Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав український гурт Kalush Orchestra з перемогою у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ткаченка.
"Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість - це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!", - зауважив міністр.
"Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023. Це одна з перших перемог, найбільша - попереду. Плачемо та радіємо", - додав Ткаченко.
Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.
Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:
- Крым наш?
- наш, - відповів бармен.
- А Донбас наш?;
- наш;
- Ну а Киев тоже наш?
- наш;
- а конкурс Евровидение наш?
- наш;
- а следующий конкурс в Маскве?
- угу;
Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:
- Сколько я вам должен?
- 100 гривень.
А Євробачення логічно провести в Лондоні. За результатом голосування професійного журі переміг учасник з Великобританії. Борис Джонсон великий друг України, багато нам допомагає. Нехай і витрати на Євробачення бере на себе і проводить у себе. Думаю це буде справедливо.
А по справедливості,я б віддала наступний конкурс Британії,Польщі і Литві.В подяку за допомогу нам.Нехай би в цих країнах були три етапи Євробачення.З прапорами України.Це моя суб'єктивна думка
Евробачення нужго провести среди вагонных рефрижераторов с трупами руских фашистов.
Так сказать эфект присутствия.
Бридко слухати дурних ткаченків.
Родини втрачають синів.
Англия заняла второе место, то есть за минусом политического голосования за нас, их песня либо лучшая, либо "почти лучшая". Плюс они нам больше всех помогают и оружием, и дипломатически (ну разве что ещё поляки в Европе делают для нас настолько много, но англичане выступили на конкурсе лучше). Соответственно, передайте право проведения шоу Англии. Ну или полякам, в крайнем случае. Это было бы и разумно, и благородно с нашей стороны.
Сейчас Украине не до концертов.
12 балів - Польща, 10 - Литва, 8 - Ісландія, 7 - Велика Британія, 6 - Молдова, 5 - Естонія, 4 - Фінляндія, 3 - Нідерланди, 2 - Норвегія, 1 - Іспанія
Результати голосування журі в Україні такі:
Велика Британія - 12 балів, Португалія - 10, Нідерланди - 8, Греція - 7, Швейцарія - 6, Азербайджан - 5, Швеція - 4, Австралія - 3, Вірменія - 2, Чехія - 1.
https://portal.lviv.ua/news/2022/05/15/ievrobachennia-2022-khto-holosuvav-za-ukrainu-i-komu-viddaly-holosy-ukraintsi
Бажання піару. Нестримне. Зеленський заявив, що він зробить усе, щоб Євробачення приймав Маріуполь. Не впевнений, що це хороша ідея з точки зору моралі.
Але. Для цього треба хоч Азовсталь розблокувати.
Для початку
я молчу - редкое сборище, мягко говоря, непрофессионалов и нехороших людей, подлых просто.
У нас десятки тысяч убитых и замордованных, около 6 млн. беженцев с протянутой рукой бродят по Европе, земля полита кровью несчастных, почти каждый двор - кладбище, а мы планируем
праздники. Это президенту нужен пиар, а нам достаются слёзы. Ещё неизвестно, когда и как
закончится война. Страну надо будет отстраивать, оплакивать погибших героев.
О ЧЁМ вы сейчас? Для нас очень много делают Польша и Англия. Скорее подходит передать
эстафету Англии как занявшей 2- место. Англия создаёт нам имидж на мировой Арене, оружие и
всё такое, стоит за нас горой! Польша очень близка нам по духу, точно, друзья познаются в беде!
Главное не сломаться, выстоять в войне, до конца ещё далеко. Никаких праздников до Победы
(внешней и внутренней - врагов ещё много!)!