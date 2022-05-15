УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9864 відвідувача онлайн
Новини
11 598 94

Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023, - Ткаченко

євробачення

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав український гурт Kalush Orchestra з перемогою у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ткаченка.

"Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість - це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!", - зауважив міністр.

"Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023. Це одна з перших перемог, найбільша - попереду. Плачемо та радіємо", - додав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь, - Зеленський

Автор: 

Євробачення (608) перемога (495) Ткаченко Олександр (509)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
От ідіот. Краще думай як допомогти армії. Може виїздні концерти організувати, чи благодійні. Буде більше користі. А Євробачення можна буде провести і в Польщі, в разі потреби.
показати весь коментар
15.05.2022 07:48 Відповісти
+28
Ты точно думаешь о том, о чем нужно думать? Ты бы подумал о том, как будешь пояснять следствию факт кражи орками золота из музеев Мелитополя.
показати весь коментар
15.05.2022 08:08 Відповісти
+25
В розвиток вище написаного. Зараз більшість цивілізованого світу допомогають нашій країні у збройній боротьбі проти кривавого агресора. То чому б міністру культури не організувати потужний тур національної української культури по дружніх країнах? Подякували б їм таким чином, заодно показали світу що ми не "один нарот" з росіянами, можливо зібрали б якісь додаткові кошти на ЗСУ.
показати весь коментар
15.05.2022 08:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще не проспався.. от і меле ..
показати весь коментар
15.05.2022 07:45 Відповісти
Меле про наболіле - розпил бабла. Отже Проспався. Якби сказав щось про порятунок захисників "Азовсталі", то це було б дивно і для нього не характерно.
показати весь коментар
15.05.2022 08:17 Відповісти
что-то не видно было недоминистра ткаченко во время обкладывания пямятника Дюку в Одессе или Тарасу Шевченко в Киеве с Сваляве у бювета с водой бабушек расталкивал локтями, мечтая о бюджете на Евровидение?
показати весь коментар
15.05.2022 10:50 Відповісти
Чому єдині новини Зеленського використовують спікерів і телеведучих Медведчука?
показати весь коментар
15.05.2022 12:24 Відповісти
Сєрарські ведучі, пушкін з лєрмонтовим і нуль на кіно з українською історією то всьо хорошо у міністра
показати весь коментар
15.05.2022 07:47 Відповісти
От ідіот. Краще думай як допомогти армії. Може виїздні концерти організувати, чи благодійні. Буде більше користі. А Євробачення можна буде провести і в Польщі, в разі потреби.
показати весь коментар
15.05.2022 07:48 Відповісти
Доповню анекдот:

Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.

Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:

- Крым наш?

- наш, - відповів бармен.

- А Донбас наш?;

- наш;

- Ну а Киев тоже наш?

- наш;

- а конкурс Евровидение наш?

- наш;

- а следующий конкурс в Маскве?

- угу;

Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:

- Сколько я вам должен?

- 100 гривень.
показати весь коментар
15.05.2022 08:01 Відповісти
В розвиток вище написаного. Зараз більшість цивілізованого світу допомогають нашій країні у збройній боротьбі проти кривавого агресора. То чому б міністру культури не організувати потужний тур національної української культури по дружніх країнах? Подякували б їм таким чином, заодно показали світу що ми не "один нарот" з росіянами, можливо зібрали б якісь додаткові кошти на ЗСУ.
показати весь коментар
15.05.2022 08:01 Відповісти
As long as russia is not going to be included in the list of friendly countries, why not?
показати весь коментар
15.05.2022 10:34 Відповісти
Якщо у вас не вистачає клепки зрозуміти дуже правильну заяву, то не треба всіх навколо обзивати ідіотами. Будьте реалістом, почніть з себе.
показати весь коментар
15.05.2022 10:33 Відповісти
По армії буде приблизно така відповідь:

