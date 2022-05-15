РУС
11 598 94

Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023, - Ткаченко

євробачення

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой на международном песенном конкурсе Евровидение-2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Ткаченко.

"Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это - не упускать ни одной возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!", - заметил министр.

"Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023. Это - одна из первых побед, самая большая - впереди. Плачем и радуемся", - добавил Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь, - Зеленский

Топ комментарии
+40
От ідіот. Краще думай як допомогти армії. Може виїздні концерти організувати, чи благодійні. Буде більше користі. А Євробачення можна буде провести і в Польщі, в разі потреби.
15.05.2022 07:48 Ответить
+28
Ты точно думаешь о том, о чем нужно думать? Ты бы подумал о том, как будешь пояснять следствию факт кражи орками золота из музеев Мелитополя.
15.05.2022 08:08 Ответить
+25
В розвиток вище написаного. Зараз більшість цивілізованого світу допомогають нашій країні у збройній боротьбі проти кривавого агресора. То чому б міністру культури не організувати потужний тур національної української культури по дружніх країнах? Подякували б їм таким чином, заодно показали світу що ми не "один нарот" з росіянами, можливо зібрали б якісь додаткові кошти на ЗСУ.
15.05.2022 08:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
ще не проспався.. от і меле ..
15.05.2022 07:45 Ответить
Меле про наболіле - розпил бабла. Отже Проспався. Якби сказав щось про порятунок захисників "Азовсталі", то це було б дивно і для нього не характерно.
15.05.2022 08:17 Ответить
что-то не видно было недоминистра ткаченко во время обкладывания пямятника Дюку в Одессе или Тарасу Шевченко в Киеве с Сваляве у бювета с водой бабушек расталкивал локтями, мечтая о бюджете на Евровидение?
15.05.2022 10:50 Ответить
Чому єдині новини Зеленського використовують спікерів і телеведучих Медведчука?
15.05.2022 12:24 Ответить
Сєрарські ведучі, пушкін з лєрмонтовим і нуль на кіно з українською історією то всьо хорошо у міністра
15.05.2022 07:47 Ответить
От ідіот. Краще думай як допомогти армії. Може виїздні концерти організувати, чи благодійні. Буде більше користі. А Євробачення можна буде провести і в Польщі, в разі потреби.
15.05.2022 07:48 Ответить
Доповню анекдот:

Путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили на один день відвідати Москву.

Москва, - прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:

- Крым наш?

- наш, - відповів бармен.

- А Донбас наш?;

- наш;

- Ну а Киев тоже наш?

- наш;

- а конкурс Евровидение наш?

- наш;

- а следующий конкурс в Маскве?

- угу;

Путін з задоволенням випив чарку і потім каже:

- Сколько я вам должен?

- 100 гривень.
15.05.2022 08:01 Ответить
В розвиток вище написаного. Зараз більшість цивілізованого світу допомогають нашій країні у збройній боротьбі проти кривавого агресора. То чому б міністру культури не організувати потужний тур національної української культури по дружніх країнах? Подякували б їм таким чином, заодно показали світу що ми не "один нарот" з росіянами, можливо зібрали б якісь додаткові кошти на ЗСУ.
15.05.2022 08:01 Ответить
As long as russia is not going to be included in the list of friendly countries, why not?
15.05.2022 10:34 Ответить
Якщо у вас не вистачає клепки зрозуміти дуже правильну заяву, то не треба всіх навколо обзивати ідіотами. Будьте реалістом, почніть з себе.
15.05.2022 10:33 Ответить
По армії буде приблизно така відповідь:

