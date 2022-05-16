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Росія націоналізувала заводи Renault й випускатиме на них "Москвичі" і "Лади"

renault

Французький автовиробник Renault пішов з Росії. Влада РФ націоналізувала його заводи. Тепер на них робитимуть "Москвичи" та "Калини".

Про це повідомило Міністерство промисловості й торгівлі РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Підприємства в Тольятті та Іжевську перейшли у власність уряду, а завод у Москві - у власність міської влади. У Тольятті планують випускати тільки "Лади", а на московському заводі збираються відновити виробництво автомобілів під брендом "Москвич".

Мер Москви Собянін зазначає, що спочатку на заводі організують "виробництво класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в перспективі - і електромобілів".

Також читайте: Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії

Російський ринок був для Renault другим за величиною. Від продажів в РФ виробник отримував близько 10% всього виторгу. Наприкінці 2021 року компанія оцінювала свій бізнес у Росії в $2,4 млрд.

Автор: 

авто (6256) націоналізація (387) росія (66461) Собянін Сергій (33) Renault (78)


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Топ коментарі
+53
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16.05.2022 10:35 Відповісти
+41
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16.05.2022 10:32 Відповісти
+27
Прэлестно, прэлестно.
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16.05.2022 10:31 Відповісти
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16.05.2022 10:31 Відповісти
"Это же жопа какая-то !"
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16.05.2022 10:49 Відповісти
А москвічі які? 400/401/403-ті ?
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16.05.2022 11:11 Відповісти
ФИкалина
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16.05.2022 11:29 Відповісти
402
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16.05.2022 11:31 Відповісти
зустрічайте новий Москвіч Дастер )))
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16.05.2022 11:38 Відповісти
эту модель называли "Москвич" с иностранным задом
шикарная была машина, была.
назад в будущее !
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16.05.2022 11:44 Відповісти
Трохи не так. Рено продала свою частку з опціоном на викуп протягом наступних п'яти років.
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16.05.2022 10:32 Відповісти
не 5-ти, а 6-ти років. Це дуже цікаво, можливо означає, що самі росіяни розуміють, що режим путіна більше не протягне.
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16.05.2022 10:37 Відповісти
Добре, так потрібно у Москвича чіп забрати і Калині вставить, або з якого пилесмоку його витягнуть...Калина це на честь Азова?
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16.05.2022 10:32 Відповісти
Мне кажется, что в своё время расея "национализировала" АЗЛК и пыталась выпускать машины, но так и не смогла...
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16.05.2022 10:32 Відповісти
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16.05.2022 10:32 Відповісти
То, что надо, символично, прилепили на башню конский хер, как символ падения путина. Он ведь при падении с коня спину повредил.
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16.05.2022 10:52 Відповісти
жабоеды переживут
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16.05.2022 10:33 Відповісти
Быдло совковое
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16.05.2022 10:45 Відповісти
нет - это уже кацапское
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16.05.2022 11:25 Відповісти
Лишнехромосом, а говноеды переживут ли? =)
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16.05.2022 10:52 Відповісти
Не скажи! Такі речі пахнуть багатомільярдними позовами в міжнародних судах! І я сумніваюся що кацапи зможуть "відбиться"
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16.05.2022 11:16 Відповісти
Встає скалєн родіна-мать
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16.05.2022 10:33 Відповісти
везет людям, свободная страна, свободная от мозга
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16.05.2022 10:35 Відповісти
Welcome to the USSR
☝️🤣🤣🤣🤣
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16.05.2022 10:35 Відповісти
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16.05.2022 10:35 Відповісти
а вот не надо подсказывать русне технологии импортоНЕзамещения ))))
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16.05.2022 10:59 Відповісти
вместо них дырка в полу, будут как флинстоуны бегать)
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16.05.2022 11:00 Відповісти
- Чем "Тянитолкай" Чуковского отличается от "Тянитолкая" Путина?
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
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16.05.2022 11:14 Відповісти
Выглядит как результат лобового столкновения с продукцией другого автозавода - Горьковского.
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16.05.2022 12:20 Відповісти
Де начиння, для своїх блашанок, будуть брати?
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16.05.2022 10:36 Відповісти
Для карбюратора начиння не треба. Вистачить педалі газу, тросика і заслінки
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16.05.2022 10:38 Відповісти
А де брали начиня 100 років тому?
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16.05.2022 10:43 Відповісти
судя по твоему посту ты за переход на конскую тягу?зачётно...)))
