинська область (3 прилади контролю)

на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський

на 95 км+200 автодороги H-22 напрямок спрямування м. Луцьк

на 444 км+971 автодороги M-07 напрямок спрямування м. Любомль

Житомирська область (6 приладів контролю)

на 94 км+461 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Київ

на 94 км+686 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Житомир

на 97 км+297 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Київ

на 97 км+627 автодорогиM-06 напрямок спрямування м. Житомир

на 158 км+305 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Рівне

на 174 км+632 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Житомир

Закарпатська область (8 приладів контролю)

на 780 км +785 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Мукачево

на 772 км+750 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Ужгород

на 95 км+424 автодороги H-09 напрямок спрямування смт. Буштино

на 98 км+824 автодороги H-09 напрямок спрямування с. Бедевля

на 33 км+714 автодороги M-23 напрямок спрямування вул. Гички

на 39 км+706 автодороги M-23 напрямок спрямування вул. Молодіжна

на 0 км+694 автодороги Т-07-19 напрямок спрямування вул. Центральна

на 0 км+907 автодороги M-23 напрямок спрямування вул. Мікеша

Івано-Франківська область (1 прилад контролю)

на 244 км+199 автодороги H-09 напрямок спрямування смт. Делятин

Львівська область (2 прилади контролю)

на 10 км+100 автодороги М-10 напрямок спрямування м. Івано-Франкове

на 685 км+309 автодороги M-06 напрямок спрямування с.Долинівка

Одеська область (1 прилад контролю)

на 3 км+015 автодороги T-16-28 напрямок спрямування м. Одеса

Полтавська область (3 прилади контролю)

на 155 км+696 автодороги M-03 напрямок спрямування м. Київ

на 319 км+374 автодороги M-03 напрямок спрямування м. Полтава

на 324 км+515 автодороги M-03 напрямок спрямування м. Полтава

Рівненська область (3 прилади контролю)

на 340 км+202 автодороги М-06 напрямок спрямування с. Панталія

на 394 км+318 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Львів

на 328 км+826 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Київ