Розгром військ РФ біля Білогорівки вривається в інформпростір Росії як усвідомлення катастрофи, - The New York Times
Втрати військ РФ, які намагалися переправитися через Сіверський Донець на Луганщині, є одними з наймасштабніших від початку війни, вони породжують у Росії відчуття катастрофи.
Про це йдеться в аналітичній статті The New York Times, опублікованій у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За оцінками, що ґрунтуються на відкритих джерелах, під час цієї провальної для РФ операції було вбито та поранено понад 400 російських військових.
Видання зазначає, що 11 травня російське командування спрямувало близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки Луганської області, аби оточити українські сили поблизу Рубіжного.
Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів та знищила велику кількість військ і техніки.
Інститут вивчення війни зазначив, що під час бойових дій було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.
Стає дедалі очевиднішим, як пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований Кремлем інформаційний простір. Зокрема й тому, що про провал Росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувалися у критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.
Якщо оцінки втрат Росії на Сіверському Донці виявляться точними, це стане однією з наймасштабніших смертельних битв за всю війну, зазначає видання. При цьому воно нагадало про потоплення флагмана російського чорноморського флоту "Москва".
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"Україна породила Росію - вона її і "відспіває!"
Та й кацапи не кращі - в той час як їх "лупили в хвіст і в гриву" у російсько-японській війні, в їх газетах писалося таке:
"Адмирал японский Ноги - батюшки!
Чуть унёс от русских ноги- матушки!" (В, Катаєв, "Белеет парус одинокий")
Вот как надо, так эпичней.
А в нас їх іще не достатньо.
300 тисяч скопитили.
Війна тривала довго.
Воистину: кацапа трахнешь, оно кукарекнет что жопой победило.
Нема там "армії", там є "клуб бойових 3,14дарасів"...
зараз актор, що став президентом, знищує московію
Самий ЗЕ проти них нічого не вартий.
Свати і досі русня показує... Зелі в гаманець рубчина крапає.
Чи там у нього криве керівництво ?
Ти не розумієш наскільки ти смєшон і жалок.
Воює ЗСУ ненависного тобі бариги, ба більше, всі командувачі та генералітет, який підняв саме він.
А ЗЕ на публіку ляси точить, читає з листочка. От і вся його робота.
Воно і в військове управління лізе, хоч і не розуміє нічог. Ще, напевно, ордени на себе начепить.
Нав'язують нам довбаний совок. Аби не власне українське.
Боротьба триває значно довше. Замість того, щоб засудити конкретно росію і комуністично- імперську ідеологію рашизму, вони спецом переводять стріли на фашизм.
Невже ти і насправді думаєш що українців , на спротив надихнув відосік з перших днів війни , де хєнєралісімус розповів що ще не втік з Києва .?
То така країна. Вони самі вішають собі ярмо на шию.
Їм волі не треба.
Я бы хотел что бы они в Чернобаевку согнали всю свою авиацию....партиями по 10-20 шт....
А на переправу всю тяж технику...... Тоже партиями по 40-60.......
Все таки стволы перегреваются..... Их надо беречь...
Гній планети повинен бути знищений
Колись вони епічно обісралися в Чечні в першу війну на Новий Рік коли чеченці дали їм багато водки, а потім накрили вогнем бухих Ванєй. Це був новорічний коніерт і сміх.
Тут вже на іншого пальцем не покажеш. Значить, фінал цього "путешествия дураков" наближається.