А Євробачення логічно провести в Лондоні. За результатом голосування професійного журі переміг учасник з Великобританії. Борис Джонсон великий друг України, багато нам допомагає. Нехай і витрати на Євробачення бере на себе і проводить у себе. Думаю це буде справедливо.
15.05.2022 14:07 Ответить
В Мариуполе
15.05.2022 07:59 Ответить
В Калуші
15.05.2022 08:00 Ответить
ага.... на калійному комбінаті міндобрив
15.05.2022 08:35 Ответить
на Пятачку ))
15.05.2022 10:08 Ответить
в парку,а якщо дощ то в Юності ))))))
15.05.2022 17:14 Ответить
От ты зара це написав, а рашисти напишуть що там ховаються 2500 ізраїльских найманців, три біолабораторї та рецепт першого уральского борщу.
15.05.2022 10:15 Ответить
15.05.2022 17:15 Ответить
На Азовсталі в Маріуполі...
15.05.2022 08:01 Ответить
Йлупе а про Перемогу над Рашкою не пробував починати думати??!!!
15.05.2022 08:01 Ответить
Про Перемогуйому баригівська сутність думати не дозволяє. Лише про бабло.
15.05.2022 08:20 Ответить
Барига - то трохи про іншого персонажа, з попередньої каденції
15.05.2022 09:14 Ответить
Життя показало, що нинішня каденція у цьому сенсі - неперевершена. Навіть чужі заслуги *******, як дихають. Хуцпа - норма життя.
15.05.2022 09:54 Ответить
То ти поспішив про "попередню каденцію" зелених бариґ. На жаль, вона поки що не попередня.
15.05.2022 11:00 Ответить
В середовищі балаболів пожвавлення.
15.05.2022 08:04 Ответить
Ты точно думаешь о том, о чем нужно думать? Ты бы подумал о том, как будешь пояснять следствию факт кражи орками золота из музеев Мелитополя.
15.05.2022 08:08 Ответить
В Севастополі!!!В місті Української Слави!!!💪
15.05.2022 08:08 Ответить
Немає ніякого Севастополя! Є довічний Херсонес, якому потрібно повернути справжне ім*я, замість кацапського, налепленого тевтонською хвойдою Катькою.
15.05.2022 09:30 Ответить
В Донецьку чи в Ккрчі
15.05.2022 08:17 Ответить
Давайте спочатку війну виграємо.
15.05.2022 08:18 Ответить
Тобі, придурку, треба думать, як відновлювать будівлі музеїв та бібліотек, що розбиті обстрілами та бомбардуваннями Провести інвентаризацію! Бо в музеях погоріли (чи розкрадені) експонати Готувать матеріали для позовів у міжнародні судові інстанції А без Євробачення ми якось "переб"ємся"!
15.05.2022 08:32 Ответить
Він насамперед міністр культури і сказав все вірно. Кожний повинен бути на своєму місці. Я інколи дивуюсь, як багато людей на Цензорі якби щось ляпнуть.
15.05.2022 08:32 Ответить
Це нормально. співати і танцювати у місті, де у дворах і парках поховані люди?
15.05.2022 08:45 Ответить
Кожний повинен бути на своєму місці. Я інколи дивуюсь, як багато людей на Цензорі якби щось ляпнуть- коли горить хата , шукають відра, воду , пожарні машини , а чи співають пісню-"Горіла хата,палала"???
15.05.2022 09:15 Ответить
то подумай про те, що країна переможець проводить конкурс за ВЛАСНИЙ рахунок...
15.05.2022 10:12 Ответить
скажу цинічно..Гарантую екскурсійні автобуси будуть переповнені..для европейців та не тільки, це як в Голівуді побувати..побачити розтрощені будинки...от як розвага ...парк розваг Діснейленд..
15.05.2022 08:32 Ответить
Тому й кілька іноземних журналюг загинули на Київщині в період інтенсивних бойових дій. Бо ж хочеться сфотографувати сенсаційні кадри, взяти інтерв'ю в голодних поранених людей в погребі під час обстрілу. А потім отримати від редакції за відзняті матеріали кругленьку суму.
15.05.2022 09:11 Ответить
Это их работа (или призвание) и они знали на что шли. Да, за это платят, но тот же Цаплиенко тоже был во многих горячих точках.
15.05.2022 10:24 Ответить
"журналюг"? это их работа тоже самое что у ботов ватных как у тебя накидывать дерьма на вентилятор
15.05.2022 14:46 Ответить
Так то якраз актуально---кожен день гинуть люди...І робити Шоу з піснями і танцями...ой як прикольно..Правда? Це все одно, що як на їх свіжих могилах українців ,танці влаштовувати
15.05.2022 08:38 Ответить
так зеленский не украинец ему плевать на братские могилы в Мариуполе
15.05.2022 14:48 Ответить
Степан Андрійович навіть уявити не міг, коли українець голосно вигукне у Європі: - «СЛАВА УКРАЇНІ!» уся Європа відповість: - ГЕРОЯМ СЛАВА! Русня… - сасать!!!
15.05.2022 08:38 Ответить
А що тут думати, ведучі будуть з 1+1, а сам конкурс проведуть або в Трускавці, або в Буховелі найулюблюніши місця зелених. Перед початком самого конкурсу будуть виступи кварталу. Зеленський теж відосік свій вставить, також буде нега від Абристовича.
