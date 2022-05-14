Пес із Росгвардії опанував команди українською і служить у Нацгвардії. ФОТО
Трофейна бельгійська вівчарка, яка раніше служила в Росгвардії, менше ніж за місяць вивчила команди українською мовою і перебуває в лавах Нацгвардії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Сегодня.
До Нацгвардії бельгійська вівчарка потрапила після того, як українські війська розгромили формування росіян в одному з районів Миколаївської області:
"Собака розумна, відмінна. До своїх обов'язків приступить дуже скоро. Щодо команд українською мовою – вони дублюються жестом та голосом. Іншими словами, пес прийняв українську мову і почав її розуміти", – розповів Юрій Шутяк, який очолює Миколаївську обласну громадську організацію зі сприяння обороні України.
Собака розпочне роботу днями. "Поки що батальйон, у якому перебуває пес, у резерві", – уточнив Шутяк.
На відміну від диких кацапів.
Мой перевод этого комментария с украинского на русский БЕЗ гугла (в одном слове сомневаюсь):
Интеллигентная собака умеет даже воду после себя смыть.
В отличие от диких кацапов.
Кацапы, вы реально НАСТОЛЬКО ТУПЫЕ?!!! В чём вообще ДЛЯ ВАС за проблема с украинским языком?! Я ещё понимаю латышский, но УКРАИНСКИЙ?!!!
Я всё таки сильно подозреваю, что никакие вы /на президента вашего/ не братья украинцам, потому что они поймут, что на латышском значит CUKURS (цукор), а вы - НЕТ!
Ще років 15 тому на якомусь форумі я просто в осад вивалився від їхнього "знання" їхнього ж "єзига". І несподівано дійшов висновку, що я, поляк, краще знаю їхню, перепрошую, мову за них самих.
Десь Дарвін у своєї теорії щось наплутав або не врахував.
Как я прочитал комментарий на украинском, будучи латышом из Латвии? Так я же как и собака не москаль! А "благодаря" **********"денацификации и постоянно включённым новостям Украины на государственном языке Украины, мне уже трижды снились сны в которых я без акцента говорю на украинском языке. Наяву пока так не получается - возраст, а во сне видно мозг без дополнительной дневной нагрузки без проблем и БЕГЛО думает на украинском! Я сам в шоке!
*****, ты этого хотел добиться?!
Він присяги нікому не давав, тож і нікого не зраджував.
А тварини, особливо зґрайні, всі одинакові, хто весь час поряд, годує і не ображає, той і лідер зґраї.
