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Путин 16 мая созывает саммит ОДКБ

путин,путін

Президент России Путин собирает саммит лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского диктатора Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоится 16 мая.

Мероприятие якобы посвящено 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят мероприятия совместного реагирования на разноплановые вызовы и угрозы.

В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из основных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа по импортозамещению", - говорится в сообщении.

Читайте: Путин не дает согласия на эвакуацию украинских защитников из "Азовстали", - Маляр

ОДКБ (131) путин владимир (31649) россия (96413)


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Топ комментарии
+53
Саміт БДСМ
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15.05.2022 21:42 Ответить
+46
А ви казали, що хороших москалів не буває! А от же він.
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15.05.2022 21:47 Ответить
+44
Мабуть хоче переговори, щоб вони всі ввели війська проти України чи це погроза ***** проти членів ОДКБ
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15.05.2022 21:41 Ответить
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15.05.2022 22:06 Ответить
ботоксная карла боз огонька тащит деда, обреченно-с )

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15.05.2022 22:08 Ответить
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15.05.2022 22:05 Ответить
ВВХ будет просить назад военную технику и боеприпасы
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15.05.2022 22:06 Ответить
Нельзя верить *****, пусть выводит войска из Крыма, Донбаса, Херсона и тогда можно будет о чём то говорить
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15.05.2022 22:07 Ответить
Ця потвора не зупиниться, тільки фізичне знищення
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15.05.2022 22:11 Ответить
он как бы не собирается, не в него же стреляют, а москали по сути тупые, много вопросов не задают, да и много их еще в процентном соотношении, ну и яо тоже. так что придется планомерно, долго и очень эффективно изводить, строить про, бомбоубежища по всей стране (ну, метро), обучать народ, работать а не пилить бабло и т.д. и т.п.
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16.05.2022 10:27 Ответить
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15.05.2022 22:09 Ответить
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15.05.2022 22:14 Ответить
https://forum.finance.ua/topic247991.html?start=10300#p5433733 Слили базу 2425 орков воюющих против Украины

https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu-vtorhnenni-v-ukrainu-bralo-uchast-blyzko-25-tysiach-boiovykiv-z-chechenskoi-respubliky.html https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu ... bliky.html

