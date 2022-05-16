В РФ дослідників ув'язнюють за намагання відкрити таємниці радянського режиму, - Держархівслужба
Україна, на пострадянському просторі, є лідером у розсекречуванні документів радянських часів, водночас, в Росії дослідників саджають за намагання відкрити таємниці радянського режиму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.
За його словами, сучасний російський політичний режим має своє коріння та бере за зразок найгірші традиції тоталітарного радянського режиму, тому в Росії архівісти визначають, що можна досліднику дивитись, а що заборонено.
"Україна є лідером серед колишніх радянських республік у розсекречуванні документів радянських часів, всього, що стосується безпосередньо нашої історії.
Водночас, в Росії людей саджають в тюрму за намагання відкрити таємниці радянського режиму. В Росії засекречують всі архіви та навіть строки можливого розсекречення, щоб фахівці, історики та дослідники не дізналися історичну правду та не могли її повідомити широкому колу громадян. Тобто, все розписано, кожному визначена своя примітивна роль в державному механізмі", - зазначив голова Держархівслужби.
Хромов констатував, що російський державний архів просто обслуговує політичну еліту та пропаганду.
"Путін починає війну і розказує, що України не існувало, а її зробив Ленін. А через декілька днів, на телевізійні канали виходить голова Росдержархіву і демонструє документи, які начебто підтверджують логічність цієї псевдоісторичної тези", - зазначив Хромов.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=xaNrK48-rL8
https://euromaidanpress.com/2014/03/07/ukraine-and-russia-share-a-long-and-common-history-faq/ Ukraine and Russia "share a long and common history" FAQ
https://euromaidanpress.com/2014/05/14/how-moscow-hijacked-the-history-of-kyivan-rus/ How Moscow hijacked the history of Kyivan Rus'
і там за посиланнями ще багато чого...
(і ще заперечує існування якоїсь там португальської мови та етносу - то просто зіпсовані іспанці, тобто "Португалия и Бразилия тоже наш!")
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
Получавшие этот статус, либо на добровольной, либо на принудительной основе должны были отказаться от своей нации, от своей культуры, от почитания традиций своих предков, от своего языка, от своей истории и от всего остального, что связывало людей с той или иной нацией.
Те народы которые отказывались добровольно принимать статус русских, подвергались репрессиям и геноцидам. Русские - это рабы у которых внутри пустота, именно поэтому они не способны отстаивать свои интересы и бороться за свою свободу.
Состояние русских, похоже на состояние спящего, неосознанного субъекта. Когда русские поймут что - иметь национальность не стыдно; стыдно жить с клеймом русского, быть рабом империи и гордится этим.
Ні один народ світу не може похвалиться тим, що відома дата його виникнення... За виключенням росіян - їх створили Височайшим Указом Петра Першого, 2 листопада 1721 року...
Ну а криваві комуняки в 1930х зробили так, що малороси - то малороси, не гідні життя, а рускіє - єто рускіє!!!
Дійшло до анекдоту, коли крупняки в історії бажали прочитати ярлики. яким ординські хани давали князям.Татаро-монголи однако І шо, скільки не бились не могли прочитати ярликів ні Чінгісхана та його правнуків. Навіть знатоків-татар залучали. Не могли і все. А потім виявилось, що ярлики написані на прауйгурській мові, звідки і було племя Чингізів.
Якого зуя на православних хрестах у Москві є мусульманські півмісяці, яких немає в Києві
Православные церкви в Москве, построенные до 1700 года, имеют кресты с мусульманским полумесяцем на них, что не встречается ни в одной православной церкви в Киеве и указывает, как утверждает Андрей Булгаров, что «московский вариант православия намного ближе к исламу, чем к христианству».
У россиян есть много объяснений тому, что на крестах этих церквей изображен мусульманский полумесяц, говорит украинский комментатор; самое популярное из них - это то, что он означает подчинение ислама Московии после захвата Казани Иваном Грозным.
Но такой аргумент «абсурден», полагает он, так же абсурдно, как было бы для Москвы наносить символы нацизма на советскую символику в знак своей «победы над фашизмом». И, следовательно, объяснение нужно искать в другом направлении, тем более, что таких полумесяцев нет в православных храмах Киева.
«Как известно, - рассуждает Булгаров, - Московское княжество, а затем царство полностью подчинялись Золотой Орде и ее потомкам , а это, в свою очередь, означает, что жизнь в Московии ничем не отличалась от жизни в Казани, Астрахани или сибирских ханствах». Более того, москвичи приветствовали друг друга словом «салам».
Московская элита предпочитала восточную одежду, а женщин держали подальше от посторонних глаз, они носили вуали (чадры) на публике. Ясно, что «такой образ жизни не мог не отражаться в верованиях московитов», как, например, когда женщин не пускали в церкви и им приходилось молиться на улице.
«В летописях говорится, что церковь в Московии была жестокой и авторитарной, и это существенно отличало ее от демократической христианской религии, распространенной в Киевской Руси до монголо-татарского нашествия. Важнейшим догматом для московитов было признание царя представителем Бога на земле».
Это означало, что царю было позволено все, а его рабам ничего, «вариант христианства, очень полезный для золотоордынских властей». Использование таких скреп изнутри самого православия было лучшим средством поддержания порядка, какое они только могли себе представить, говорит Булгаров.
