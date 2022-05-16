Прощання з Кравчуком відбудеться 17 травня в Українському домі

Церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком відбудеться у вівторок, 17 травня в Українському домі у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт президента

Зазначається, що церемонія прощання розпочнеться об 11 годині.

10 травня на 89-му році життя після тривалої недуги помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

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