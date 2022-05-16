Росія націоналізувала заводи Renault й випускатиме на них "Москвичі" і "Лади"

Французький автовиробник Renault пішов з Росії. Влада РФ націоналізувала його заводи. Тепер на них робитимуть "Москвичи" та "Калини".

Про це повідомило Міністерство промисловості й торгівлі РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Підприємства в Тольятті та Іжевську перейшли у власність уряду, а завод у Москві - у власність міської влади. У Тольятті планують випускати тільки "Лади", а на московському заводі збираються відновити виробництво автомобілів під брендом "Москвич".

Мер Москви Собянін зазначає, що спочатку на заводі організують "виробництво класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в перспективі - і електромобілів".

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Російський ринок був для Renault другим за величиною. Від продажів в РФ виробник отримував близько 10% всього виторгу. Наприкінці 2021 року компанія оцінювала свій бізнес у Росії в $2,4 млрд.