Дві особи загинули внаслідок обстрілу Сєверодонецька рашистами, - Гайдай
Внаслідок обстрілу Сєверодонецька російськими окупантами загинули дві особи.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок.
Наполегливо ПРОШУ, якщо Ви прийняли рішення не покидати місто, то перебувайте в укриттях!!!!" - наголосив він.
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Чайка Київ
показати весь коментар15.05.2022 19:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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