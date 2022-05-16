УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8401 відвідувач онлайн
Новини Війна
56 082 94

Розгром військ РФ біля Білогорівки вривається в інформпростір Росії як усвідомлення катастрофи, - The New York Times

білогорівка

Втрати військ РФ, які намагалися переправитися через Сіверський Донець на Луганщині, є одними з наймасштабніших від початку війни, вони породжують у Росії відчуття катастрофи.

Про це йдеться в аналітичній статті The New York Times, опублікованій у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За оцінками, що ґрунтуються на відкритих джерелах, під час цієї провальної для РФ операції було вбито та поранено понад 400 російських військових.

Видання зазначає, що 11 травня російське командування спрямувало близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки Луганської області, аби оточити українські сили поблизу Рубіжного.

Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів та знищила велику кількість військ і техніки.

Інститут вивчення війни зазначив, що під час бойових дій було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.

Також читайте: Розгром наступу РФ на Сіверському Донці. Український наступ на Харківщині, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Стає дедалі очевиднішим, як пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований Кремлем інформаційний простір. Зокрема й тому, що про провал Росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувалися у критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.

Якщо оцінки втрат Росії на Сіверському Донці виявляться точними, це стане однією з наймасштабніших смертельних битв за всю війну, зазначає видання. При цьому воно нагадало про потоплення флагмана російського чорноморського флоту "Москва".

Автор: 