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16.05.2022 10:56 Відповісти
из украденых стиральных машин откуда еще?
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16.05.2022 11:26 Відповісти
Национализировала незаконно Расея завод Рено. Запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули 01!
Демонтируют оборудование, снова установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули 01!
Увольняют нахер весь персонал завода, набираю новых работников всех со знанием французского языка и двумя высшими образованиями, налаживают, проверяют, запускают. *****! На выходе вновь - Жигули 01!
Около завода холм, на нём отдыхают бывший гл. инженер и бывший директор завода. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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16.05.2022 10:39 Відповісти
Слова німця-інженера з концерну "Мерседес": ""Мерседес", собранный в Германии и "Мерседес", собранный в России - это разные машины!"
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16.05.2022 11:43 Відповісти
Щоб не робили кацапи , у них завжди виходить "жигулі". Від кого б не народжували їхні мамки, все одно вилізе - кацап. Це - карма або пиз..ць.
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16.05.2022 10:39 Відповісти
Можуть звісно робити "машини" рівня 70-80 років.
Тільки питаня,яка в них буде ціна? Від 600 мерса,чи ролсройса?
Нагадаю! Остані радянски телевізори були ~ втричі дорожчі (в $ екв.!) ніж Корейськи!
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16.05.2022 10:40 Відповісти
.Скоро в автосалонах мацкви .. .
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16.05.2022 10:40 Відповісти
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16.05.2022 10:40 Відповісти
почти рено
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16.05.2022 10:45 Відповісти
Хрено.
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16.05.2022 11:00 Відповісти
Лада-ФЕкалина
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16.05.2022 11:31 Відповісти
Це була машина мого діда. Він тільки і робив, що її ремонтував. Лайно рідкісне.
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16.05.2022 12:45 Відповісти
проти копійки (FІAT-124) - абсолютне гівно !
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16.05.2022 15:04 Відповісти
капец... раху надо превратить в Северную Корею и официально отдать Китаю Сибирь....
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16.05.2022 10:41 Відповісти
китайцы еще хуже кацапов
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16.05.2022 10:55 Відповісти
Пусть друг друга уничтожают как рейх с совком. Только бы свалили из Украины
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16.05.2022 11:44 Відповісти
Колись до націоналізації випускали Русобалти та Іл'ї Муромці, після... клони американців по ліцензії, ненавчаємі ідіоти.
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16.05.2022 10:41 Відповісти
путлер рабсейских крыс накрыл железным колпаком. эzzzръ ****.
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16.05.2022 10:41 Відповісти
Я думаю, є договорняк з Макроном щодо цих заводів. Не націоналізувала, а зробила вигляд. Деталі будеть постачатися через інші країни з Франції. Та Рено не тільки у Франції. Його розкидано по всьому світі. Приїдуть у парашу за довгі гроші інженери з Франції.
Не будьте наївними.
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16.05.2022 10:41 Відповісти
Деталі до чого? До "москвіча" та "лади"?
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16.05.2022 10:44 Відповісти
Будуть деталі до якого небудь москвіч-крестьянін який буде копією дастера але з іншим шильдиком. Так і другі такі самі переробки.
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16.05.2022 10:57 Відповісти
Тоже так подумал сначала. Но откуда в засохшее возьмётся культура производства? Контроль качества? Совесть у персоналав конце концов?
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16.05.2022 10:56 Відповісти
а-га счас - об этому будет сразу известно и рено получит такой кол в задницу
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16.05.2022 11:28 Відповісти
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16.05.2022 10:41 Відповісти
Вперед в прошлое. Осталось только выпуск "Запорожцев" наладить И объявит, что "АНАЛОГОВ НЕТ"
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16.05.2022 10:42 Відповісти
965-й - это машина итальянских фашистов - слизано с Фиат-600.
966-й машина немецких фашистов - слизано с НСУ "Принц".
А вот "Москвич" - это свои !
Украдено у гитлеровского Опеля и перебито шильдик.
Родимые рашисты.
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16.05.2022 10:56 Відповісти
Будущее определено. Банкротство. Распродажа имущества. Распил металлолома. Поджёг промышленной площади. Бизнес-план по кацапски.
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16.05.2022 10:42 Відповісти
До речі, я гиидую тими автівками Рено. Нізащо собі не купила б. Ну ще Пежо так сяк. І то ні.
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16.05.2022 10:42 Відповісти
недорога і сидиш по людськи, на відміну від багатьох інших машин. Правда, важка як 21 волга, і обслужити не кожен майстер може
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16.05.2022 11:11 Відповісти
З чого робити будуть? З гівна і палиць?
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16.05.2022 10:42 Відповісти
И тут Остапа понесло: "Электромобили, ковры-самолеты, суперкары и межгалактические корабли..."
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16.05.2022 10:43 Відповісти
Но, тем не менее, Рено продолжит продавать в россии свои поделки в дилерских центрах?
