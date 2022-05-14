УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9888 відвідувачів онлайн
Новини Війна
22 448 85

Пес із Росгвардії опанував команди українською і служить у Нацгвардії. ФОТО

Трофейна бельгійська вівчарка, яка раніше служила в Росгвардії, менше ніж за місяць вивчила команди українською мовою і перебуває в лавах Нацгвардії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Сегодня.

Пес із Росгвардії опанував команди українською і служить у Нацгвардії 01

До Нацгвардії бельгійська вівчарка потрапила після того, як українські війська розгромили формування росіян в одному з районів Миколаївської області:

"Собака розумна, відмінна. До своїх обов'язків приступить дуже скоро. Щодо команд українською мовою – вони дублюються жестом та голосом. Іншими словами, пес прийняв українську мову і почав її розуміти", – розповів Юрій Шутяк, який очолює Миколаївську обласну громадську організацію зі сприяння обороні України.

Пес із Росгвардії опанував команди українською і служить у Нацгвардії 02

Також дивіться: 22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП. ФОТОрепортаж

Собака розпочне роботу днями. "Поки що батальйон, у якому перебуває пес, у резерві", – уточнив Шутяк.

Автор: 

Національна гвардія (1648) трофеї (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+85
бачу синку що ти не москаль
показати весь коментар
14.05.2022 19:16 Відповісти
+80
Навіть москальский пес вивчив за місяць українську, а тут свої ж громадяни з числа "бєженців", не в змозі перейти на мову.
показати весь коментар
14.05.2022 19:20 Відповісти
+75
Собака розуміє українську, кацапи ні. То собака розумніша за кацапів?!
показати весь коментар
14.05.2022 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Історія про те як Мухтар дай лапу вєрний пьос, перетворився на Комісара Рекса
показати весь коментар
14.05.2022 19:14 Відповісти
🐶
показати весь коментар
14.05.2022 19:46 Відповісти
Собака розуміє українську, кацапи ні. То собака розумніша за кацапів?!
показати весь коментар
14.05.2022 19:54 Відповісти
Без сумніву, собака розумніша.
показати весь коментар
14.05.2022 19:59 Відповісти
Бо вона розіє в чому різниця якою мовою говорити!!!)))
показати весь коментар
14.05.2022 20:29 Відповісти
вівчарка розумніша за кацапів в будь-якій ситуації.
показати весь коментар
14.05.2022 20:02 Відповісти
Інтелігентний собакєн вміє навіть воду після себе змити.
На відміну від диких кацапів.

показати весь коментар
14.05.2022 20:22 Відповісти
Klasse! 😄
показати весь коментар
14.05.2022 20:46 Відповісти
Я никогда и ни у кого не брал уроков украинского языка, я только регулярно смотрю онлайн марафон о ВОЙНЕ в Украине развязанной руSSкими фашистами. Я в совершенстве знаю два языка - латышский и русский (не путать с руSSким!).
Мой перевод этого комментария с украинского на русский БЕЗ гугла (в одном слове сомневаюсь):
Интеллигентная собака умеет даже воду после себя смыть.
В отличие от диких кацапов.

Кацапы, вы реально НАСТОЛЬКО ТУПЫЕ?!!! В чём вообще ДЛЯ ВАС за проблема с украинским языком?! Я ещё понимаю латышский, но УКРАИНСКИЙ?!!!