армія рф (18043) росія (66461) знищення (7702) втрати (4479) Сіверський Донець (36) Луганська область (4900)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+65
Повторюю-вся лапатна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
показати весь коментар
16.05.2022 09:10 Відповісти
+43
Там в ихней параллельной реальности - сплошные победы!
показати весь коментар
16.05.2022 09:26 Відповісти
+43
"Я тебе породив - я тебе і уб"ю!" (Тарас Бульба)
"Україна породила Росію - вона її і "відспіває!"
показати весь коментар
16.05.2022 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повторюю-вся лапатна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
показати весь коментар
16.05.2022 09:10 Відповісти
Все переменится, кацапы перемелятся❗👍
показати весь коментар
16.05.2022 09:13 Відповісти
Все спрашивают какие цели и задачи у Путина в ходе СВО в Украине...ответ дал сам Путя...нравится не нравиться а терпим мои красавицы
показати весь коментар
16.05.2022 09:18 Відповісти
"Я тебе породив - я тебе і уб"ю!" (Тарас Бульба)
"Україна породила Росію - вона її і "відспіває!"
показати весь коментар
16.05.2022 09:26 Відповісти
"Єто тріумф русского оружія!" (с)
показати весь коментар
16.05.2022 10:58 Відповісти
Так по кацапським сми уже задвигают что это украинская колонна, во дебилы
показати весь коментар
16.05.2022 09:14 Відповісти
Скоро до высадки кацапских космонавтов на солнце дойдёт.
показати весь коментар
16.05.2022 09:16 Відповісти
Сначала кацапам нужно победить на ЧМ по футболу, а вот потом...
показати весь коментар
16.05.2022 09:22 Відповісти
Як північнокорейці.
показати весь коментар
16.05.2022 10:47 Відповісти
Там в ихней параллельной реальности - сплошные победы!
показати весь коментар
16.05.2022 09:26 Відповісти
Читав подібне у Ярослава Гашека - в "Походеньках бравого солдата Швейка" Там подібне писали в австрійських газетах часів війни
Та й кацапи не кращі - в той час як їх "лупили в хвіст і в гриву" у російсько-японській війні, в їх газетах писалося таке:
"Адмирал японский Ноги - батюшки!
Чуть унёс от русских ноги- матушки!" (В, Катаєв, "Белеет парус одинокий")
показати весь коментар
16.05.2022 09:33 Відповісти
Комментарий не точен. Для нагнетания героизма обязательно следовало сказать, что боезапас в танке сдетонировал еще после того, как танк был подбит во второй раз. Но это на помешало кацапу отбиваться и все посрывать. ))))))))))))
показати весь коментар
16.05.2022 09:58 Відповісти
... ловко нырнул в улетевшую башню танка и в ней вел бой, продолжая уничтожать врага. И даже когда после очередного попадания в витязя оторвало ногу, а бродячая собака ее схватила и потащила ее обгрызать в кусты, бой продолжался. Но силы были не равны, НАТОвских бЕндер было слишком много. И тогда наш герой решил вызвать огонь на себя, понимая что его с его добытой в боях микроволновкой ждет неминуемая смерть...
Вот как надо, так эпичней.
показати весь коментар
16.05.2022 14:09 Відповісти
Чеченець казав, що в них полягло 300 тисяч кацапів. Тому вони відчули втрати.
А в нас їх іще не достатньо.
показати весь коментар
16.05.2022 09:14 Відповісти
Это наверно с гражданскими, не думаю что там погибло 300к вояк
показати весь коментар
16.05.2022 09:21 Відповісти
Просто вояк.
показати весь коментар
16.05.2022 09:41 Відповісти
300 тыс это потери чеченцев в 2-х войнах...
показати весь коментар
16.05.2022 09:29 Відповісти
Він казав, що через Чченю пройшло 5 млн росіских солдат.
300 тисяч скопитили.
показати весь коментар
16.05.2022 09:35 Відповісти
Це нонсенс. Така кількість
показати весь коментар
16.05.2022 09:51 Відповісти
Чому ? Це ж не за один рік.
Війна тривала довго.
показати весь коментар
16.05.2022 10:09 Відповісти
Це фантастична цифра, половина від армії СРСР в 1941-1945.
показати весь коментар
16.05.2022 10:26 Відповісти
Я лише пишу, що чула.
показати весь коментар
16.05.2022 10:40 Відповісти
Та зрозуміло, просто пояснюю що це фантастика. Зараз 5 млн армії нема навіть в Китаю, а на кінець 90-х для москалів це як Єльцина з Кержаковим під ружжо покласти.
показати весь коментар
16.05.2022 10:44 Відповісти
только Коржаковым а не футболистом Кержаковым
показати весь коментар
16.05.2022 11:36 Відповісти
Це про цивільних. орків більше 10 тис.
показати весь коментар
16.05.2022 09:29 Відповісти
При всій повазі до справжніх патріотів чеченців. Я їх також в особистому спілкуванні знаю. ******* вони прикрасити досягнення та перемоги, втім як і всі кавказьки народи.
показати весь коментар
16.05.2022 09:48 Відповісти
Як швидко розсипався міф про другу армію у світі,якої всі так боялись.А тепер дивляться і дивуються " А що,так можно було".Аяяй а кто же це зробив.
показати весь коментар
16.05.2022 09:14 Відповісти
