До Харкова щодня повертаються близько 2 тис. людей, - Синєгубов

Люди, які виїхали з Харкова після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, починають повертатися до міста.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По місту Харкову повертаються. Ми вчора спілкувалися з керівництвом "Укрзалізниці", вони додають необхідні вагони до поїздів, що прямують до Харкова з Львівського напрямку. У нас приблизно щодня зараз повертається близько 2 тис. осіб і ця цифра щодня зростає", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що у зв'язку з цим перед місцевою владою стоїть завдання якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру, відновити рух громадського транспорту, а також вирішити проблему з житлом.

Внаслідок обстрілу Чугуєва поранено двоє мирних мешканців, - Синєгубов

"Ми маємо вирішувати проблеми з житлом. У метрополітені зараз проживає 4,5 тис. осіб. Ми повинні забезпечити їх хоча б тимчасовим житлом, щоб налагоджувати інфраструктуру", - сказав Синєгубов.

Харків (5879) евакуація (2425) Синєгубов Олег (865)