15.05.2022 08:43 Ответить
Ткаченко,чому ватнічкі типу наташі влащенко і голованова не прибрані з телемарафону?
15.05.2022 08:45 Ответить
Новий розпил коштів вже можна вангувати. А от якщо відійти від завзятого мрійництва, хоча і дуже приємно, - то в якості подяки можна було б провести в Польщі чи Словаччині. Або розбити на тілька турів: Чехія, Словаччина, Польща, Литва, Латвія, Естонія.
15.05.2022 08:52 Ответить
Вся українська земля в крові вбитих руснею українців. Людей ховають навіть на дитячих майданчиках, або у дворах. Які танцульки та Євробачення? Зараз міністерство культури не на часі, як би странно це не звучало
15.05.2022 08:58 Ответить
Міністерству культури час зайнятись збором матеріалів по зруйнованих руснею пам'ятках культурної спадщини України і вкрадених кацапами культурних цінностей. Треба починати готувати судові позови до росії. А проведення Євробачення 2023, на мою думку, краще "подарувати" котрійсь із країн, що нам допомагає. Наприклад, Польщі чи Литві.
15.05.2022 10:19 Ответить
Краще починай думати, де показуватимеш свій серіал "Свати" про дурних малоросів. нарасіі це гімно вже нікому не цікаве.
15.05.2022 09:04 Ответить
В Белгороде или в Краснодаре.
15.05.2022 09:05 Ответить
Як заїб ли ці приду ки. Гинуть діти, люди, воїни, а вони несуть хто зна що. Ваш час ще прийде, а як прийде, то тоді плетіть, що ви несли тридцять років
15.05.2022 09:07 Ответить
Що з сєпарськими ведучими мерзота? Ааа, ти ж відповів на звернення 300 журналістів, що зараз не на часі розколювати суспільство і якщо окацаплені пропагандони( які роками розказували про недодержаву,нацисти в та прітєснєніє узкага язика) ПЕРЕЙШЛИ НА сторону України , то вони можуть спокійно працювати на єдиних новинах. Ви тільки вдумайтесь сраний міністр каже, так вони десятки років працювали на орків ,так вони пропагандували в ефірах сруцкій мір, так вони робили те саме що скабєєва, салавйов та інша мерзота - АЛЕ ЗАРАЗ ВОНИ Ж ПЕРЕЙШЛИ НА СТОРОНУ УКРАЇНИ,ТАК ЩО ВІД'Ї#ІТЬСЯ РАБИ БОНЕВТІКА.
15.05.2022 09:09 Ответить
ти не розумієш, вони присягнули осообисто ЗЕ... як там казали, шлюхи, кучєри і артісти...
15.05.2022 10:16 Ответить
в крыму, что там думать
15.05.2022 09:16 Ответить
Не переймайся- Єрмак про все подумає!
15.05.2022 09:18 Ответить
Не Ткаченку вирішувати,де буде наступне Євробачення.Він нехай своїми справами займеться,і придумає,як буде відмазуватись за не вивезені музейні експонати зі знищених расистами музеїв.
А по справедливості,я б віддала наступний конкурс Британії,Польщі і Литві.В подяку за допомогу нам.Нехай би в цих країнах були три етапи Євробачення.З прапорами України.Це моя суб'єктивна думка
15.05.2022 09:25 Ответить
Однозначно у Британію, бо - https://eurovision.tv/video/sam-ryder-space-man-live-united-kingdom-grand-final-eurovision-2022 Sam Ryder переміг за результатом голосування професійного журі.
15.05.2022 14:14 Ответить
Кажется есть такое правило , что если победитель евровидения не может его провести, то проводит страна занявшая 2-е место. Это Великобритания, что очень неплохо.
15.05.2022 09:25 Ответить
Если не в Великобритания, то точно в братской ПОльше.
15.05.2022 09:26 Ответить
Тут вопрос в нашем жюри, которое ничего дали ни Польше, ни Прибалтам.
15.05.2022 09:28 Ответить
Балтам а не «прибалтам». Тобі ж не подобається коли кажуть «хохли» чи «на Україні» ? От і інші народи будь ласка називай з повагою. А жюрі кончене, да, мабуть проросійське.
15.05.2022 09:56 Ответить
так он кацап
15.05.2022 14:50 Ответить
Дарю идею.
Евробачення нужго провести среди вагонных рефрижераторов с трупами руских фашистов.
Так сказать эфект присутствия.
15.05.2022 09:29 Ответить
Значить, лаври у прокацапських попів не відібрані, з телемарафону прокацапських ведучих не звільнено, скіфське золото пройобане, і от головне завдання тепер - де проводити Євробачення. Які ж гниди ці зє!
15.05.2022 09:34 Ответить
Ткаченко, чиї Лаври?
15.05.2022 09:45 Ответить
Декорації готові. Два тура. Перший - в Маріуполі. Другий - в Бучі. Нагородження - в Ялті.
15.05.2022 09:57 Ответить
Євробачення без русні - це репетиція майбутнього Європи. По-моєму, дуже вдало проведена
15.05.2022 10:04 Ответить
Кому війна, а кому розваги.
Бридко слухати дурних ткаченків.

