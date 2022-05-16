В РФ дослідників ув'язнюють за намагання відкрити таємниці радянського режиму, - Держархівслужба

Україна, на пострадянському просторі, є лідером у розсекречуванні документів радянських часів, водночас, в Росії дослідників саджають за намагання відкрити таємниці радянського режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

За його словами, сучасний російський політичний режим має своє коріння та бере за зразок найгірші традиції тоталітарного радянського режиму, тому в Росії архівісти визначають, що можна досліднику дивитись, а що заборонено.

"Україна є лідером серед колишніх радянських республік у розсекречуванні документів радянських часів, всього, що стосується безпосередньо нашої історії.

Водночас, в Росії людей саджають в тюрму за намагання відкрити таємниці радянського режиму. В Росії засекречують всі архіви та навіть строки можливого розсекречення, щоб фахівці, історики та дослідники не дізналися історичну правду та не могли її повідомити широкому колу громадян. Тобто, все розписано, кожному визначена своя примітивна роль в державному механізмі", - зазначив голова Держархівслужби.

Хромов констатував, що російський державний архів просто обслуговує політичну еліту та пропаганду.

"Путін починає війну і розказує, що України не існувало, а її зробив Ленін. А через декілька днів, на телевізійні канали виходить голова Росдержархіву і демонструє документи, які начебто підтверджують логічність цієї псевдоісторичної тези", - зазначив Хромов.

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