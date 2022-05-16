Росія націоналізувала заводи Renault й випускатиме на них "Москвичі" і "Лади"
Французький автовиробник Renault пішов з Росії. Влада РФ націоналізувала його заводи. Тепер на них робитимуть "Москвичи" та "Калини".
Про це повідомило Міністерство промисловості й торгівлі РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Підприємства в Тольятті та Іжевську перейшли у власність уряду, а завод у Москві - у власність міської влади. У Тольятті планують випускати тільки "Лади", а на московському заводі збираються відновити виробництво автомобілів під брендом "Москвич".
Мер Москви Собянін зазначає, що спочатку на заводі організують "виробництво класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в перспективі - і електромобілів".
Російський ринок був для Renault другим за величиною. Від продажів в РФ виробник отримував близько 10% всього виторгу. Наприкінці 2021 року компанія оцінювала свій бізнес у Росії в $2,4 млрд.
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шикарная была машина, была.
назад в будущее !
☝️🤣🤣🤣🤣
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
Демонтируют оборудование, снова установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули 01!
Увольняют нахер весь персонал завода, набираю новых работников всех со знанием французского языка и двумя высшими образованиями, налаживают, проверяют, запускают. *****! На выходе вновь - Жигули 01!
Около завода холм, на нём отдыхают бывший гл. инженер и бывший директор завода. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
Тільки питаня,яка в них буде ціна? Від 600 мерса,чи ролсройса?
Нагадаю! Остані радянски телевізори були ~ втричі дорожчі (в $ екв.!) ніж Корейськи!
Не будьте наївними.
966-й машина немецких фашистов - слизано с НСУ "Принц".
А вот "Москвич" - это свои !
Украдено у гитлеровского Опеля и перебито шильдик.
Родимые рашисты.
Це й зрозуміло їхні заводи будуть в Сибіру. 😆👍
Даже китайцы сблевали на покупку Автоваза.
Завод - це верстати та конвейєри плюс комплектуючі та матеріали.
Навіть для випусаку ВАЗ-2105 обладнання вже нема.
унитаз на колёс-АХ
Кращий транспорт для кацапських доріг це тєлєга.
Во всей статье особо возмутило словосочетание "будут выпускать", неужели хоть кто-то или что-то(имею ввиду кацапов) ещё верит таким словам?
а європа далі хоче дупу х!йлу цілувати і не конфісковувати майно параши