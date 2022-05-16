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Прощання з Кравчуком відбудеться 17 травня в Українському домі

кравчук

Церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком відбудеться у вівторок, 17 травня в Українському домі у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт президента

 Зазначається, що церемонія прощання розпочнеться об 11 годині.

 10 травня на 89-му році життя після тривалої недуги помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер перший президент України Леонід Кравчук

Автор: 

поховання (205) Кравчук Леонід (546)


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Топ коментарі
+16
Здати ядерку, і кому, кацапам, і за що, ні за що, такого ЛОХОВСТВА в історії більше не було і не буде, всі ржуть з України, весь світ потайки сміється
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16.05.2022 19:41 Відповісти
+16
В якості вінка є велике бажання принести і покинути там кравчучку...
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16.05.2022 19:44 Відповісти
+15
справедливі....
з 1273ма носіями ядерних боєголовок він просто так віддав ракети середньої та великої дальності.
якими, до речі зараз по Україні гатить парашна армія.
так, так.
саме ці некировані ракети Кравчук віддав поза домовленостями про ядерну зброю.
а міг віддати тільки боєголовки. і тому ми не можемо дістати севастопольську бухту, кримський міст, тай москву теж.
а моглиб, як би він послухав тодішніх генералів, які його відмовляли...
і сиділо б зараз ***** та сосалоб у шойги, або навпаки...
от тобі і кровожерливі...
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16.05.2022 20:02 Відповісти
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"Прощание" с кравчуком должно состоятья в посольстве кацапии, у ,чёрного входа
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16.05.2022 19:37 Відповісти
В якості вінка є велике бажання принести і покинути там кравчучку...
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16.05.2022 19:44 Відповісти
неделю мурыжат....
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16.05.2022 19:40 Відповісти
точно - долго что-то.. его что забальзамировали?
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16.05.2022 20:00 Відповісти
Здати ядерку, і кому, кацапам, і за що, ні за що, такого ЛОХОВСТВА в історії більше не було і не буде, всі ржуть з України, весь світ потайки сміється
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16.05.2022 19:41 Відповісти
у-гу, а вот тысячи твоих мертвые кацапов уже не ржут с Украины
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16.05.2022 20:01 Відповісти
Сколько раз говорить - КУЧМА сдал ядерку!У Кравчука свои баги ,но этот у Кучмы
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16.05.2022 21:48 Відповісти
10 го умер а хоронить будут 17 го. где он был 7 дней? точно тот кто стоял у истоков "маємо те що маємо" не захотел воспользоваться своими результатами т.е. лечиться в Украине.
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16.05.2022 19:43 Відповісти
умер в Германии - там воздух чище и медицина надежнее, чем в Феофании, на которую миллиарды тратят ежегодно.
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16.05.2022 19:47 Відповісти
Так черги ж на кордоні. Тай розмитнення там всіляке...
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16.05.2022 19:51 Відповісти
Вижу народ наш любит Кравчука 😂
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16.05.2022 19:46 Відповісти
наш народ взагалі "любить владу", бо більше 300 років мав чужу владу, томі і виробився рефлекс на "любов до влади"
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16.05.2022 19:48 Відповісти
что это за такой народ тупой что 300 рокiв мае чужу владу ..
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16.05.2022 20:04 Відповісти
А Так его и не за что любить )
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16.05.2022 19:53 Відповісти
На таку "любов" заслуговують абсолютно всі керманичі післясовкової України.
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16.05.2022 20:51 Відповісти
по сей день не закопали!? ого.
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16.05.2022 19:50 Відповісти
Запустять як брежнєва !..
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16.05.2022 19:53 Відповісти
які ж ви кровожерливі
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16.05.2022 19:52 Відповісти
справедливі....
з 1273ма носіями ядерних боєголовок він просто так віддав ракети середньої та великої дальності.
якими, до речі зараз по Україні гатить парашна армія.
так, так.
саме ці некировані ракети Кравчук віддав поза домовленостями про ядерну зброю.
а міг віддати тільки боєголовки. і тому ми не можемо дістати севастопольську бухту, кримський міст, тай москву теж.
а моглиб, як би він послухав тодішніх генералів, які його відмовляли...
і сиділо б зараз ***** та сосалоб у шойги, або навпаки...
от тобі і кровожерливі...
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16.05.2022 20:02 Відповісти
Кучма отдал!!!!!Смотрите сами!
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16.05.2022 21:52 Відповісти
то вже краще вали на ющенка чи яника...
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16.05.2022 22:30 Відповісти
А мне казалось, что с коммунизмом мы давно попрощались...
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16.05.2022 19:52 Відповісти
Звісно, можна було б сходити, щоб плюнуть, але він і того не вартий. Тепер Бог йому суддя.
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16.05.2022 19:54 Відповісти
Судити треба при житті. В першу чергу внутрішніх ворогів.
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16.05.2022 20:11 Відповісти
Пригадую, як Чорновіл пришпилив йому на піджак жовто-синій значок. Так він, комуняка, викрутився: зняв піджак і сидів в сорочці.

Знаковим є також те, що його так довго не хоронять, як жиріка.

