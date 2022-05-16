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Новини Війна
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На Київщині знайшли тіло вбитого російськими окупантами жителя села Колонщина, - Нацполіція

У Київській області поліція виявила тіло вбитого російськими окупантами жителя села Колонщина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

На Київщині знайшли тіло вбитого російськими окупантами жителя села Колонщина, - Нацполіція 01

15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій. Тіло мирного жителя знаходилося в кущах та було ледве присипане землею. За попередніми даними чоловік загинув від кульових поранень у спину.

Як з’ясувалось, 28-річний чоловік із батьками проживав у селі Колонщина, що поблизу Макарова. Під час окупації російськими військами він зник безвісти.

Нині тіло мирного жителя скероване на судмедекспертизу, де буде названа остаточна причина смерті.

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Київська область (4132) Нацполіція (15320) жертви (1839)


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16.05.2022 16:27 Відповісти
Писали-писали, а написати, що чоловік був викрадений і застрелений в спину руснею - не написали.
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16.05.2022 16:31 Відповісти
по-любому, надо их мирных хотябы 25 тысяч связать им руки и застрелить в бошку, может тогда до кого-то дойдет, что так делать было нельзя?
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16.05.2022 16:35 Відповісти
Писав уже тобі - "Ідіот!" І зараз повторю! Чим ми тоді будемо відрізняться від кацапів? Вишиванкою і "тризубом" на рукаві?
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16.05.2022 17:54 Відповісти
від москалів тільки й слід чекати що пострілів у спину
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16.05.2022 17:35 Відповісти
 
 