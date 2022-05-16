Прощание с Кравчуком состоится 17 мая в Украинском доме
Церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком состоится во вторник, 17 мая, в Украинском доме в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт президента.
Отмечается, что церемония прощания начнется в 11 часов.
10 мая на 89-м году жизни после длительного недуга скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
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+16 Paul Foxen
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+16 Анатолій Готич
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+15 Юрій Вінгорськи
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тупойчто 300 рокiв мае чужу владу ..
з 1273ма носіями ядерних боєголовок він просто так віддав ракети середньої та великої дальності.
якими, до речі зараз по Україні гатить парашна армія.
так, так.
саме ці некировані ракети Кравчук віддав поза домовленостями про ядерну зброю.
а міг віддати тільки боєголовки. і тому ми не можемо дістати севастопольську бухту, кримський міст, тай москву теж.
а моглиб, як би він послухав тодішніх генералів, які його відмовляли...
і сиділо б зараз ***** та сосалоб у шойги, або навпаки...
от тобі і кровожерливі...
Знаковим є також те, що його так довго не хоронять, як жиріка.
Безплатна порада для патріотів: на похорон прийдуть сурки... та інші персонажі, яким давно пора виписувати квитки на концерт кабздона.
"Революція на граниті".
Якщо не можеш перемогти - очоль.
- От і все, що зробив гебнявий комуністичний щур кравчук. Котрий потім зливав усе що тільки міг Москві, касапам. І завдяки котрому, в першу чергу, ми маємо зараз цю розруху й війну, де тисячами гинуть наші люди. Українці. Україна вже 9-й рік б'ється за Незалежність, не рахуючи 3-х Майданів та "України без Кучми" - оце воно так нам "без крові" дісталося.
І Чорновола касапи вбили теж нам просто так, "без крові" і "без війни". І Ющенка отруїли теж "просто так". І Тузла була "просто так". І спроби касапів захопити Крим в 90-х, про котрі зараз ніхто навіть і не згадує - теж були просто так.
І Стуса вбили "просто так", і Миколайчуку "просто так" влаштували "самогубство". Це все було "просто так", і та, навіть формальна "Незалежність" впала нам "просто так" з неба, що, чомусь, за неї проголосувало 90% українців. Все було "просто так".
Президента ЛЛеоніда Кравчука та недавно усопшого Станіслава Шушкевича люто ненавиділи і ненавидять всі совково-трухляві негідники бувшого сересеру та їхні нащадки. Ненавидить, в кінці кінців, ***** і його шайка. Якщо навіть не брати до уваги те, що він зробив для здобуття незалежності України, тільки з-за тої люті, яку викликає Леонід Кравчук у ***** та його кацапидлів, він вартий величезної поваги!
"Революція на граниті".
Якщо не можеш перемогти - очоль.
- От і все, що зробив гебнявий комуністичний щур кравчук. Котрий потім зливав усе що тільки міг Москві, касапам. І завдяки котрому, в першу чергу, ми маємо зараз цю розруху й війну, де тисячами гинуть наші люди. Українці. Україна вже 9-й рік б'ється за Незалежність, не рахуючи 3-х Майданів та "України без Кучми"
А може нагадати, як за посібництва Кравчука було пограбовано українців? Коли на Москву вивозилися ешелони грошей з України - ті самі "вклади", які "згоріли" в людей на "книжках"?
А може нагадати, як Кравчук зливав Україну нещодавно у Мінську?
Зарядити цю падлюку в пушку, та вистрілити нах"єр куди подалі в поле - хай його рештки собаки збирають.
Ліво і право не плутаєш ?
Україна по суті стала незалежною після Революції на Граніті і різні
комуняцькі проститутки тут ні до чого.
Чомусь зараз хоронять тисячі Маріупольців в безїмених могилах як собак чи бомжів,
а Тварину яка розброїла Україну і завдяки якій ця війна росії проти України стала
реальною зараз чомусь хоронять зі всіма почєстями. Сміттям закидати цей шмат
лайна.