Родини втрачають синів.
15.05.2022 10:06 Ответить
Що там думати? Ялта
15.05.2022 10:11 Ответить
А що Київ під окупацією? Дебіли!
15.05.2022 10:16 Ответить
Надо бы эту "Ткаченку" парашютировать на Азовсталь, что бы чиновник перед окруженными об этом расказал. Вот надо бы.
15.05.2022 10:22 Ответить
Не переживай сашко, Це вже буде без тебе. Вдавати тупого тобі перед беенею краще получається.
15.05.2022 10:37 Ответить
Ти би краще з телемарафона журнашлюх медведчуківських повишибав для початку і повернув в ефір теолеканали "прчмий","5" і " експресо"!
15.05.2022 10:45 Ответить
Даже если война закончится сегодня, проведение Евровидения-2023 у нас будет возможно небезопасно и коммерчески накладно + инфраструктура будет всё ещё убита войной.
Англия заняла второе место, то есть за минусом политического голосования за нас, их песня либо лучшая, либо "почти лучшая". Плюс они нам больше всех помогают и оружием, и дипломатически (ну разве что ещё поляки в Европе делают для нас настолько много, но англичане выступили на конкурсе лучше). Соответственно, передайте право проведения шоу Англии. Ну или полякам, в крайнем случае. Это было бы и разумно, и благородно с нашей стороны.
Сейчас Украине не до концертов.
15.05.2022 10:52 Ответить
Якщо відкинути політичне голосування і бути чесними то переміг - https://eurovision.tv/video/sam-ryder-space-man-live-united-kingdom-grand-final-eurovision-2022 Sam Ryder з Великої Британії.
15.05.2022 14:19 Ответить
Який ідіотизм десятки тисяч загиблих ,а їм давай музон !
15.05.2022 10:58 Ответить
Це який ткачєнков, той що заступається за кацапські пам'ятники та журналістів медведчука на марафоні?
15.05.2022 11:00 Ответить
победы на евро - руслана - немыслимый дикий танец, приведший в ступор нормальную публику - победила... почему? потому что Украина оставалась единственной страной, которая не была объявлена победителем евро... джамала - 2014 год - нападение расии и песня... нет, не об Украине, а о судьбе крамско-татарского народа... становится победителем не потому что лучшая - политика... политическое решение... и когда иногда слышишь ее оценку того или иного кандидата в каком-либо конкурсе - шаленеешь - безумно-безмозглая самовлюбленная в саму себя неотразимо-неповторимую баба... и третья победа - снова политическая - тоже на крови - расия напала на Украину... и по моему мнению лучше была бы песня "Ой у лузі червона калина..." как символ сопротивления народа (пусть даже бы она и не победила), а не бешеные танцы, дебильная клоунская одежда, паскудное поведение на сцене... в Украине трагедия - а там веселье... победили...
15.05.2022 11:13 Ответить
Ти не вивчило досі мови. Тому і не зрозуміло глибинний зміст пісні.
15.05.2022 11:40 Ответить
Соромно за наше жюрі. Як можна було не дати балів Польші, Литві, Естонії, які нас підтримують? Що за бардак коїться? Всім же давно відомо, що бали від жюрі на Евробаченні носять здебільшого політичне підгрунтя, тому їх можна виставляти як завгодно.
15.05.2022 11:14 Ответить
Оцінки українських глядачів та журі значно відрізняються. Глядачі віддали максимальну кількість балів сусідній Польщі. Результати глосування українських глядачів:
12 балів - Польща, 10 - Литва, 8 - Ісландія, 7 - Велика Британія, 6 - Молдова, 5 - Естонія, 4 - Фінляндія, 3 - Нідерланди, 2 - Норвегія, 1 - Іспанія

