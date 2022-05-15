Путин не дает согласия на эвакуацию украинских защитников из "Азовстали", - Маляр
Украина делает все, чтобы освободить защитников из мариупольского завода "Азовсталь".
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Те предложения, которые очень часто в обществе раздаются "а давайте сделаем это, а давайте сделаем это", на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали".
Если бы там можно было провести прямо сейчас военную операцию и деблокаду, поверьте, что ВСУ обязательно это сделали бы. На сегодняшний день рассматриваются и разрабатываются разные планы. Но это военные планы, и мы не можем их объявлять. Поверьте, что на сегодняшний день задействованы практически все лидеры мира для того, чтобы говорить с Путиным. Наше государство с ними контактирует. Задействованы все возможные международные организации для того, чтобы контактировать с Путиным", – объяснила она.
По словам Маляр, Путин считает "Азовсталь" для себя определенным "символом" и на сегодняшний день не готов освобождать наших защитников.
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більше ніц
Звичайно, що служба безпеки жодної країни не відпустить свого лідера.
Це зайвий раз доводить, що ніхто насправді москалям не вірить : отже, не треба тиснути на Україну щодо підписання бідь-яких угод і домовленостей.
Вердикт:
ВИННІ !!!
АЛе одного не розумію - а що з путлєром хтось розмовляє на пряму? Якшо так - то чому Зеленський з ним не може зустрітись? Бо інакше - треба добре зрозуміти саме із ким розмовляють українці.
Таке враження, що Зеленський дійсно боїться АЗОВЦІВ. Вони щось знають про нашу владу. Ну от не повірю, що нічого не можна зробити.
Залучіть до переговорів 4 млрд фунтів Абрамовича. Гроші завжди і всюди вирішують усі проблеми.
Ну не знаю - почистіть територію кацапстанії від Балтії і до Уралів. І дихати буде легше. І АЗОВЦІВ визволимо.
Член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он.
Сколько бабла они уже дали, а с доставкой на Азовсталь проблемы
Поразительно
Як ***** вже набрид...
у самого *********** очка.
НАТО СПЕЦОПЕРАЦИЮ,
вместе с турецким короблем, на котором всех вывести!!!
домовитись там з якимсь місцевим старшим офіцером за бабло
місця призначення --Геленжик, і все буде вирішено.