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16.05.2022 10:43 Відповісти
Типа экспроприяция экспоприяторов...Десь я все читав про це... у Шариковых років 100...
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16.05.2022 10:44 Відповісти
Зараз як винайдуть карбюратор!
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16.05.2022 10:46 Відповісти
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16.05.2022 10:48 Відповісти
У країни де майже усе прилаштованно для армії окремо й дорого , а для усього іншого окремо й брак -- там ніколи не буде конкурентоздатного виробництва .
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16.05.2022 10:51 Відповісти
Десь місяць тому була інформація, що рено продає свою частку китайцям. Виходить навіть китайці не схотіли туди заходити...
Це й зрозуміло їхні заводи будуть в Сибіру. 😆👍
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16.05.2022 10:51 Відповісти
А я думаю в ,,расее надо открывать по больше конезаводов!!! У ббольшинства росиян денег на авто не будет!! Автомобиьь в ,,россии, ,,скоро станет росколью в связи с санкциями
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16.05.2022 10:52 Відповісти
Фишка в том що Кузбас строили американці...а Донбас британці ... а Кремль сбудували італійці...
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16.05.2022 10:52 Відповісти
Из Милана
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16.05.2022 10:55 Відповісти
Із Флоренції.
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16.05.2022 16:17 Відповісти
ось весь інтелект недодержави .Дали кругле що котилось ,зробили квадратне щоби стояло.Скоро на підводи з санками перейдуть.
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16.05.2022 10:56 Відповісти
Последний раз такое случилось в 1917. Верной дорогой идете товарищи!
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16.05.2022 10:58 Відповісти
Москва и "Москвичи" - ну как же без них? Пиво без водки.
Даже китайцы сблевали на покупку Автоваза.
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16.05.2022 10:58 Відповісти
даю скрепный совет рашистам - выпускайте автомобиль "чечен" с бутылками вместо кресел и встроенными в торпеду иконками
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16.05.2022 11:01 Відповісти
Не потрібно недооцінювати саме виробництво. Бо за води вже є. Побудовані і працюючі. І налагодити на них випуск це не так важка справа. Гірше це як у нас. Немає нічого. Нам ніхто нічого не будував. Максимум, давали щвейні машинки на пошиття костюмів під іноземним брендом. Кацапія ж продукувала безліч техніки як побутової, так і промислової на побудованих в її містах заводах. З повним циклом. Це не прикручувати колеса до шкоди і видавати її за українську.
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16.05.2022 11:05 Відповісти
Не ЗАВОДИ є, а заводські цехи - стіни та підлога.
Завод - це верстати та конвейєри плюс комплектуючі та матеріали.
Навіть для випусаку ВАЗ-2105 обладнання вже нема.
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16.05.2022 13:00 Відповісти
Лада феКАЛИНА
унитаз на колёс-АХ
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16.05.2022 11:06 Відповісти
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16.05.2022 11:06 Відповісти
Рано кацапам ще на нормальних автомобілях їздити. Дикі люди, хай поки що в 20 сторіччі поживуть. А якщо і там будуть себе нечемно поводитись та різну хєрню творити- треба буде їх в 19 сторіччя заганяти. Крєстьянская лошадка і овьос...
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16.05.2022 11:10 Відповісти
В 13, до дідів батия і нєвскаго
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16.05.2022 11:16 Відповісти
Для чого плигать вище голови? Спікер з кацапурні Валя Матвієнко заявила, що вони даже цвяхи робить не вміють!!!!
Кращий транспорт для кацапських доріг це тєлєга.
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16.05.2022 11:13 Відповісти
Рено уже национализировали, за коллаборационизм с гитлеровцами, потом рено очень долго не прекращала работу нарасие после вторжения, и вот чем кацапье отплатило.
Во всей статье особо возмутило словосочетание "будут выпускать", неужели хоть кто-то или что-то(имею ввиду кацапов) ещё верит таким словам?
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16.05.2022 11:22 Відповісти
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16.05.2022 11:42 Відповісти
Ага. З гімна і палок. Тєлєгі випускайте.
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16.05.2022 11:43 Відповісти
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16.05.2022 11:48 Відповісти
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16.05.2022 11:49 Відповісти
"******" - с одним "н" ...
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16.05.2022 13:02 Відповісти
Будут ещё 500 лет выпускать буханки и семёрки. Идеал автомобилестроения по мнению кацапов
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16.05.2022 11:49 Відповісти
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16.05.2022 11:53 Відповісти
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16.05.2022 12:16 Відповісти
Не домовився Макрон Хтоб міг подумати, що з мавпами домовитись не вийде
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16.05.2022 13:52 Відповісти
Москва и "москвичи"
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16.05.2022 14:02 Відповісти
******** літаки і заводи
а європа далі хоче дупу х!йлу цілувати і не конфісковувати майно параши
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16.05.2022 14:58 Відповісти
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16.05.2022 17:00 Відповісти
 
 