миф развеется когда выбьем кацапов со всех територий
показати весь коментар
16.05.2022 11:37 Відповісти
Ще напиши що капс локом і тоді міф точно розсипеться.
показати весь коментар
16.05.2022 14:23 Відповісти
План такоооой, нам с табоооой (с)
показати весь коментар
16.05.2022 09:15 Відповісти
Змагання на прикрасу могил в росії будуть проходити щотижня
показати весь коментар
16.05.2022 09:17 Відповісти
Продовження терміну дії воєнного стану в Україні є абсурдним та вважаю що вже прийшов час оголосити війну РФ. Саме оголошення війни, надає в правовому полі підстави переведення економіки на військові рейки, після перемоги наділяти наших військових статусом ветеран війни з відповідними пільгами та й перемога, як явище закінчення війни, може існувати лише після неї. Перемога не святкується після закінчення воєнного стану. Адже він цього не передбачає, а може лише закінчитися його термін. От і виходить, що на справді у нас йде війна та є жертви, про неї говорять навіть політики та називають її повномаштабною, а в правовій площині - лише воєнний стан. Він доречний лише як короткостроковий захід підготовки до війни. Але він є абсурдним у разі коли ворог змішує з землею наші міста та села на протязі майже трьох місяців. Затягнення з оголошенням війни, приведе до затягненням ведення військовий дій на території України під час воєнного стану. А по-друге, не слід розраховувати на закриття неба від Європи, адже ми ж самі не оголошуємо ситуацію війною. Ще раз нагадаю що згідно чинного законодавства, ветеранами можуть бути лише ветерани війни, а не воєнного стану. Тим паче, якщо ми називаємо російські військові звірства геноцидом, то прийшов час оголосити війну РФ як окупанту. Ще цікавим залишається факт збирання доказів військових злочинів Путіна, якщо України не оголосила війну. То як він може бути військовим злочинцем, якщо у нас немає війни? З їхнього боку - це військова операція, з нашого - лише довготривалий воєнний стан. Виходить, що цей абсурд з підміною понять, може негативно для України вплинути на міжнародні судові рішення стосовно визнання злочинів Росії. Я навіть можу спрогнозувати російську лінію захисту. Вона буде побудована на тому, що російських військ в Україні не було. Та Росія лише допомогала ДНР у ведені боротьбі за свої права. Саме тому в Україні зараз й відбувається підготовка до самопроголошень республік. Саме тому окупантами знищуються докази участі російської армії. (Андрій Овчаров)
показати весь коментар
16.05.2022 09:17 Відповісти
Ти що тю-тю. По Женевській конвенції сторона котра захищається не проголошує війну.
показати весь коментар
16.05.2022 09:29 Відповісти
Меле "шо попало"! Війною (згідно з міжнародним законодавством) визнається будь-який затяжний військовий конфлікт при якому одна країна здійснює сбройне вторгнення на територію іншої - навіть без формального оголошення війни!
показати весь коментар
16.05.2022 09:43 Відповісти
Розвелось експертів, магів і мольфарів, як бліх на суці
показати весь коментар
16.05.2022 09:54 Відповісти
Какого числа СССР обьявил войну Германии??? Прежде чем озвучивать чужой БРЕД, хоть бы Устав ООН почитали на эту тему)
показати весь коментар
16.05.2022 09:35 Відповісти
..а йому текст сподобався... !!! Думати він не збирався..!!)))
показати весь коментар
16.05.2022 09:44 Відповісти
Не мели дурниць! Фактично - ми у стані війни! Саме так і буде все оцінюваться в міжнародних інстанціях Однак оголошення війни з боку України - це формальний привід Москві оголосить мобілізацію! Воно нам зараз треба? А самі вони оголосить нам війну "бздять" - тому що для оголошення війни Україна приводу не давала, а визнать себе "агресором" вони ой як не хочуть! І так санкціями обклали "як собаку - блохами"!
показати весь коментар
16.05.2022 09:39 Відповісти
Чому путін назвав війну спецоперацією, тому що країна проголосивши війну, згідно статуту ООН, визнається агресором і з нею світові країни повинні розірвати дипломатичні відносини. Україна могла би проголосити стан війни, як би росія об'явила війну офіційно.
показати весь коментар
16.05.2022 09:41 Відповісти
кацапский вброс
показати весь коментар
16.05.2022 11:38 Відповісти
Все сказане вірне, підтримую. Але враховуючи те, що ху.ло заборонило щось міняти без його дозволу, то ці упирі нічого міняти й не будуть.
показати весь коментар
16.05.2022 11:56 Відповісти
Слава нашим Героям!
показати весь коментар
16.05.2022 09:21 Відповісти
До сруцьнявых ничего не доходит. На их вонючей ********* сплошные вяликие и яркие пабеды.
Воистину: кацапа трахнешь, оно кукарекнет что жопой победило.
показати весь коментар
16.05.2022 09:23 Відповісти
Білоїбаївка!
показати весь коментар
16.05.2022 09:23 Відповісти