Результати голосування журі в Україні такі:
Велика Британія - 12 балів, Португалія - 10, Нідерланди - 8, Греція - 7, Швейцарія - 6, Азербайджан - 5, Швеція - 4, Австралія - 3, Вірменія - 2, Чехія - 1.

https://portal.lviv.ua/news/2022/05/15/ievrobachennia-2022-khto-holosuvav-za-ukrainu-i-komu-viddaly-holosy-ukraintsi
15.05.2022 14:32 Ответить
Ну що ви таке пишете? Професійне журі було введено, щоб хоча б на 50% запобігти політизації конкурсу. Голосування від глядачів - політичне або за представників країн-сусідів. Голосування від журі суто за професійне виконання - музика, голос, харизма співаків і оригінальне оформлення виступу, нічого політичного.
15.05.2022 15:33 Ответить
Даже если война закончится сегодня, Украине к сожалению есть чем заниматься. Да и пол страны в минах по обочинам, что огромная проблема для тех кто поедет на машинах - свои будут знать безопасные места, а за огромным количеством иностранцев не отследишь. Реальные и к тому же приятные варианты это либо вторые (и лидеры по голосованию жюри) - Великобритания, либо проводить в Польше в максимально близком к Украине городе. А уже когда Украина отстроится, в случае победы страны временно принявшей конкурс, возвратить право проведения Украине.
15.05.2022 11:38 Ответить
Можна і в Ужгороді провести, там кілометрів 5 від словацького кордону.
15.05.2022 14:38 Ответить
Ракети рашки і до Ужгорода долетять. Спочатку тільки наша перемога і, як результат, -демілітаризація рашки.
15.05.2022 15:36 Ответить
Василь Яблонський

Бажання піару. Нестримне. Зеленський заявив, що він зробить усе, щоб Євробачення приймав Маріуполь. Не впевнений, що це хороша ідея з точки зору моралі.
Але. Для цього треба хоч Азовсталь розблокувати.
Для початку
15.05.2022 11:47 Ответить
Піар важливіше за війну! А гроші важливіще ніж піар.
15.05.2022 11:59 Ответить
В Севастополе.
15.05.2022 13:40 Ответить
Дякуємо всім містам Украіни,вони всі для нас брати і сестри,та може таки в нашій рідній,гостинній Одесі??????
15.05.2022 13:42 Ответить
Есть такое понятие "Пир во время чумы". Оч. похоже! Вам не стыдно, граждане? О нашей власти
я молчу - редкое сборище, мягко говоря, непрофессионалов и нехороших людей, подлых просто.
У нас десятки тысяч убитых и замордованных, около 6 млн. беженцев с протянутой рукой бродят по Европе, земля полита кровью несчастных, почти каждый двор - кладбище, а мы планируем
праздники. Это президенту нужен пиар, а нам достаются слёзы. Ещё неизвестно, когда и как
закончится война. Страну надо будет отстраивать, оплакивать погибших героев.
О ЧЁМ вы сейчас? Для нас очень много делают Польша и Англия. Скорее подходит передать
эстафету Англии как занявшей 2- место. Англия создаёт нам имидж на мировой Арене, оружие и
всё такое, стоит за нас горой! Польша очень близка нам по духу, точно, друзья познаются в беде!
Главное не сломаться, выстоять в войне, до конца ещё далеко. Никаких праздников до Победы
(внешней и внутренней - врагов ещё много!)!
15.05.2022 23:21 Ответить
Вообще-то если будет мир - стоило бы в Одессе или Харькове.
16.05.2022 09:16 Ответить
 
 