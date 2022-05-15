В результате обстрела Чугуева ранены двое мирных жителей, - Синегубов
В последние дни в Харькове относительно спокойно, однако ВС РФ продолжают обстреливать населенные пункты области
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По городу Харькову мы уже несколько дней фиксируем относительную тишину, то есть обстрелов самого города Харькова не было. Враг продолжает наносить удары по области. В частности, пострадал снова город Чугуев. Там, к сожалению, 2 человека получили ранения, один из них это 15-летний ребенок", - сказал Синегубов в эфире нацмарафона в воскресенье утром.
Он отметил, что идет также обстрел Золочевской громады.
Читайте также: Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине горели частные дома, гараж и склады, - ГСЧС
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий15.05.2022 09:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль