Путін не дає згоди на евакуацію українських захисників з "Азовсталі", - Маляр
Україна робить все, щоб звільнити захисників із маріупольського заводу "Азовсталь".
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають "а давайте зробимо це, а давайте зробимо це", насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших оборонців "Азовсталі".
Якби там можна було провести прям зараз військову операцію і деблокаду, повірте, що ЗСУ обов'язково це зробили б. Натомість, на сьогодні розглядаються та розробляються різні плани. Але це військові плани і ми не можемо їх оголошувати. Повірте, що на сьогодні задіяно практично всіх лідерів світу для того, щоб говорити з Путіним. Наша держава з ними контактує. Задіяно всі можливі міжнародні організації для того, щоб контактувати з Путіним", - пояснила вона.
За словами Маляр, Путін вважає "Азовсталь" для себе певним "символом" і на сьогодні не готовий звільняти наших захисників.
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більше ніц
Звичайно, що служба безпеки жодної країни не відпустить свого лідера.
Це зайвий раз доводить, що ніхто насправді москалям не вірить : отже, не треба тиснути на Україну щодо підписання бідь-яких угод і домовленостей.
Вердикт:
ВИННІ !!!
АЛе одного не розумію - а що з путлєром хтось розмовляє на пряму? Якшо так - то чому Зеленський з ним не може зустрітись? Бо інакше - треба добре зрозуміти саме із ким розмовляють українці.
Таке враження, що Зеленський дійсно боїться АЗОВЦІВ. Вони щось знають про нашу владу. Ну от не повірю, що нічого не можна зробити.
Залучіть до переговорів 4 млрд фунтів Абрамовича. Гроші завжди і всюди вирішують усі проблеми.
Ну не знаю - почистіть територію кацапстанії від Балтії і до Уралів. І дихати буде легше. І АЗОВЦІВ визволимо.
Член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он.
Сколько бабла они уже дали, а с доставкой на Азовсталь проблемы
Поразительно
Як ***** вже набрид...
у самого *********** очка.
НАТО СПЕЦОПЕРАЦИЮ,
вместе с турецким короблем, на котором всех вывести!!!
домовитись там з якимсь місцевим старшим офіцером за бабло
місця призначення --Геленжик, і все буде вирішено.