А Євробачення логічно провести в Лондоні. За результатом голосування професійного журі переміг учасник з Великобританії. Борис Джонсон великий друг України, багато нам допомагає. Нехай і витрати на Євробачення бере на себе і проводить у себе. Думаю це буде справедливо.
показати весь коментар
15.05.2022 14:07 Відповісти
В Мариуполе
показати весь коментар
15.05.2022 07:59 Відповісти
В Калуші
показати весь коментар
15.05.2022 08:00 Відповісти
ага.... на калійному комбінаті міндобрив
показати весь коментар
15.05.2022 08:35 Відповісти
на Пятачку ))
показати весь коментар
15.05.2022 10:08 Відповісти
в парку,а якщо дощ то в Юності ))))))
показати весь коментар
15.05.2022 17:14 Відповісти
От ты зара це написав, а рашисти напишуть що там ховаються 2500 ізраїльских найманців, три біолабораторї та рецепт першого уральского борщу.
показати весь коментар
15.05.2022 10:15 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 17:15 Відповісти
На Азовсталі в Маріуполі...
показати весь коментар
15.05.2022 08:01 Відповісти
Йлупе а про Перемогу над Рашкою не пробував починати думати??!!!
показати весь коментар
15.05.2022 08:01 Відповісти
Про Перемогуйому баригівська сутність думати не дозволяє. Лише про бабло.
показати весь коментар
15.05.2022 08:20 Відповісти
Барига - то трохи про іншого персонажа, з попередньої каденції
показати весь коментар
15.05.2022 09:14 Відповісти
Життя показало, що нинішня каденція у цьому сенсі - неперевершена. Навіть чужі заслуги *******, як дихають. Хуцпа - норма життя.
показати весь коментар
15.05.2022 09:54 Відповісти
То ти поспішив про "попередню каденцію" зелених бариґ. На жаль, вона поки що не попередня.
показати весь коментар
15.05.2022 11:00 Відповісти
В середовищі балаболів пожвавлення.
показати весь коментар
15.05.2022 08:04 Відповісти
Ты точно думаешь о том, о чем нужно думать? Ты бы подумал о том, как будешь пояснять следствию факт кражи орками золота из музеев Мелитополя.
показати весь коментар
15.05.2022 08:08 Відповісти
В Севастополі!!!В місті Української Слави!!!💪
показати весь коментар
15.05.2022 08:08 Відповісти
Немає ніякого Севастополя! Є довічний Херсонес, якому потрібно повернути справжне ім*я, замість кацапського, налепленого тевтонською хвойдою Катькою.
показати весь коментар
15.05.2022 09:30 Відповісти
В Донецьку чи в Ккрчі
показати весь коментар
15.05.2022 08:17 Відповісти
Давайте спочатку війну виграємо.
показати весь коментар
15.05.2022 08:18 Відповісти
Тобі, придурку, треба думать, як відновлювать будівлі музеїв та бібліотек, що розбиті обстрілами та бомбардуваннями Провести інвентаризацію! Бо в музеях погоріли (чи розкрадені) експонати Готувать матеріали для позовів у міжнародні судові інстанції А без Євробачення ми якось "переб"ємся"!
показати весь коментар
15.05.2022 08:32 Відповісти
Він насамперед міністр культури і сказав все вірно. Кожний повинен бути на своєму місці. Я інколи дивуюсь, як багато людей на Цензорі якби щось ляпнуть.
показати весь коментар
15.05.2022 08:32 Відповісти
Це нормально. співати і танцювати у місті, де у дворах і парках поховані люди?
показати весь коментар
15.05.2022 08:45 Відповісти
Кожний повинен бути на своєму місці. Я інколи дивуюсь, як багато людей на Цензорі якби щось ляпнуть- коли горить хата , шукають відра, воду , пожарні машини , а чи співають пісню-"Горіла хата,палала"???
показати весь коментар
15.05.2022 09:15 Відповісти
то подумай про те, що країна переможець проводить конкурс за ВЛАСНИЙ рахунок...
показати весь коментар
15.05.2022 10:12 Відповісти
скажу цинічно..Гарантую екскурсійні автобуси будуть переповнені..для европейців та не тільки, це як в Голівуді побувати..побачити розтрощені будинки...от як розвага ...парк розваг Діснейленд..
показати весь коментар
15.05.2022 08:32 Відповісти
Тому й кілька іноземних журналюг загинули на Київщині в період інтенсивних бойових дій. Бо ж хочеться сфотографувати сенсаційні кадри, взяти інтерв'ю в голодних поранених людей в погребі під час обстрілу. А потім отримати від редакції за відзняті матеріали кругленьку суму.
показати весь коментар
15.05.2022 09:11 Відповісти
Это их работа (или призвание) и они знали на что шли. Да, за это платят, но тот же Цаплиенко тоже был во многих горячих точках.
показати весь коментар
15.05.2022 10:24 Відповісти
"журналюг"? это их работа тоже самое что у ботов ватных как у тебя накидывать дерьма на вентилятор
показати весь коментар
15.05.2022 14:46 Відповісти
Так то якраз актуально---кожен день гинуть люди...І робити Шоу з піснями і танцями...ой як прикольно..Правда? Це все одно, що як на їх свіжих могилах українців ,танці влаштовувати
показати весь коментар
15.05.2022 08:38 Відповісти
так зеленский не украинец ему плевать на братские могилы в Мариуполе
показати весь коментар
15.05.2022 14:48 Відповісти
Степан Андрійович навіть уявити не міг, коли українець голосно вигукне у Європі: - «СЛАВА УКРАЇНІ!» уся Європа відповість: - ГЕРОЯМ СЛАВА! Русня… - сасать!!!
показати весь коментар
15.05.2022 08:38 Відповісти
