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Новини Війна
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Путін не дає згоди на евакуацію українських захисників з "Азовсталі", - Маляр

азовсталь,азов,поранені

Україна робить все, щоб звільнити захисників із маріупольського заводу "Азовсталь".

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають "а давайте зробимо це, а давайте зробимо це", насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших оборонців "Азовсталі".

Якби там можна було провести прям зараз військову операцію і деблокаду, повірте, що ЗСУ обов'язково це зробили б. Натомість, на сьогодні розглядаються та розробляються різні плани. Але це військові плани і ми не можемо їх оголошувати. Повірте, що на сьогодні задіяно практично всіх лідерів світу для того, щоб говорити з Путіним. Наша держава з ними контактує. Задіяно всі можливі міжнародні організації для того, щоб контактувати з Путіним", - пояснила вона.

За словами Маляр, Путін вважає "Азовсталь" для себе певним "символом" і на сьогодні не готовий звільняти наших захисників.

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Автор: 

Маріуполь (3253) путін володимир (24219) росія (66417) Азовсталь (447) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+32
Підарас. Пі-да-ра-сі-на
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15.05.2022 21:18 Відповісти
+29
Так у нас же президент Елдак, все закономерно.
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15.05.2022 21:24 Відповісти
+24
Тарас Чорновіл. Щойно закінчилася пресконференція дружин захисників Маріуполя.Пройшовся по каналах.Знаєте, який із відомих каналів єдиний її транслює? Невже треба підказувати?Прямий,який видалений із системи цифрового мовлення... Бо наші захисники для укрсучвлади - тема табу.
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15.05.2022 21:29 Відповісти
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Підарас. Пі-да-ра-сі-на
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15.05.2022 21:18 Відповісти
А Стефанчук сьогодні заявив що поки нічого кацапського конфісковувати в Україні не будуть, будуть чекати обіцянок ворога сплатити репарації. Трохи дивно це все.
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15.05.2022 21:20 Відповісти
Так у нас же президент Елдак, все закономерно.
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15.05.2022 21:24 Відповісти
Блин, дожились, что Украиной правит, какой паршивый завхоз, СРАМОТА!!!
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15.05.2022 23:46 Відповісти
а хтось ще вірить зеленому балагану?
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15.05.2022 21:33 Відповісти
Да есть конечно, ещё такие идиоты, и они на жаль не единичны.
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15.05.2022 23:49 Відповісти
Щоб тобі «отвєточка» прилетіла, як дуже схочеш жити, маразматик
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15.05.2022 21:21 Відповісти
Безсилля, кляте безсилля, неспроможність щось зробити, щоб врятувати азовців..
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15.05.2022 21:21 Відповісти
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15.05.2022 21:21 Відповісти
Глянь, неужели уже подохло это чудовище - детоубийца???
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15.05.2022 23:54 Відповісти
А що ви хотіли від Путіна?
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15.05.2022 21:23 Відповісти
вбити його лопатою як пацюка вошивого
більше ніц
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15.05.2022 21:27 Відповісти
до речі, як у відповідь на обидва наші пости картинка вище )
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15.05.2022 21:29 Відповісти
весь мир ничего не может сделать с этим маньяком? и молча созерцает этот бесконечный ужас?
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15.05.2022 21:24 Відповісти
потому что кнопку нажать слабО- вот уже 60 лет! а может быть и больше...
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15.05.2022 21:30 Відповісти
***** уже не остановится убивать пока не отправится в мир иной
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15.05.2022 21:26 Відповісти
Сегодня этому чму операцию должны делать. Вся надежда мира на хирурга с украинскими корнями. Думаю его не сильно захотят откачивать,даже свои.
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15.05.2022 21:27 Відповісти
Тарас Чорновіл. Щойно закінчилася пресконференція дружин захисників Маріуполя.Пройшовся по каналах.Знаєте, який із відомих каналів єдиний її транслює? Невже треба підказувати?Прямий,який видалений із системи цифрового мовлення... Бо наші захисники для укрсучвлади - тема табу.
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15.05.2022 21:29 Відповісти
Не цитуйте того пі...са, який вихваляв сучвладу януковоща і зрадив свого батька.
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15.05.2022 22:21 Відповісти
не ну тут всё просто - страны большой 7, любая из них(лучше чтоб 2 или 3) - просто должны (если хотят), приехать и забрать - других вариантов нет...всё остальное - бесполезная болтовня, своих сил у нас на данный момент нет...от же...
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15.05.2022 21:29 Відповісти
До речі, чому - ні ?
Звичайно, що служба безпеки жодної країни не відпустить свого лідера.

Це зайвий раз доводить, що ніхто насправді москалям не вірить : отже, не треба тиснути на Україну щодо підписання бідь-яких угод і домовленостей.

