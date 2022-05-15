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Дві особи загинули внаслідок обстрілу Сєверодонецька рашистами, - Гайдай

сєверодонецьк

Внаслідок обстрілу Сєверодонецька російськими окупантами загинули дві особи.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок.

Наполегливо ПРОШУ, якщо Ви прийняли рішення не покидати місто, то перебувайте в укриттях!!!!" - наголосив він.

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Автор: 

обстріл (29517) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4899)


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15.05.2022 19:00 Відповісти
 
 