А що тут думати, ведучі будуть з 1+1, а сам конкурс проведуть або в Трускавці, або в Буховелі найулюблюніши місця зелених. Перед початком самого конкурсу будуть виступи кварталу. Зеленський теж відосік свій вставить, також буде нега від Абристовича.
показати весь коментар
15.05.2022 08:43 Відповісти
Ткаченко,чому ватнічкі типу наташі влащенко і голованова не прибрані з телемарафону?
показати весь коментар
15.05.2022 08:45 Відповісти
Новий розпил коштів вже можна вангувати. А от якщо відійти від завзятого мрійництва, хоча і дуже приємно, - то в якості подяки можна було б провести в Польщі чи Словаччині. Або розбити на тілька турів: Чехія, Словаччина, Польща, Литва, Латвія, Естонія.
показати весь коментар
15.05.2022 08:52 Відповісти
Вся українська земля в крові вбитих руснею українців. Людей ховають навіть на дитячих майданчиках, або у дворах. Які танцульки та Євробачення? Зараз міністерство культури не на часі, як би странно це не звучало
показати весь коментар
15.05.2022 08:58 Відповісти
Міністерству культури час зайнятись збором матеріалів по зруйнованих руснею пам'ятках культурної спадщини України і вкрадених кацапами культурних цінностей. Треба починати готувати судові позови до росії. А проведення Євробачення 2023, на мою думку, краще "подарувати" котрійсь із країн, що нам допомагає. Наприклад, Польщі чи Литві.
показати весь коментар
15.05.2022 10:19 Відповісти
Краще починай думати, де показуватимеш свій серіал "Свати" про дурних малоросів. нарасіі це гімно вже нікому не цікаве.
показати весь коментар
15.05.2022 09:04 Відповісти
В Белгороде или в Краснодаре.
показати весь коментар
15.05.2022 09:05 Відповісти
Як заїб ли ці приду ки. Гинуть діти, люди, воїни, а вони несуть хто зна що. Ваш час ще прийде, а як прийде, то тоді плетіть, що ви несли тридцять років
показати весь коментар
15.05.2022 09:07 Відповісти
Що з сєпарськими ведучими мерзота? Ааа, ти ж відповів на звернення 300 журналістів, що зараз не на часі розколювати суспільство і якщо окацаплені пропагандони( які роками розказували про недодержаву,нацисти в та прітєснєніє узкага язика) ПЕРЕЙШЛИ НА сторону України , то вони можуть спокійно працювати на єдиних новинах. Ви тільки вдумайтесь сраний міністр каже, так вони десятки років працювали на орків ,так вони пропагандували в ефірах сруцкій мір, так вони робили те саме що скабєєва, салавйов та інша мерзота - АЛЕ ЗАРАЗ ВОНИ Ж ПЕРЕЙШЛИ НА СТОРОНУ УКРАЇНИ,ТАК ЩО ВІД'Ї#ІТЬСЯ РАБИ БОНЕВТІКА.
показати весь коментар
15.05.2022 09:09 Відповісти
ти не розумієш, вони присягнули осообисто ЗЕ... як там казали, шлюхи, кучєри і артісти...
показати весь коментар
15.05.2022 10:16 Відповісти
в крыму, что там думать
показати весь коментар
15.05.2022 09:16 Відповісти
Не переймайся- Єрмак про все подумає!
показати весь коментар
15.05.2022 09:18 Відповісти
Не Ткаченку вирішувати,де буде наступне Євробачення.Він нехай своїми справами займеться,і придумає,як буде відмазуватись за не вивезені музейні експонати зі знищених расистами музеїв.
А по справедливості,я б віддала наступний конкурс Британії,Польщі і Литві.В подяку за допомогу нам.Нехай би в цих країнах були три етапи Євробачення.З прапорами України.Це моя суб'єктивна думка
показати весь коментар
15.05.2022 09:25 Відповісти
Однозначно у Британію, бо - https://eurovision.tv/video/sam-ryder-space-man-live-united-kingdom-grand-final-eurovision-2022 Sam Ryder переміг за результатом голосування професійного журі.
показати весь коментар
15.05.2022 14:14 Відповісти
Кажется есть такое правило , что если победитель евровидения не может его провести, то проводит страна занявшая 2-е место. Это Великобритания, что очень неплохо.
показати весь коментар
15.05.2022 09:25 Відповісти
Если не в Великобритания, то точно в братской ПОльше.
показати весь коментар
15.05.2022 09:26 Відповісти
Тут вопрос в нашем жюри, которое ничего дали ни Польше, ни Прибалтам.
показати весь коментар
15.05.2022 09:28 Відповісти
Балтам а не «прибалтам». Тобі ж не подобається коли кажуть «хохли» чи «на Україні» ? От і інші народи будь ласка називай з повагою. А жюрі кончене, да, мабуть проросійське.
показати весь коментар
15.05.2022 09:56 Відповісти
так он кацап
показати весь коментар
15.05.2022 14:50 Відповісти
Дарю идею.
Евробачення нужго провести среди вагонных рефрижераторов с трупами руских фашистов.
Так сказать эфект присутствия.
показати весь коментар
15.05.2022 09:29 Відповісти
Значить, лаври у прокацапських попів не відібрані, з телемарафону прокацапських ведучих не звільнено, скіфське золото пройобане, і от головне завдання тепер - де проводити Євробачення. Які ж гниди ці зє!
показати весь коментар
15.05.2022 09:34 Відповісти
Ткаченко, чиї Лаври?
показати весь коментар
15.05.2022 09:45 Відповісти
Декорації готові. Два тура. Перший - в Маріуполі. Другий - в Бучі. Нагородження - в Ялті.
показати весь коментар
15.05.2022 09:57 Відповісти
Євробачення без русні - це репетиція майбутнього Європи. По-моєму, дуже вдало проведена
показати весь коментар
15.05.2022 10:04 Відповісти
Кому війна, а кому розваги.
Бридко слухати дурних ткаченків.

