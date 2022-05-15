Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав український гурт Kalush Orchestra з перемогою у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ткаченка.

"Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість - це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!", - зауважив міністр.



"Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023. Це одна з перших перемог, найбільша - попереду. Плачемо та радіємо", - додав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь, - Зеленський