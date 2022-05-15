Путін не дає згоди на евакуацію українських захисників з "Азовсталі", - Маляр

Україна робить все, щоб звільнити захисників із маріупольського заводу "Азовсталь".

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають "а давайте зробимо це, а давайте зробимо це", насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших оборонців "Азовсталі".

Якби там можна було провести прям зараз військову операцію і деблокаду, повірте, що ЗСУ обов'язково це зробили б. Натомість, на сьогодні розглядаються та розробляються різні плани. Але це військові плани і ми не можемо їх оголошувати. Повірте, що на сьогодні задіяно практично всіх лідерів світу для того, щоб говорити з Путіним. Наша держава з ними контактує. Задіяно всі можливі міжнародні організації для того, щоб контактувати з Путіним", - пояснила вона.

За словами Маляр, Путін вважає "Азовсталь" для себе певним "символом" і на сьогодні не готовий звільняти наших захисників.

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