Я всё таки сильно подозреваю, что никакие вы /на президента вашего/ не братья украинцам, потому что они поймут, что на латышском значит CUKURS (цукор), а вы - НЕТ!
показати весь коментар
14.05.2022 22:22 Відповісти
Кацапы Латвии в большинстве латышский знает-понимает. Но говорить - никогда. Потому что бывшие "господа" и латыши вобще поголовно нацики. Как то так. Про украинский ваще молчу.
показати весь коментар
14.05.2022 23:38 Відповісти
Собака розумніше не тільки від кацапів, а від значної кількості так званих російськомовних українців з "нашої еліти", які не тільки не знають української мови, а бояться її як чорт ладана, заполонили теле ефіри "русько-язичні" червоненки, гордони, співаки, навіть придумали так звану руську мову для українців, бо їм не комфортно з українцями, вони ворожі до української культури, мови, ці пристосуванці з патріотичними гаслами. Вони не "хотять коверкать родную речь" (тобто кацапську) і насаджують її українцям уже з 1939, а кацапи далі пропагандують що це українці притісняють язичних. Собака зрозуміла українську ........ за місяць, а "еліта" не змогла вивчити з 24 серпня 1991 року. В США така "еліта" не тільки до держслужби не виросла б, а навіть громадянства не отримала б. Але це Україна. Щоб отримати паспорт гр.України екзамен з української мови і історії України здавати не потрібно, а шкода.....
показати весь коментар
14.05.2022 20:18 Відповісти
То відверто тупа ,ватна мразота.
показати весь коментар
14.05.2022 20:40 Відповісти
А що є сумніви ?
показати весь коментар
14.05.2022 20:54 Відповісти
і розумніша від деяких наших політичних діячів теж, які ніяк не приймуть, що Україна не росія.
показати весь коментар
14.05.2022 22:02 Відповісти
кацапи і свою не здатні вивчити, як наприклад цей асвабадітєль (колишній)
показати весь коментар
14.05.2022 22:11 Відповісти
Абьір.. абьір .. Абірвалг!!
показати весь коментар
15.05.2022 02:04 Відповісти
Так і є.
Ще років 15 тому на якомусь форумі я просто в осад вивалився від їхнього "знання" їхнього ж "єзига". І несподівано дійшов висновку, що я, поляк, краще знаю їхню, перепрошую, мову за них самих.
показати весь коментар
29.07.2024 02:27 Відповісти
бачу синку що ти не москаль
показати весь коментар
14.05.2022 19:16 Відповісти
Зі мною трапилася подібна історія. Якось оказією я підібрав дорослу вівчарку та й привчив її виконувати команди сказані німецькою мовою. А проживаю я поряд з одним із курортів на Західній Україні. Оце іду містечком собака на прогулянці поряд. Команди німецькою. І враз запитання А пачему на немецком? А я у відповідб- А ви звідки? С Харькова, Данецка. А чому російською? За українське сало собака звикла до команди німецькою, а от маскаль за це ж українську сало не може українською
показати весь коментар
14.05.2022 20:50 Відповісти
Пес-наш...
показати весь коментар
14.05.2022 19:16 Відповісти
Бо сало смачніше за репу!
показати весь коментар
14.05.2022 19:17 Відповісти
Или - человеческое отношение.
показати весь коментар
14.05.2022 19:32 Відповісти
Це насамперед!
показати весь коментар
14.05.2022 19:40 Відповісти
Навіть москальский пес вивчив за місяць українську, а тут свої ж громадяни з числа "бєженців", не в змозі перейти на мову.
показати весь коментар
14.05.2022 19:20 Відповісти
Ну, що за хрінь. Най балакають в побуті як хочуть. Вони ж в Україну їдуть, бо думають, що тут волі більше.
показати весь коментар
14.05.2022 20:18 Відповісти
Псу легче - словарный запас небольшой. Но люди поже может научится говорить на другом языке довольно быстро. Вопрос в мотивации. Украинская коллега сестры от беженцев из Кривого Рога за 2 месяца уже понемного начинает говорить на латышском. 6 лет назад я ехал из Риги в Венгрию вместе с китайкой из Шанхая. Она владела латышском почти полностью. Как сама сказала - научилась за полтора года. А в это самое время у нас в наследстве от совка дафига кацапов-колонистов и дембелей из начальства Прибалтийского военного округа. Множество из них тут живут по 40-70 лет - а говорит только на кацапском. Тут уже другой вопрос - а нахрена они у нас мучается? Мы их тут не держим.
показати весь коментар
14.05.2022 23:49 Відповісти
Собаці знадобився місяць, щоб вивчити українську, а дехто й за 30 років не опанував. І "принципово" спілкується російською. Навіть у Львові, куди втік від "русскава мира".
показати весь коментар
14.05.2022 19:20 Відповісти
Точно! У Франику аналогічна ситуація. Місцеві всі плюються. За "республіку биковель" взагалі не згадую - там окрема країна.
показати весь коментар
14.05.2022 19:26 Відповісти
+++так так....є....30 років і не знати мови де живеш....просто є ті хто любить Україну і ті хто її ненавидить
показати весь коментар
14.05.2022 20:28 Відповісти
Навіть пес за два місяці зрозумів украінську мову, а москальська вата за 30 р незалежнасті нєпанімаєт. Виходить що пси розумніші за москалів ?
показати весь коментар
14.05.2022 19:21 Відповісти
У собаки челюсть не такая....
показати весь коментар
14.05.2022 19:28 Відповісти
собачка породистая, свинок в родословной нет.
показати весь коментар
14.05.2022 20:19 Відповісти
Собакоязычная!)))
показати весь коментар
14.05.2022 21:10 Відповісти
хіба не очевидно?
показати весь коментар
14.05.2022 19:31 Відповісти
Собака розумніша від орків)
показати весь коментар
14.05.2022 19:22 Відповісти
Ось така наша солов'їна мова!
показати весь коментар
14.05.2022 19:23 Відповісти
Ага, пригадую історію про цю собачку. її мирні мешканці прихистили. тварина дуже розумна)
показати весь коментар
14.05.2022 19:23 Відповісти
Я таки переконуюсь, що краще вже наступним президентом буде бойовий собака Патрон, ніж дурнуватий віслюк Зеленський.
показати весь коментар
14.05.2022 19:26 Відповісти
собака за місяць вивчила українську а велика кількість українців за все життя неспромоглися мову вивчити-
показати весь коментар
14.05.2022 19:27 Відповісти
Бо такі люди , просто розумово- відсталі 😀
показати весь коментар
14.05.2022 19:38 Відповісти
Тут колись хтось написав: "У Львові студенти з Африки та Азії за рік вивчають українську мову і вільно нею розмовляють Кацапоїди живуть в Україні десятками років і її засвоїть не можуть Висновок - не той народ "чурками" називать треба!"
показати весь коментар
14.05.2022 19:45 Відповісти
Якби хотіли, вивчили. Там справа у кацапському шовінізмі (типу світогляді), а у випадку з малоросами - у синдромі меншовартості. Вони принципово не хочуть вивчати (а тим більше говорити) українською. І кацапня, і малоросня вважають себе вищими за те, щоб розмовляти українською, називаючи її "селюцькою". Це твердження настільки в'їлося у свідомість малоросів і манкуртів, що вони психологічно не можуть подолати цей бар'єр.
показати весь коментар
14.05.2022 20:01 Відповісти
https://twitter.com/DimSel007/status/1514661544990236682 https://twitter.com/DimSel007/status/1514661544990236682

