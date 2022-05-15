Дві особи загинули внаслідок обстрілу Сєверодонецька рашистами, - Гайдай

Внаслідок обстрілу Сєверодонецька російськими окупантами загинули дві особи.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок.

Наполегливо ПРОШУ, якщо Ви прийняли рішення не покидати місто, то перебувайте в укриттях!!!!" - наголосив він.

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