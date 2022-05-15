Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой на международном песенном конкурсе Евровидение-2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Ткаченко.

"Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это - не упускать ни одной возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!", - заметил министр.

"Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023. Это - одна из первых побед, самая большая - впереди. Плачем и радуемся", - добавил Ткаченко.

