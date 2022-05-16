В РФ исследователей арестовывают за попытку открыть тайны советского режима, - Госархивслужба

Украина, на постсоветском пространстве, является лидером в рассекречивании документов советских времен, в то же время в России исследователей сажают за попытку открыть тайны советского режима.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

По его словам, современный российский политический режим имеет свои корни и берет вроде худшие традиции тоталитарного советского режима, поэтому в России архивисты определяют, что исследователю можно смотреть, а что запрещено.

Украина является лидером среди бывших советских республик в рассекречивании документов советских времен, всего, что касается непосредственно нашей истории.

В то же время, в России людей сажают в тюрьму за попытку открыть тайны советского режима. В России засекречиваются все архивы и даже сроки возможного рассекречивания, чтобы специалисты, историки и исследователи не узнали историческую правду и не могли ее сообщить широкому кругу граждан. То есть все расписано, каждому определена своя примитивная роль в государственном механизме", - отметил председатель Госархивслужбы.

Хромов констатировал, что российский государственный архив просто обслуживает политическую элиту и пропаганду.

"Путин начинает войну и рассказывает, что Украины не существовало, а ее сделал Ленин. А через несколько дней, на телевизионные каналы выходит глава Росгосархива и демонстрирует документы, вроде бы подтверждающие логичность этого псевдоисторического тезиса", - отметил Хромов.

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