На Київщині знайшли тіло вбитого російськими окупантами жителя села Колонщина, - Нацполіція

У Київській області поліція виявила тіло вбитого російськими окупантами жителя села Колонщина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій. Тіло мирного жителя знаходилося в кущах та було ледве присипане землею. За попередніми даними чоловік загинув від кульових поранень у спину.

Як з’ясувалось, 28-річний чоловік із батьками проживав у селі Колонщина, що поблизу Макарова. Під час окупації російськими військами він зник безвісти.

Нині тіло мирного жителя скероване на судмедекспертизу, де буде названа остаточна причина смерті.

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