Безплатна порада для патріотів: на похорон прийдуть сурки... та інші персонажі, яким давно пора виписувати квитки на концерт кабздона.
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16.05.2022 20:03 Відповісти
а ты сам чего не патриот ? или слабо?
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16.05.2022 20:05 Відповісти
пока хоть одного красавца при жизни не осудят, не будет в старне толка. безнаказанность на всех уровнях. янычар в данном случае не в счет. не сбежал бы, тоже сейчас бы по пенькам прыгал.
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16.05.2022 20:04 Відповісти
А давайте згадаймо все "хороше" про Макарича ! При ньому відбулось розбазарювання всього народного добра і багатств. Про свою доцю і усю рідню Макарич теж не забув. При ньому зародилися олігархи. При кучмі олігархи ще більше збагатилися, при ющі відчули безкарними, а при овощу недоторканими і правлячими ! Це макарич "посіяв" це все, а ми "пожинаємо" досьогодні !!!
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16.05.2022 20:12 Відповісти
При нем Украина получила независимость без кровопролития с большими территориями. От его решения в 91-м году зависело очень многое, а то что произошло после его правления уже зависело от следующих президентов и народа, который их избирал.
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16.05.2022 21:09 Відповісти
Відверта брехня. Кравчук вимушений був проголосити декларацію про Незалежність під тиском тисяч людей на Майданах. Під тиском тих же таки "рухівців" в Раді й особисто В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка (котрий ту декларацію, власне й написав) й інших.
"Революція на граниті".
Якщо не можеш перемогти - очоль.
- От і все, що зробив гебнявий комуністичний щур кравчук. Котрий потім зливав усе що тільки міг Москві, касапам. І завдяки котрому, в першу чергу, ми маємо зараз цю розруху й війну, де тисячами гинуть наші люди. Українці. Україна вже 9-й рік б'ється за Незалежність, не рахуючи 3-х Майданів та "України без Кучми" - оце воно так нам "без крові" дісталося.
І Чорновола касапи вбили теж нам просто так, "без крові" і "без війни". І Ющенка отруїли теж "просто так". І Тузла була "просто так". І спроби касапів захопити Крим в 90-х, про котрі зараз ніхто навіть і не згадує - теж були просто так.
І Стуса вбили "просто так", і Миколайчуку "просто так" влаштували "самогубство". Це все було "просто так", і та, навіть формальна "Незалежність" впала нам "просто так" з неба, що, чомусь, за неї проголосувало 90% українців. Все було "просто так".
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17.05.2022 00:56 Відповісти
Киньте його крокодилам у зоопарк
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16.05.2022 20:13 Відповісти
Чекали до місячного затемнення. Бо сатанист-оккультист
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16.05.2022 20:14 Відповісти
наробіть з нього котлер і пригостіть путлера
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16.05.2022 20:31 Відповісти
О мертвом либо хорошо, либо ничего. Потому помолчим. Но мы помним, что формулу Штанмайера пробивали именно эти персонажи.
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16.05.2022 20:53 Відповісти
А правду сказати про Кравчука віра не дозволяє чи що?
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16.05.2022 21:59 Відповісти
Да пішов він нахер
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16.05.2022 21:02 Відповісти
Це таку провів операцію Тадуров що Кравчук помер, можливо без операції ще декілька років прожив би
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16.05.2022 21:03 Відповісти
Десь %% 80 коментів написані недолугими сракоголовцями, як здатні тільки на те, щоб повторювати тупі висери прокацапських політологів-пропагандонів.
Президента ЛЛеоніда Кравчука та недавно усопшого Станіслава Шушкевича люто ненавиділи і ненавидять всі совково-трухляві негідники бувшого сересеру та їхні нащадки. Ненавидить, в кінці кінців, ***** і його шайка. Якщо навіть не брати до уваги те, що він зробив для здобуття незалежності України, тільки з-за тої люті, яку викликає Леонід Кравчук у ***** та його кацапидлів, він вартий величезної поваги!
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16.05.2022 22:08 Відповісти
Відверта брехня. Кравчук вимушений був проголосити декларацію про Незалежність під тиском тисяч людей на Майданах. Під тиском тих же таки "рухівців" в Раді й особисто В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка (котрий ту декларацію, власне й написав) й інших.
"Революція на граниті".
Якщо не можеш перемогти - очоль.
- От і все, що зробив гебнявий комуністичний щур кравчук. Котрий потім зливав усе що тільки міг Москві, касапам. І завдяки котрому, в першу чергу, ми маємо зараз цю розруху й війну, де тисячами гинуть наші люди. Українці. Україна вже 9-й рік б'ється за Незалежність, не рахуючи 3-х Майданів та "України без Кучми"
А може нагадати, як за посібництва Кравчука було пограбовано українців? Коли на Москву вивозилися ешелони грошей з України - ті самі "вклади", які "згоріли" в людей на "книжках"?
А може нагадати, як Кравчук зливав Україну нещодавно у Мінську?
Зарядити цю падлюку в пушку, та вистрілити нах"єр куди подалі в поле - хай його рештки собаки збирають.
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17.05.2022 01:03 Відповісти
комуняка пес кабиздох...
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16.05.2022 22:30 Відповісти
Достаточно негативно отношусь к Кравчуку, но он первый президент Украины, при нём Украина объявила о своей независимости, и это всё о чём стоит говорить сейчас. А тот хайп который устроили выше от небольшого ума.
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16.05.2022 22:35 Відповісти
Щось твоє нєгатівно дуже нагадує позитивно.
Ліво і право не плутаєш ?
Україна по суті стала незалежною після Революції на Граніті і різні
комуняцькі проститутки тут ні до чого.
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16.05.2022 23:05 Відповісти
Скинути кравчуцьку падлу в канаву і сміттям закидати.
Чомусь зараз хоронять тисячі Маріупольців в безїмених могилах як собак чи бомжів,
а Тварину яка розброїла Україну і завдяки якій ця війна росії проти України стала
реальною зараз чомусь хоронять зі всіма почєстями. Сміттям закидати цей шмат
лайна.
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16.05.2022 23:03 Відповісти
Зрівняємо з похованням комуняки кравчука :
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16.05.2022 23:10 Відповісти
Ритуали кам'яного віку у 21 сторіччі... цій країні вже нічого не допоможе
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17.05.2022 09:56 Відповісти
 
 