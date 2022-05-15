Путин не дает согласия на эвакуацию украинских защитников из "Азовстали", - Маляр

Украина делает все, чтобы освободить защитников из мариупольского завода "Азовсталь".

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Те предложения, которые очень часто в обществе раздаются "а давайте сделаем это, а давайте сделаем это", на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали".

Если бы там можно было провести прямо сейчас военную операцию и деблокаду, поверьте, что ВСУ обязательно это сделали бы. На сегодняшний день рассматриваются и разрабатываются разные планы. Но это военные планы, и мы не можем их объявлять. Поверьте, что на сегодняшний день задействованы практически все лидеры мира для того, чтобы говорить с Путиным. Наше государство с ними контактирует. Задействованы все возможные международные организации для того, чтобы контактировать с Путиным", – объяснила она.

По словам Маляр, Путин считает "Азовсталь" для себя определенным "символом" и на сегодняшний день не готов освобождать наших защитников.

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