Родини втрачають синів.
показати весь коментар
15.05.2022 10:06 Відповісти
Що там думати? Ялта
показати весь коментар
15.05.2022 10:11 Відповісти
А що Київ під окупацією? Дебіли!
показати весь коментар
15.05.2022 10:16 Відповісти
Надо бы эту "Ткаченку" парашютировать на Азовсталь, что бы чиновник перед окруженными об этом расказал. Вот надо бы.
показати весь коментар
15.05.2022 10:22 Відповісти
Не переживай сашко, Це вже буде без тебе. Вдавати тупого тобі перед беенею краще получається.
показати весь коментар
15.05.2022 10:37 Відповісти
Ти би краще з телемарафона журнашлюх медведчуківських повишибав для початку і повернув в ефір теолеканали "прчмий","5" і " експресо"!
показати весь коментар
15.05.2022 10:45 Відповісти
Даже если война закончится сегодня, проведение Евровидения-2023 у нас будет возможно небезопасно и коммерчески накладно + инфраструктура будет всё ещё убита войной.
Англия заняла второе место, то есть за минусом политического голосования за нас, их песня либо лучшая, либо "почти лучшая". Плюс они нам больше всех помогают и оружием, и дипломатически (ну разве что ещё поляки в Европе делают для нас настолько много, но англичане выступили на конкурсе лучше). Соответственно, передайте право проведения шоу Англии. Ну или полякам, в крайнем случае. Это было бы и разумно, и благородно с нашей стороны.
Сейчас Украине не до концертов.
показати весь коментар
15.05.2022 10:52 Відповісти
Якщо відкинути політичне голосування і бути чесними то переміг - https://eurovision.tv/video/sam-ryder-space-man-live-united-kingdom-grand-final-eurovision-2022 Sam Ryder з Великої Британії.
показати весь коментар
15.05.2022 14:19 Відповісти
Який ідіотизм десятки тисяч загиблих ,а їм давай музон !
показати весь коментар
15.05.2022 10:58 Відповісти
Це який ткачєнков, той що заступається за кацапські пам'ятники та журналістів медведчука на марафоні?
показати весь коментар
15.05.2022 11:00 Відповісти
победы на евро - руслана - немыслимый дикий танец, приведший в ступор нормальную публику - победила... почему? потому что Украина оставалась единственной страной, которая не была объявлена победителем евро... джамала - 2014 год - нападение расии и песня... нет, не об Украине, а о судьбе крамско-татарского народа... становится победителем не потому что лучшая - политика... политическое решение... и когда иногда слышишь ее оценку того или иного кандидата в каком-либо конкурсе - шаленеешь - безумно-безмозглая самовлюбленная в саму себя неотразимо-неповторимую баба... и третья победа - снова политическая - тоже на крови - расия напала на Украину... и по моему мнению лучше была бы песня "Ой у лузі червона калина..." как символ сопротивления народа (пусть даже бы она и не победила), а не бешеные танцы, дебильная клоунская одежда, паскудное поведение на сцене... в Украине трагедия - а там веселье... победили...
показати весь коментар
15.05.2022 11:13 Відповісти
Ти не вивчило досі мови. Тому і не зрозуміло глибинний зміст пісні.
показати весь коментар
15.05.2022 11:40 Відповісти
Соромно за наше жюрі. Як можна було не дати балів Польші, Литві, Естонії, які нас підтримують? Що за бардак коїться? Всім же давно відомо, що бали від жюрі на Евробаченні носять здебільшого політичне підгрунтя, тому їх можна виставляти як завгодно.
показати весь коментар
15.05.2022 11:14 Відповісти
Оцінки українських глядачів та журі значно відрізняються. Глядачі віддали максимальну кількість балів сусідній Польщі. Результати глосування українських глядачів:
12 балів - Польща, 10 - Литва, 8 - Ісландія, 7 - Велика Британія, 6 - Молдова, 5 - Естонія, 4 - Фінляндія, 3 - Нідерланди, 2 - Норвегія, 1 - Іспанія

