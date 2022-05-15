Путін 16 травня скликає саміт ОДКБ
Президент Росії Путін збирає саміт лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Про це йдеться в повідомленні на сайті білоруського диктатора Олександра Лукашенка, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч відбудеться 16 травня.
Захід нібито присвячений 30-річчю підписання Договору про колективну безпеку та 20-річчю створення Організації.
"Лідери країн обміняються думками з актуальних питань поточної обстановки в регіоні та світі, обговорять заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози.
У двосторонньому форматі заплановані переговори Олександра Лукашенка із його російським колегою Володимиром Путіним. Однією з основних тем бесіди стануть питання розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщенням", - йдеться в повідомленні.
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https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu-vtorhnenni-v-ukrainu-bralo-uchast-blyzko-25-tysiach-boiovykiv-z-chechenskoi-respubliky.html https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu ... bliky.html
с телефонами родственников, ух пранкерам работы добавилось.
Скоріш всього - почне клянчить танки і літаки з вертольотами Може, попросить купить електронну начинку для ракет - бо Росія під санкціями і їй не продадуть!
дєдиваєвалідєдиваравалІ дєдинасілавалІ дєдисдєтьміжєнщінамііпєнсіанєраміваєвалІ і дєдиглубокоатсасивалІ
https://youtu.be/DsvqfPOTZFc
Історичне дослідження про тотальне фальшування Історії України кацапами. Чоловік документально доводить це.
Лишь бы ,,,,,, сенсация хоть и липовая ,,,,,,,