показати весь коментар
14.05.2022 23:48 Відповісти
на відміну від кацапа, навіть собака за місяць може вивчити українську мову. Не здивуюсь, якщо виявиться, що ця вівчарка вже чисто вимовляє слово "нісенітниця".
показати весь коментар
14.05.2022 19:34 Відповісти
😁👍😊
показати весь коментар
14.05.2022 19:49 Відповісти
і паляниця
показати весь коментар
14.05.2022 21:55 Відповісти
Пес выглядит умнее,чем любой путиноид.
показати весь коментар
14.05.2022 19:36 Відповісти
Чому так мало коментарів ,рузгечелюсних хАхлов?))) Невже стидно дебілами?))
показати весь коментар
14.05.2022 19:38 Відповісти
Пес вибрав СВОБОДУ!!! Так скоро ще й почне гавкать "Героям слава!"
показати весь коментар
14.05.2022 19:41 Відповісти
Вже почав вигавкувати: "Паляниця"
показати весь коментар
14.05.2022 20:02 Відповісти
Холодний Яр.,1920-і роки., історія повторюється.,- тоді німецьку вівчарку переназвали Камрад...
показати весь коментар
14.05.2022 19:45 Відповісти
А багато русні, навіть за 20 років життя в Україні так і не навчилися розуміти українську мову.
Десь Дарвін у своєї теорії щось наплутав або не врахував.
показати весь коментар
14.05.2022 19:52 Відповісти
удачи собакену
показати весь коментар
14.05.2022 19:52 Відповісти
собака понимает нормальный язык а кацапы нет.это значит что они конченый биомусор!
показати весь коментар
14.05.2022 19:57 Відповісти
Собака за місяць вивчила 🐶 а деяких людей щелепа особлива інструкції до ліків важко читати, та слово "паляниця" не вимовляється.Виявилось шо собака розумніша за кілька мільонів орків.
показати весь коментар
14.05.2022 20:03 Відповісти
Даже животные понимают что нужно бежать с Рашки
показати весь коментар
14.05.2022 20:08 Відповісти
Ану, скажи "паляниця".
показати весь коментар
14.05.2022 20:15 Відповісти
Собакена звали Максом.Тепер Баксік.Гарнюня розумашка.
показати весь коментар
14.05.2022 20:19 Відповісти
Полностью согласен с комментарием на украинском, что "у нас русские за 30 лет не могут выучить" ...латышский, а собака выучила за 2 месяца.

