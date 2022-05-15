Путін 16 травня скликає саміт ОДКБ

Президент Росії Путін збирає саміт лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це йдеться в повідомленні на сайті білоруського диктатора Олександра Лукашенка, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбудеться 16 травня.

Захід нібито присвячений 30-річчю підписання Договору про колективну безпеку та 20-річчю створення Організації.

"Лідери країн обміняються думками з актуальних питань поточної обстановки в регіоні та світі, обговорять заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози.

У двосторонньому форматі заплановані переговори Олександра Лукашенка із його російським колегою Володимиром Путіним. Однією з основних тем бесіди стануть питання розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщенням", - йдеться в повідомленні.

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