Внаслідок обстрілу Чугуєва поранено двоє мирних мешканців, - Синєгубов
Останніми днями у Харкові відносно спокійно, проте ЗС РФ продовжують обстрілювати населені пункти області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо міста Харкова ми вже кілька днів фіксуємо відносну тишу, тобто обстрілів самого міста Харкова не було. Ворог продовжує завдавати ударів по області. Зокрема, постраждало знову місто Чугуїв. Там, на жаль, 2 особи отримали поранення, одна з них це 15-річна дитина", - сказав Синєгубов в ефірі нацмарафону в неділю вранці.
Він зазначив, що також триває обстріл Золочівської громади.
