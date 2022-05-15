РУС
В результате обстрела Чугуева ранены двое мирных жителей, - Синегубов

чугуїв

В последние дни в Харькове относительно спокойно, однако ВС РФ продолжают обстреливать населенные пункты области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По городу Харькову мы уже несколько дней фиксируем относительную тишину, то есть обстрелов самого города Харькова не было. Враг продолжает наносить удары по области. В частности, пострадал снова город Чугуев. Там, к сожалению, 2 человека получили ранения, один из них это 15-летний ребенок", - сказал Синегубов в эфире нацмарафона в воскресенье утром.

Он отметил, что идет также обстрел Золочевской громады.

Читайте также: Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине горели частные дома, гараж и склады, - ГСЧС

армия РФ (20679) обстрел (29713) ранение (3428) Харьков (7751) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (563)
Щось кацапня сьогодні активізувалась.
