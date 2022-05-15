В результате обстрела Чугуева ранены двое мирных жителей, - Синегубов

В последние дни в Харькове относительно спокойно, однако ВС РФ продолжают обстреливать населенные пункты области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По городу Харькову мы уже несколько дней фиксируем относительную тишину, то есть обстрелов самого города Харькова не было. Враг продолжает наносить удары по области. В частности, пострадал снова город Чугуев. Там, к сожалению, 2 человека получили ранения, один из них это 15-летний ребенок", - сказал Синегубов в эфире нацмарафона в воскресенье утром.

Он отметил, что идет также обстрел Золочевской громады.