с телефонами родственников, ух пранкерам работы добавилось.
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15.05.2022 22:09 Ответить
майор Степан Андреевич Чорнобаев будет чуть-чуть беспокоить)
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16.05.2022 11:24 Ответить
Посмотрим кто приедет. Мало кому охота выглядеть пиндарасом.
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15.05.2022 22:16 Ответить
было бы классно если бы они послали его закораблем
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15.05.2022 22:28 Ответить
Так і буде! І "пошлють", саме опираючись на статутні документи ОДКБ, бо це - "ОБОРОННИЙ" блок А на Росію ніхто не нападав Впевнений - він навіть членів ОДКБ (крім Луки) не повідомив, що збирається вторгнуться в Україну Він їх просто "поставив перед фактом" - коли вже почав вторгнення
Скоріш всього - почне клянчить танки і літаки з вертольотами Може, попросить купить електронну начинку для ракет - бо Росія під санкціями і їй не продадуть!
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16.05.2022 09:02 Ответить
Прям таки оборонный? Чето я не припомню чтоб там кто-то армяшек оборонял)
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16.05.2022 12:40 Ответить
Сількі можа? Ілліч вже заждалися...
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15.05.2022 22:34 Ответить
Похоже будет требовать помощь в войне с Украиной. И если, чтобы не попасть под мировые санкции официально свои армии в Украину ни кто не пошлет, то под видом добровольных ихтамнетов в виде казахов, узбеков и пр в Украине скоро увидим. Думаю, что увидим и технику с символикой стран ОДКБ, сухпайки, Но главное для Путина это пушечное мясо из стран ОДКБ. И ведь никуда не денутся, помогут.
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15.05.2022 22:35 Ответить
не помогут. Давно уже все от него открестились кроме беларуской губернии
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15.05.2022 23:26 Ответить
"самміт"? буде віртуальним? тоді замість ***** цілком може бути двійник.
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15.05.2022 22:37 Ответить
ОДКБ, що це взагалі таке?
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15.05.2022 22:39 Ответить
****** *****
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15.05.2022 22:43 Ответить
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15.05.2022 23:37 Ответить
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16.05.2022 14:10 Ответить
Скорее всего саммит уже был сегодня, а завтра покажут
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15.05.2022 22:51 Ответить
16 мая произойдет единственное в 2022 году https://horoscope.glavred.info/lunnoe-zatmenie-16-maya-astrolog-dala-neozhidannyy-prognoz-s-katastrofoy-dlya-rusni-10371300.html полное лунное затмение . Луна может приобрести кроваво-красную окраску, поэтому данное астрологическое явление и получило название Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние. Этот день будет нести преимущественно негативные энергии.
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15.05.2022 22:58 Ответить
"Иди к https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA Эрлик-Хану , кутакбаш" (с) спільна заява середньоазійських республік
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15.05.2022 23:36 Ответить
ПУТИН УЖЕ И ХЙЛО И СЦЫКЛО )))
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16.05.2022 01:38 Ответить
а я за парашенку тут. а вы?
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16.05.2022 03:13 Ответить
А ми за нов1 не заплямован1 корупц1ею сили
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16.05.2022 04:03 Ответить
А є вже у цих "сил, не заплямованих крупцією" конкретні прізвища? Чи це тільки "маниловщина прекраснодушная" - "мрії про щось гіпотетичне"?
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16.05.2022 06:20 Ответить
маладиєліца
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16.05.2022 11:46 Ответить
путлер понтується бо всі взнали , що російська армія -це хлам та ще й совковий .. тільки массою дума задавити супротив українців ,аля дєдиваєвалі
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16.05.2022 05:32 Ответить
дєдиваєвалі дєдиваравалІ дєдинасілавалІ дєдисдєтьміжєнщінамііпєнсіанєраміваєвалІ і дєдиглубокоатсасивалІ
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16.05.2022 14:15 Ответить
Якщо реально - то мені здається що Путін стосовно засилки військ ОДКБ в Україну буде "послан вслед за русским караблём" Лука ВЖЕ "бздиконув" Які з вірмен вояки - показав Карабах Таджики мають "грусть" на південних кордонах - там таліби оживилися і бажають "відкусить шмат" Таджикистану Думається мені - він почне клянчить танки та авіацію з того, що Росія продала ОДКБ раніше Лука не дасть - він частину танків уже передав росіянам на початку агресії Вони ж йому навзамін пригнали "металобрухт" А у решти тих танків - "кіт наплакав" А авіації - тим більше Навіть якщо дадуть - це його не врятує!
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16.05.2022 06:29 Ответить
"Країна Моксель" Белінський:
https://youtu.be/DsvqfPOTZFc
Історичне дослідження про тотальне фальшування Історії України кацапами. Чоловік документально доводить це.
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16.05.2022 07:57 Ответить
***** будет клянчить помощь у тех кого он всегда презирал
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16.05.2022 10:07 Ответить
Питання на ОДКБ буде розглядатись одне, саме актуальне «Памагите!»
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16.05.2022 10:08 Ответить
смотрю на это прошу пощения гнусное ***** и очень хочеться разнести его в лашпорта.верить этим ублюдкам нельзя.гнать аж до белого моря.легче с чертом договориться и он не обманет а с кацапми не смысла.добить гондонов до конца.
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16.05.2022 11:16 Ответить
От бл.,нам ще тільки не вистачає таджиків і армян
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16.05.2022 11:29 Ответить
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16.05.2022 11:38 Ответить
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16.05.2022 11:56 Ответить
путін, іді к ****** матєрі. ******** *******.
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16.05.2022 11:56 Ответить
сборище хромых и нищих
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16.05.2022 12:24 Ответить
https://youtu.be/2Nr9aJ2Ci5k Лисистрата о войне https://youtu.be/2Nr9aJ2Ci5k
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16.05.2022 12:46 Ответить
Вова БК , не півтора, а півтори, а їх 140000000 -100000,
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16.05.2022 14:06 Ответить
Поза вчера все триндели Путин на операции
Лишь бы ,,,,,, сенсация хоть и липовая ,,,,,,,
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16.05.2022 14:08 Ответить
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