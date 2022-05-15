Два человека погибли в результате обстрела Северодонецка рашистами, - Гайдай

В результате обстрела Северодонецка российскими оккупантами погибли два человека.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки вчера вечером накрыли город артиллерией, обстрелы продолжились и сегодня, так что погибших обнаружили только сейчас. Было попадание в жилой дом.

Настойчиво ПРОШУ, если Вы приняли решение не покидать город, то находитесь в укрытиях!!!!" - подчеркнул он.

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