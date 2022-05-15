Путин 16 мая созывает саммит ОДКБ
Президент России Путин собирает саммит лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского диктатора Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
Встреча состоится 16 мая.
Мероприятие якобы посвящено 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.
Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят мероприятия совместного реагирования на разноплановые вызовы и угрозы.
В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из основных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа по импортозамещению", - говорится в сообщении.
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с телефонами родственников, ух пранкерам работы добавилось.
Скоріш всього - почне клянчить танки і літаки з вертольотами Може, попросить купить електронну начинку для ракет - бо Росія під санкціями і їй не продадуть!
дєдиваєвалідєдиваравалІ дєдинасілавалІ дєдисдєтьміжєнщінамііпєнсіанєраміваєвалІ і дєдиглубокоатсасивалІ
https://youtu.be/DsvqfPOTZFc
Історичне дослідження про тотальне фальшування Історії України кацапами. Чоловік документально доводить це.
Лишь бы ,,,,,, сенсация хоть и липовая ,,,,,,,