Сьогодні поговорила з братом і вперше дізналась, що половина маминого села на війні, навіть один офіцер Попасна. В середу черга племінника, сам записався,але прийшлось почекати. Прочитала багато і згодна, що якість воювати і тупість не рівні. Слава ЗСУ. Бережіть себе і Україну
показати весь коментар
16.05.2022 09:25 Відповісти
необхідно, ще пройти навчання..Україна воює новими технологіями,розумом,інтелектом..У нас багато простих солдат ,які закінчили висші навчальні заклади та технікуми,які на полі бою виявляють хоробрість і кмітливісь.
показати весь коментар
16.05.2022 09:34 Відповісти
Племінник попаде на війну не раніше кінця червня, це якщо на цьому тижні піде. Ну нема в нас "від станка на фронт".
показати весь коментар
16.05.2022 10:35 Відповісти
******* россійська армія - міф!
Нема там "армії", там є "клуб бойових 3,14дарасів"...
показати весь коментар
16.05.2022 09:30 Відповісти
Наверное The New York Times все таки не все знает. МО России разгром собственных войск выдало за свою победу. Типа это кадры разгрома ВСУ при попытке переправы снятые с российского беспилотника. Во всех российских новостях прогремело. И что вы думаете? Российское ватное быдло схавало и поверило. У них отсутствует напрочь даже критическое мышление. Что силы ВСУ находятся в обороне и Северский Донец им не было смысла форсировать. Так что какое там катастрофа, типа победа на украми. Посмотрите лента.ру или взгляд.ру. "Вот мы хохлам дали"
показати весь коментар
16.05.2022 09:34 Відповісти
Все по, George Orwell,....перекручена реальність.
показати весь коментар
16.05.2022 09:45 Відповісти
..так и на Змииному так же!!! Оказывается ВСУ остров пыталась захватить..))) Вот только понять бы смысл захвата ВСУ острова. Там они и три наших самолёта *уничтожили* и вертолёты с десантом..)))
показати весь коментар
16.05.2022 09:50 Відповісти
Це одна з тих бригад рашистів 74-а "Берлінська" , яка брала участь в захопленні Криму у 2014р,пройшло вісім років і вони таки отримали те,на що заслуговують!
показати весь коментар
16.05.2022 09:36 Відповісти
"Берлінська"?....та шо дєди ваєвалі можєм павтаріть
показати весь коментар
16.05.2022 09:48 Відповісти
Чему удивлятся?Это только начало!Смерть рашистам!
показати весь коментар
16.05.2022 09:37 Відповісти
мОсква має бути спалена.
показати весь коментар
16.05.2022 09:46 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2022 09:55 Відповісти
Ага, українці під вогнем нібито кацапської артилерії, що нібито вщент нищить танки пачками, пробираються із пенлями і фарбою, щоб кацапську свастику намалювати
показати весь коментар
16.05.2022 10:24 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2022 11:44 Відповісти
колись актор, що став президентом, знищив савецький саюз
зараз актор, що став президентом, знищує московію
показати весь коментар
16.05.2022 09:58 Відповісти
Московію знищує притомний світ.
Самий ЗЕ проти них нічого не вартий.
Свати і досі русня показує... Зелі в гаманець рубчина крапає.
показати весь коментар
16.05.2022 10:07 Відповісти
Хай капає, то за пророблену роботу, а не з дерібану бюджету і продажі інтересів України...
показати весь коментар
16.05.2022 10:12 Відповісти
Кацапам продавать це ж не гріх. Гарно, лайно язиком підмітаєш, Зрозуміло, гроші ж не пахнуть, наче.
показати весь коментар
16.05.2022 14:43 Відповісти
московію знищує ЗСУ під прямим керівництвом Верховного Головнокомандуючого
показати весь коментар
16.05.2022 10:21 Відповісти
Нехай пряме керівництво визволить бійців з маріка.
Чи там у нього криве керівництво ?
Ти не розумієш наскільки ти смєшон і жалок.
Воює ЗСУ ненависного тобі бариги, ба більше, всі командувачі та генералітет, який підняв саме він.
А ЗЕ на публіку ляси точить, читає з листочка. От і вся його робота.
показати весь коментар
16.05.2022 10:39 Відповісти
Якби ж то уся.
Воно і в військове управління лізе, хоч і не розуміє нічог. Ще, напевно, ордени на себе начепить.
показати весь коментар
16.05.2022 12:52 Відповісти
Знаєте, мене бісить суцільне ототожнювання нашої визвольної війни з боротьбою з нацизмом починаючи з 1939 року.
Нав'язують нам довбаний совок. Аби не власне українське.
Боротьба триває значно довше. Замість того, щоб засудити конкретно росію і комуністично- імперську ідеологію рашизму, вони спецом переводять стріли на фашизм.
показати весь коментар
16.05.2022 13:21 Відповісти
