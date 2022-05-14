Пес із Росгвардії опанував команди українською і служить у Нацгвардії. ФОТО

Трофейна бельгійська вівчарка, яка раніше служила в Росгвардії, менше ніж за місяць вивчила команди українською мовою і перебуває в лавах Нацгвардії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Сегодня.

До Нацгвардії бельгійська вівчарка потрапила після того, як українські війська розгромили формування росіян в одному з районів Миколаївської області:

"Собака розумна, відмінна. До своїх обов'язків приступить дуже скоро. Щодо команд українською мовою – вони дублюються жестом та голосом. Іншими словами, пес прийняв українську мову і почав її розуміти", – розповів Юрій Шутяк, який очолює Миколаївську обласну громадську організацію зі сприяння обороні України.

Собака розпочне роботу днями. "Поки що батальйон, у якому перебуває пес, у резерві", – уточнив Шутяк.