Как я прочитал комментарий на украинском, будучи латышом из Латвии? Так я же как и собака не москаль! А "благодаря" **********"денацификации и постоянно включённым новостям Украины на государственном языке Украины, мне уже трижды снились сны в которых я без акцента говорю на украинском языке. Наяву пока так не получается - возраст, а во сне видно мозг без дополнительной дневной нагрузки без проблем и БЕГЛО думает на украинском! Я сам в шоке!

*****, ты этого хотел добиться?!
показати весь коментар
14.05.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 20:25 Відповісти
)(уйло,це головний євроінтегратор та дерусіфікатор України!!!)))
показати весь коментар
14.05.2022 20:42 Відповісти
Мені колись наснився сон, що я в Італії і вільно спілкуюсь італійською. Правда, сон був недовгий. 😆
показати весь коментар
14.05.2022 21:51 Відповісти
После 2х месяцев ежедневного прослушивания Стерненко, теперь понимаю по-украински без проблем, хотя в Украине никогда не была. На "собачий" уровень - всё понимаю, но сказать не могу - вышла тоже где-то через месяц, как и овчарка Похоже я тоже не москаль)) Привет Латвии!
показати весь коментар
14.05.2022 22:09 Відповісти
)))))
показати весь коментар
14.05.2022 22:19 Відповісти
Бажаю успіху!
показати весь коментар
14.05.2022 22:34 Відповісти
paļaņica
показати весь коментар
14.05.2022 23:46 Відповісти
Саме так каже рускагаварящая щелепа, «ця» для них невимовне, тому тільки «ца».
показати весь коментар
15.05.2022 00:04 Відповісти
paļaņic-j-a
показати весь коментар
15.05.2022 00:05 Відповісти
Пес розумніший за кацапа
показати весь коментар
14.05.2022 20:29 Відповісти
Не лише кацапа,але навіть і москаля!!))
показати весь коментар
14.05.2022 20:46 Відповісти
А в мене вдома теж такий хвостатий хлопець:
показати весь коментар
14.05.2022 20:37 Відповісти
Пес скоріше за кацапа зрозумів на якому боці потрібно воювати.
показати весь коментар
14.05.2022 20:45 Відповісти
Ну а що собаці... трохи ласки, корм, ветеринар... і все.
Він присяги нікому не давав, тож і нікого не зраджував.
А тварини, особливо зґрайні, всі одинакові, хто весь час поряд, годує і не ображає, той і лідер зґраї.
показати весь коментар
14.05.2022 20:46 Відповісти
А мені глушак на автоматі сподобався
показати весь коментар
14.05.2022 21:03 Відповісти
Ось відео
https://youtu.be/MLfbmmqXaqQ
показати весь коментар
14.05.2022 21:09 Відповісти
Навіть по фоткам видно - пес не знав ласки... у свинособак нема нічого ні від свині, ні від собаки, ні від людини поготів
показати весь коментар
14.05.2022 21:12 Відповісти
Орки.
показати весь коментар
14.05.2022 22:21 Відповісти
Гірше, просто печерні гобліни.
показати весь коментар
14.05.2022 22:46 Відповісти
Нажаль кацапи це скажені шакали, навідміну від цієї вівчарки
показати весь коментар
14.05.2022 22:45 Відповісти
Собані пощастило, зараз вона відчує і любов, і турботу.
показати весь коментар
15.05.2022 00:07 Відповісти
А ЧИПА В НЕЙ НЕТ !?
показати весь коментар
15.05.2022 00:19 Відповісти
esli stiralka neprivjazana k sobake - znachet net
показати весь коментар
15.05.2022 00:29 Відповісти
Бачу, синку, що ти не москаль)
показати весь коментар
15.05.2022 00:26 Відповісти
 
 