Результати голосування журі в Україні такі:
Велика Британія - 12 балів, Португалія - 10, Нідерланди - 8, Греція - 7, Швейцарія - 6, Азербайджан - 5, Швеція - 4, Австралія - 3, Вірменія - 2, Чехія - 1.

https://portal.lviv.ua/news/2022/05/15/ievrobachennia-2022-khto-holosuvav-za-ukrainu-i-komu-viddaly-holosy-ukraintsi
показати весь коментар
15.05.2022 14:32 Відповісти
Ну що ви таке пишете? Професійне журі було введено, щоб хоча б на 50% запобігти політизації конкурсу. Голосування від глядачів - політичне або за представників країн-сусідів. Голосування від журі суто за професійне виконання - музика, голос, харизма співаків і оригінальне оформлення виступу, нічого політичного.
показати весь коментар
15.05.2022 15:33 Відповісти
Даже если война закончится сегодня, Украине к сожалению есть чем заниматься. Да и пол страны в минах по обочинам, что огромная проблема для тех кто поедет на машинах - свои будут знать безопасные места, а за огромным количеством иностранцев не отследишь. Реальные и к тому же приятные варианты это либо вторые (и лидеры по голосованию жюри) - Великобритания, либо проводить в Польше в максимально близком к Украине городе. А уже когда Украина отстроится, в случае победы страны временно принявшей конкурс, возвратить право проведения Украине.
показати весь коментар
15.05.2022 11:38 Відповісти
Можна і в Ужгороді провести, там кілометрів 5 від словацького кордону.
показати весь коментар
15.05.2022 14:38 Відповісти
Ракети рашки і до Ужгорода долетять. Спочатку тільки наша перемога і, як результат, -демілітаризація рашки.
показати весь коментар
15.05.2022 15:36 Відповісти
Василь Яблонський

