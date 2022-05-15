Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой на международном песенном конкурсе Евровидение-2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Ткаченко.
"Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это - не упускать ни одной возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!", - заметил министр.
"Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023. Это - одна из первых побед, самая большая - впереди. Плачем и радуемся", - добавил Ткаченко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь, - Зеленский
Топ комментарии
Владислав Изюмский
15.05.2022 07:48
jklpqrs
15.05.2022 08:08
Владислав Изюмский
15.05.2022 08:01
Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.
Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:
- Крым наш?
- наш, - відповів бармен.
- А Донбас наш?;
- наш;
- Ну а Киев тоже наш?
- наш;
- а конкурс Евровидение наш?
- наш;
- а следующий конкурс в Маскве?
- угу;
Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:
- Сколько я вам должен?
- 100 гривень.
А Євробачення логічно провести в Лондоні. За результатом голосування професійного журі переміг учасник з Великобританії. Борис Джонсон великий друг України, багато нам допомагає. Нехай і витрати на Євробачення бере на себе і проводить у себе. Думаю це буде справедливо.
А по справедливості,я б віддала наступний конкурс Британії,Польщі і Литві.В подяку за допомогу нам.Нехай би в цих країнах були три етапи Євробачення.З прапорами України.Це моя суб'єктивна думка
Евробачення нужго провести среди вагонных рефрижераторов с трупами руских фашистов.
Так сказать эфект присутствия.
Бридко слухати дурних ткаченків.
Родини втрачають синів.
Англия заняла второе место, то есть за минусом политического голосования за нас, их песня либо лучшая, либо "почти лучшая". Плюс они нам больше всех помогают и оружием, и дипломатически (ну разве что ещё поляки в Европе делают для нас настолько много, но англичане выступили на конкурсе лучше). Соответственно, передайте право проведения шоу Англии. Ну или полякам, в крайнем случае. Это было бы и разумно, и благородно с нашей стороны.
Сейчас Украине не до концертов.
12 балів - Польща, 10 - Литва, 8 - Ісландія, 7 - Велика Британія, 6 - Молдова, 5 - Естонія, 4 - Фінляндія, 3 - Нідерланди, 2 - Норвегія, 1 - Іспанія
Результати голосування журі в Україні такі:
Велика Британія - 12 балів, Португалія - 10, Нідерланди - 8, Греція - 7, Швейцарія - 6, Азербайджан - 5, Швеція - 4, Австралія - 3, Вірменія - 2, Чехія - 1.
https://portal.lviv.ua/news/2022/05/15/ievrobachennia-2022-khto-holosuvav-za-ukrainu-i-komu-viddaly-holosy-ukraintsi
Бажання піару. Нестримне. Зеленський заявив, що він зробить усе, щоб Євробачення приймав Маріуполь. Не впевнений, що це хороша ідея з точки зору моралі.
Але. Для цього треба хоч Азовсталь розблокувати.
Для початку
я молчу - редкое сборище, мягко говоря, непрофессионалов и нехороших людей, подлых просто.
У нас десятки тысяч убитых и замордованных, около 6 млн. беженцев с протянутой рукой бродят по Европе, земля полита кровью несчастных, почти каждый двор - кладбище, а мы планируем
праздники. Это президенту нужен пиар, а нам достаются слёзы. Ещё неизвестно, когда и как
закончится война. Страну надо будет отстраивать, оплакивать погибших героев.
О ЧЁМ вы сейчас? Для нас очень много делают Польша и Англия. Скорее подходит передать
эстафету Англии как занявшей 2- место. Англия создаёт нам имидж на мировой Арене, оружие и
всё такое, стоит за нас горой! Польша очень близка нам по духу, точно, друзья познаются в беде!
Главное не сломаться, выстоять в войне, до конца ещё далеко. Никаких праздников до Победы
(внешней и внутренней - врагов ещё много!)!