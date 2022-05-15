В Харьков ежедневно возвращаются около 2 тыс. человек, - Синегубов

Люди, выехавшие из Харькова после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, начинают возвращаться в город.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По городу Харькову (люди, – ред.) возвращаются. Мы вчера общались с руководством "Укрзализныци", они добавляют необходимы вагоны к поездам, которые направляются в Харьков с Львовского направления. У нас приблизительно каждый день сейчас возвращается около 2 тыс. человек, и эта цифра каждый день увеличивается", - сказал Синегубов в эфире национального телемарафона в воскресенье утром.

Он отметил, что в связи с этим перед местными властями стоит задача как можно скорее восстановить критическую инфраструктуру, возобновить движение общественного транспорта, а также решить проблему с жильем.

"Мы должны решать проблемы с жильем. В метрополитене сейчас проживает 4,5 тыс. человек. Мы должны обеспечить им хотя бы временное жилье, чтобы налаживать инфраструктуру", - отметил Синегубов.