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15.05.2022 21:49 Відповісти
***** наторговуе , потім захоче Херсон в обмін на військових.
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15.05.2022 21:30 Відповісти
Гірше зє-білів виборців може бути лише імпотентна зє-більна влада. Тут НЕМАЄ варіантів самовиправдання.
Вердикт:
ВИННІ !!!
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15.05.2022 21:31 Відповісти
Хоче поділитись з Вами всіма моєю думкою, простої жінки. У мене таке враження, що путлєр, після вбивства останнього АЗОВЦЯ заявить на весь світ, що нарешті подолав нацизм і фашизм в Україні 😌.
АЛе одного не розумію - а що з путлєром хтось розмовляє на пряму? Якшо так - то чому Зеленський з ним не може зустрітись? Бо інакше - треба добре зрозуміти саме із ким розмовляють українці.
Таке враження, що Зеленський дійсно боїться АЗОВЦІВ. Вони щось знають про нашу владу. Ну от не повірю, що нічого не можна зробити.
Залучіть до переговорів 4 млрд фунтів Абрамовича. Гроші завжди і всюди вирішують усі проблеми.
Ну не знаю - почистіть територію кацапстанії від Балтії і до Уралів. І дихати буде легше. І АЗОВЦІВ визволимо.
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15.05.2022 21:34 Відповісти
Ну так зробіть. Якщо так вважаєте.
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15.05.2022 21:48 Відповісти
Нельзя зеленскому напрямую говорить с путлером! Он сразу всё сдаст и подпишет любую капитуляцию. Для того его кремль и посадил на пост президента с помощью спец технологии. На Западе все это знают (я имею ввиду верха) и постоянно зелю одёргивают, а то он уже был согласен на капитуляцию на второй день войны!
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16.05.2022 06:33 Відповісти
Плешивый сморчок-Батый 21 века.Найдите отличия.Украина его разгромит ,разом с цивилизованным свитом.
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15.05.2022 21:35 Відповісти
Яка несподіванка. Я відразу про це казав.
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15.05.2022 21:37 Відповісти
А навіщо нам згода пуйла, ми чекаємо спецоперації від нашого Президента. Чи не це він обіцяв всім? Відправляйте тих генералів і їх жирних підлеглих, які здали південь і в тому числі Маріуполь.
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15.05.2022 21:37 Відповісти
Хомчака наприклад.
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15.05.2022 22:27 Відповісти
Маріуполь та Азов можуть звільнити тільки ВСУ, на жодні варіанти відпустити бійців Азову РФ не піде, якщо ВСУ не встигне їх там знищать усіх...
Член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он.
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15.05.2022 21:38 Відповісти
злобный старикашка сдохнет и хочет забрать с собой жизни этих молодых ребят...
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15.05.2022 21:38 Відповісти
Думаю единий шанс це якось організувати доставку ліків їжі дронами в Великобританії та США є такі нехай допоможуть хоча вірю що щось можна зробити.
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15.05.2022 21:38 Відповісти
Вот и задумайтесь
Сколько бабла они уже дали, а с доставкой на Азовсталь проблемы
Поразительно
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15.05.2022 22:30 Відповісти
всё похерили зелёные гниды
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15.05.2022 22:47 Відповісти
Это подтверждает, что он садо-маньяк.
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15.05.2022 21:41 Відповісти
Невже вони такі дурні, що вважають шо ***** піде на таке? Після бомбардування драмтеатру та пологового будинку з жінками та дітьми, він вот так просто випустить наших військових? Тільки військова операція може їх врятувати. Або симетричне блокування рашистів в пмр з погрозою знищення усіх.
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15.05.2022 21:52 Відповісти
Воно думає як би всіх надурити.
Як ***** вже набрид...
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15.05.2022 21:54 Відповісти
Ничего, мы тоже пальцем не пошевелим, когда держак лопаты окажется
у самого *********** очка.
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15.05.2022 22:17 Відповісти
Убейте уже хотя бы одного ******** его, и пообещать убивать по очереди всех, и кабаеву последней! Как с дьяволом-террористом еще можно разговаривать?
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15.05.2022 22:18 Відповісти
мне бы СБУ легенду и доки левые сделали, и отправили, я бы сам выпотрошил все что этому демону дорого, где бы они там в швейцарии не гасились! Отрезал бы голову кабаевой и послал бы ему почтой беларусии.
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15.05.2022 22:39 Відповісти
Тут пора сделатъ

НАТО СПЕЦОПЕРАЦИЮ,

вместе с турецким короблем, на котором всех вывести!!!
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15.05.2022 22:19 Відповісти
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15.05.2022 22:23 Відповісти
Теперь Путина ждет Каддафи
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15.05.2022 22:50 Відповісти
чого ж чекати від х!йла,
домовитись там з якимсь місцевим старшим офіцером за бабло
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15.05.2022 22:55 Відповісти
Эта кремлёвская гнида, никак не может успокоиться, неужели никто с его окружения, не может найти на его управу, ведь он надеюсь, тоже их всех уже достал.
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15.05.2022 23:31 Відповісти
Для вирішення цього питання потрібно тільки отна ракета дл
місця призначення --Геленжик, і все буде вирішено.
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15.05.2022 23:37 Відповісти
Да, все конечно верят, что наша "зе команда", делает всё, для спасения защитников Азова. Но вот беда лишь в том, что это лишь на словах, а вот на деле, нихрена они не предпринимают, и это 100% правда.
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15.05.2022 23:39 Відповісти
А не пробовали собрать всю пророссийскую перхоть из Печерской лавры и всю верхушку УПЦ МП и кинуть их за решетку по статье госизмена.И предложить после этого русне обменять их на военных из Азовстали?
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15.05.2022 23:58 Відповісти
Вот одного не понимаю. Почему нельзя провести какую-нибудь спец операцию военную, чтобы освободить азовцев?! По-моему зеля просто спит и видит, чтобы они все там погибли. Что-то они знают, что-то очень важное и опасное для зеленского и ермака. На прессухе один из азовцев сказал, что военное решение есть. Пусть мол с нами свяжутся ответственные лица и мы объясним. Ну и? Почему не сделано до сих пор?
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16.05.2022 06:36 Відповісти
 
 