Эту традицию продолжали все последующие московские цари, ни один из которых «не решился вернуть своему народу истинную православную веру Киевской Руси», что отмечали в XVII веке иностранные путешественники. Один посетитель из Швеции даже задал этот вопрос: «Московиты вообще христиане?» А потом дал отрицательный ответ!
Это, в свою очередь, означает, продолжает Булгаров, что «московский вариант православия гораздо ближе к исламу, чем к христианству», - замечание, которое в прошлом делал даже Владимир Путин.
Новоиерусалимский монастырь, также известный как Воскресенский, - мужской монастырь, расположенный на окраине Москвы. Основан в 1656 году патриархом Никоном как патриаршая резиденция за пределами Кремля. (Фото из Википедии)
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
Петр привозил из Европы большое количество специалистов, в том числе и профессиональных историков, которым поручались переписывание и фальсификация истории Российского государства.
Кроме того, каждый иностранец, поступающий на государственную работу, давал присягу не разглашать государственных тайн и никогда не предавать Московского государства. Остается вопрос, какие могут быть государственные тайны относительно древности «становления русской истории»? В любой цивилизованной европейской стране через 30-50 лет открываются все архивы. Российская империя очень боится правды о своем прошлом. Смертельно боится!
Вслед за Петром I, превратившим Московию в Российское государство, московская элита стала задумываться о необходимости создания целостной истории собственной страны. Императрица Екатерина II (1762-1796) усиленно взялась за эту задачу.
Она не могла допустить мысли, что в царской династии существовали общие татаро-монгольские элементы. Екатерина была умной и образованной европейской женщиной и, ознакомившись с архивными источниками, обратила внимание на то, что вся история ее страны основана на устных преданиях («былинах») и не имеет фактического подтверждения.
Поэтому 4 декабря 1783 г. Екатерина II своим указом создала «Комиссию для сбора и организации древнерусской истории» под руководством и надзором графа А. П. Шувалова в составе 10 историков. Главной задачей этой комиссии было «найти» новые летописи, переписать другие, создать новые сборники архивов и других подобных фальсификаций. Цель состояла в том, чтобы заложить основы «легитимности» захвата Москвой исторического наследия Киевской Руси и создать официальный исторический миф о происхождении Российского государства. Эта комиссия работала десять лет. В 1792 году увидела свет «Екатерининская история». Комиссия работала следующим образом:
- Сбор всех письменных документов (архивы, хроники и т.д.). Эта работа была частично начата при Петре I. Этот сбор материалов велся не только в пределах Империи, но и из других стран, таких как Польша, Турция и т. д.
- Анализ, фальсификация, переписывание или уничтожение исторических материалов. Так переписали летописи: «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Лаврентьевские летописи» и многие другие. Многие летописи несколько раз переписывались, а оригиналы либо закрывались, либо уничтожались. Также были скрыты: «История скифов» А. И. Лызлова (изд. 1776 и 1787 гг.) и «История русская с древнейших времен» В. М. Татищева (изд. 1747 г.). В своей «Скифской истории» Лызлов доказал, что жители Московии были отдельным народом, не имевшим ничего общего с Киевской Русью, Литвой, Польшей и т. д.
- Написание новых «Русских летописных сборников», которые теперь составлялись в XVIII веке, а претендовали на XI-XIV века. Все эти сборники пропагандировали идею «Всеобщей Руси». Это относится к временам, когда киевские земли были заселены славянскими племенами (полянами, древлянами, северянами и др.), которые были христианами, а «залесную землю» населяли финские племена (муромы, меря, вепсы, мокши и др.), жившие полупервобытным строем, и ничего исторически общего между этими племенами не было вплоть до XVI века.
- Новое составление тысяч различных сборников для установления «единства» Киевской Руси с финскими племенами. Все эти летописи и сборники, по мнению автора Билинского, существуют только в виде копий, и ни одного оригинала. Ни одного, Карл! Все это указывает на почти невероятное по своим масштабам, беззастенчивое, массовое воровство и фальсификацию создания истории Российского государства.
це вже не засекретить)
на украинских каналах по руцьки разговаривают,хотя с ними на украинском?
Они экзамен на знание госязыка сдавали,знают что в Украине один госязык?Кто это им разрешил ?
https://youtu.be/DsvqfPOTZFc
Історичне дослідження хто такі насправді так звані "вєлікороси" і звідки вони виникли:
"Зняли шар комуністичного тягаря з плеч України. Подолали амнезію і повернулися до власної історичної пам'яті. 7 років тому, 15 травня 2015-го, в Україні ухвалено історичний закон про декомунізацію, яка так дратує *****.
Декомунізація була і досі залишається питанням національні безпеки, моральним обов'язком перед мільйонами українців, яких знищив більшовизм. Декомунізація - знак поваги до ******** захисників, які боронять Україну від нащадків сталінських катів. І не дарма окупанти, немов скажений пес з ганчіркою, носяться з червоним прапором і відновлюють пам'ятники леніну.
На часі - інший процес, процес дерусифікації. Йдеться про очищення карти країни від імперських російських найменувань. Днями наша команда починає цей процес у Київраді.
Звільнимо усю Україну від рудиментів «руського міра» раз і назавжди. Нехай жукови-ватутіни, московські та мінські проспекти та вулиці російських літераторів, які були співцями імперії, йдуть слідом за «русским воєнным кораблем».
А нам своє робить: Армія. Мова. Віра".
вєрной дорогой ідьотє, товаріщі.