Тут співпало. Фашизм, як і комунізм виник на марксистській основі. Совок за формою управління був фашистською державою до початку 60х. Світ переміг нацизм. І комунізм зайняв святе місце дракона. Виховав нову людину. І повернувся в XXI ст. до своїх основ. Саме це є важливим наративом для світу. Тому назовні ми маємо підтримувати цей загальний погляд, бо він для нас корисний. Але у внутрішній ситуації, ви праві, що це відволікає увагу від суті багатовікової боротьби Києва проти орди. На яку наклалось наміри різних груп. Одні хочуть лише утвердити демократію, а інші вважають що для виживання України цього недостатньо, і потрібна спроможна національна держава. А у діючої влади, здебільшого, свої містячкові наміри. Їм і в совку зручно. Тож це не випадкове, як на мене, зміщення акценту. В певному сенсі воно добре лягає в старий наратив - "нема різниці", якою мовою ми знищуємо рашизм. Хоча для самої України різниця світоглядна.
показати весь коментар
16.05.2022 13:49 Відповісти
тоді і Херсон здав маленький зелений засранець в кріслі Верховного Головнокомандуючого ! і підготував країну до війни дуже гарно ! як там шашлики на травневі не пересолив ?
показати весь коментар
16.05.2022 10:46 Відповісти
у Вас помилка - Залужний тільки Головнокомандуючий ЗСУ
показати весь коментар
16.05.2022 10:47 Відповісти
вновь молишься на своего боха Зебу...н...?
показати весь коментар
16.05.2022 10:11 Відповісти
Тяжело без мозгов в альтер реальности ?
показати весь коментар
16.05.2022 10:12 Відповісти
Кацапію знищує український народ і ЗСУ . А актор їм лише " допомагає " , наприклад - розміновуючи Чонгар . . Або - витрачаючи мільярди на дороги , замість витрачати їх на - ракетні розробки .
Невже ти і насправді думаєш що українців , на спротив надихнув відосік з перших днів війни , де хєнєралісімус розповів що ще не втік з Києва .?
показати весь коментар
16.05.2022 10:24 Відповісти
Якісно Зєлє сраку лизнув Молодець
показати весь коментар
16.05.2022 11:24 Відповісти
не мели бред - перепуганному невтiку с бункера никого знищити
показати весь коментар
16.05.2022 11:42 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2022 10:06 Відповісти
Зе круче Черчилля Рузвельта и Сралина вместе взятіх....дорог настроил....Ковид пабидил и ярд деревьев пасадил....
показати весь коментар
16.05.2022 10:24 Відповісти
Все идет по плану
показати весь коментар
16.05.2022 11:20 Відповісти
Фигня это все. До дебилов никогда не дойдет что катастрофа не это, это следствия катастрофы. Катастрофа это гбшник в главе государства 23тий год. Катастрофа это оккупация россии 23 год. Катастрофа это режим 23 года. Катастрофа это политика росиии. Катастрофа это рукожопость кацапов и их менталитет. Вот что реальная катастрофа, а кацапы пеняют на симптомы.
показати весь коментар
16.05.2022 11:22 Відповісти
Катастрофа - це вигадана кацапська мова, якої не існувало, - як не існувало єтносу, що склеїли з сотень поневолених народностей, заохочуючи манкуртів забувати власну мову.
показати весь коментар
16.05.2022 12:33 Відповісти
Не погоджуюсь. росія породила членіна, сталіна, хутіна.
То така країна. Вони самі вішають собі ярмо на шию.
Їм волі не треба.
показати весь коментар
16.05.2022 13:15 Відповісти
Всі троє - не руZкі.
показати весь коментар
16.05.2022 20:01 Відповісти
Злые вы..... Все правильно раш командование делает.....
Я бы хотел что бы они в Чернобаевку согнали всю свою авиацию....партиями по 10-20 шт....
А на переправу всю тяж технику...... Тоже партиями по 40-60.......
Все таки стволы перегреваются..... Их надо беречь...
показати весь коментар
16.05.2022 11:26 Відповісти
Нехай тварюки згадають Іловайськ (створений потрохом для знищення добробатів), як вони створили зелений коридор й знищили всю нашу колону, а потім ходили й добивали поранених.
Гній планети повинен бути знищений
показати весь коментар
16.05.2022 11:43 Відповісти
Я думаю, що ЗСУ знижує ворога, не завдяки, а в супереч бажанням влади
показати весь коментар
16.05.2022 12:10 Відповісти
Зе ж хоче щоб паРаша сохранілася, от перестане він бути президентом і куди він поїде на концерт чи корпоратив ?
показати весь коментар
16.05.2022 13:53 Відповісти
Обісралися кацапи як завжди, їм не звикати.
Колись вони епічно обісралися в Чечні в першу війну на Новий Рік коли чеченці дали їм багато водки, а потім накрили вогнем бухих Ванєй. Це був новорічний коніерт і сміх.
показати весь коментар
16.05.2022 13:52 Відповісти
Это всё паРаша никогда не выиграет эту битву!а после собратся и выбить с Крыма нах всех поРашистов!путинХУЙЛО!ОБИСРАВСЯ ВЖЕ!!!
показати весь коментар
16.05.2022 14:03 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
16.05.2022 14:16 Відповісти
буде їм відповідь за котел за 14 рік
показати весь коментар
16.05.2022 15:02 Відповісти
каждую секунду манька рожает ваньку через 18 лет будут нульсовые ....
показати весь коментар
16.05.2022 20:52 Відповісти
Брити написали, що орками в україні безпосередньо керують фурерок і герасим. Навіть на рівні бригади, чи БТГр. Як полковники та бригадні генеради.
Тут вже на іншого пальцем не покажеш. Значить, фінал цього "путешествия дураков" наближається.
показати весь коментар
17.05.2022 02:01 Відповісти
 
 