Бажання піару. Нестримне. Зеленський заявив, що він зробить усе, щоб Євробачення приймав Маріуполь. Не впевнений, що це хороша ідея з точки зору моралі.
Але. Для цього треба хоч Азовсталь розблокувати.
Для початку
показати весь коментар
15.05.2022 11:47 Відповісти
Піар важливіше за війну! А гроші важливіще ніж піар.
показати весь коментар
15.05.2022 11:59 Відповісти
В Севастополе.
показати весь коментар
15.05.2022 13:40 Відповісти
Дякуємо всім містам Украіни,вони всі для нас брати і сестри,та може таки в нашій рідній,гостинній Одесі??????
показати весь коментар
15.05.2022 13:42 Відповісти
Есть такое понятие "Пир во время чумы". Оч. похоже! Вам не стыдно, граждане? О нашей власти
я молчу - редкое сборище, мягко говоря, непрофессионалов и нехороших людей, подлых просто.
У нас десятки тысяч убитых и замордованных, около 6 млн. беженцев с протянутой рукой бродят по Европе, земля полита кровью несчастных, почти каждый двор - кладбище, а мы планируем
праздники. Это президенту нужен пиар, а нам достаются слёзы. Ещё неизвестно, когда и как
закончится война. Страну надо будет отстраивать, оплакивать погибших героев.
О ЧЁМ вы сейчас? Для нас очень много делают Польша и Англия. Скорее подходит передать
эстафету Англии как занявшей 2- место. Англия создаёт нам имидж на мировой Арене, оружие и
всё такое, стоит за нас горой! Польша очень близка нам по духу, точно, друзья познаются в беде!
Главное не сломаться, выстоять в войне, до конца ещё далеко. Никаких праздников до Победы
(внешней и внутренней - врагов ещё много!)!
показати весь коментар
15.05.2022 23:21 Відповісти
Вообще-то если будет мир - стоило бы в Одессе или Харькове.
показати весь коментар
16.05.2022 09:16 Відповісти
 
 